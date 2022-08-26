Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Belçika GP 1. antrenman seansı
2022 Belçika Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de ilk seansın anlatımını burada noktalıyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 18.00'da yine Motorsport.com Türkiye'de görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 18.00'da yine Motorsport.com Türkiye'de görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar seansı noktaladılar, pistteki isimler boş bir turun ardından pite dönecek ve 2. antrenman seansı öncesi çalışmalara başlayacaklar.
Böylece 1. antrenman seansını Ferrari pilotu Carlos Sainz lider tamamlıyor! Leclerc'in olmayacağı bir hafta sonunda çok iş düşecek kendisine.
Damalı bayrak sallanıyor ve seans sona eriyor! Son 1.5 dakikada geçiş lastikleriyle piste çıkan isimler var fakat dereceler gelişmeyecek.
Leclerc'in pistte kalmayı tercih ettiğini görüyoruz, Ricciardo ise ıslak zemin lastikleriyle pistte!
2. sektör çıkışından Bus Stop'a kadar pist ıslak, kalan kısım kuru, dolayısıyla birçok takımın seansı noktalama ihtimali yüksek.
3. sektörde yağmur hızlanmış durumda, tur zamanları gelişmeyecek! Birçok pilot pitin yolunu tuttu bile.
Son 5 dakikaya girilirken sıralama:
SAI LEC
VER RUS
STR ALB
RIC TSU
HAM PER
LAT ZHO
NOR ALO
VET OCO
MAG MSC
LAW BOT
SAI LEC
VER RUS
STR ALB
RIC TSU
HAM PER
LAT ZHO
NOR ALO
VET OCO
MAG MSC
LAW BOT
Verstappen'e son dakikalarda yağmur geçişi olabileceği söylendi, böyle bir durumda takımlar biraz daha veri kaybedecek.
Seansın ilk 38 dakikasında Hamilton ve Vettel'in en hızlı turları orta, Perez ve Lawson'ın turları sert hamurla geldi.
Kırmızı bayrak takımların yanı sıra Liam Lawson için de kötü haber, pist süresi şimdiden 12 dakika azaldı.
İki şampiyonluk savaşı veren pilotun yanı sıra, bir McLaren ve bir Alpine pilotunun geriye düşmesi de dördüncülük savaşını etkileyecek.
Alpine düzlüklerde en hızlı takımlardan birisi, bakalım Spa'da ne kadar yükselebilecekler?
Alpine düzlüklerde en hızlı takımlardan birisi, bakalım Spa'da ne kadar yükselebilecekler?
Haas çalışanları aracın yanında, pistte ayrıca vinç de var. Normalde kaçış alanına rahatça çekilebilecek olan araç, güvensiz vaziyetten ötürü vinçle çekilebilecek.
Hafta sonunun en önemli olaylarından biri de sabah saatlerinde gerçekleşen bir duyuru: Audi, 2026'da F1'e giriş yapacağını resmi olarak açıkladı!
Bu konuda Motorsport.com Türkiye YouTube kanalında bir video hazırladık, iyi seyirler!
Bu konuda Motorsport.com Türkiye YouTube kanalında bir video hazırladık, iyi seyirler!
Magnussen'in yaşadığı sorunlarda araca pist görevlileri değil takım çalışanları müdahale ediyor, dolayısıyla kırmızı bayrak periyodu bir süre daha devam edecek.
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