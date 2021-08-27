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Formula 1

Canlı anlatım: Belçika GP 1. antrenman seansı

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Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Canlı
06:14 Bu arada  kısa bir yağmur beklendiği bilgisi var.
06:14 İlk sektörde kısa süreli sarı bayraklar vardı.
06:13 Sainz en iyi ilk sektör zamanıyla geliyor
06:13 Vettel 1:46.177 yapıyor.
06:13 Ricciardo yumuşak lastikle 1:46.683 yapıyor. Verstappen dışında 1:46'nın altına inebilen bir isim yok.
06:11 Son bölümde yumuşak lastiklere geçildiğini göreceğiz ve muhtemelen tablo tamamen değişecek
06:10 Bottas'ı da yine ilk onun dışında görüyoruz, 11. sırada bulunuyor
06:10 Alonso şu anda 14. sırada yer alıyor. Hamilton ise 15. sırada
06:10 Bu arada ilk on:
Verstappen
Latifi
Perez
Sainz
Ocon
Gasly
Ricciardo
Leclerc
Stroll
Vettel.
06:09 Latifi yumuşak lastikle tur zamanını kaydeden ilk isim oluyor ve ikinci sıraya çıkıyor.
06:07 Verstappen 1:45.905 yaparak en hızlı turu daha da geliştiriyor.
06:05 Perez 1:47.167 ile ikinciliğe çıkıyor.
06:04 Ufak bir temas olmuş gibi duruyor. Bakalım tekrar piste çıkabilecek mi?
06:04 Raikkonen pit yolu girişinde yarım spin atıyor ve aracı çarpıyor!
06:03 Hamilton düzlüklerde çok yavaş olmasından şikayetçi.
06:03 Verstappen 1:46.423'le en hızlı turu daha da geliştiriyor.
05:58 Verstappen bu turu sert lastikle attı.
05:58 Derken Verstappen 1:46.879'la ilk sırayı alıyor.
05:58 Ocon 1:47.219 yaparak en hızlı turu daha da geliştiriyor.
05:57 Son yarım saate doğru ilerliyoruz. Herkes farklı lastik hamurlarıyla turluyor. Pist tamamen kurumuş durumda ve temsili turlar pek fazla yok.
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