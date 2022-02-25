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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Barselona testleri 3. gün

2022 Formula 1 sezon öncesi testleri İspanya'nın Barselona-Katalonya pistinde başladı. Bugün üçüncü gündeyiz.

Canlı anlatım: Barselona testleri 3. gün

Barselona'da 3 gün boyunca sürecek sezon öncesi F1 testlerinde tüm takımlar piste çıkacaklar.

Geçen senelerde sezon öncesi testler F1TV üzerinden canlı yayınlansa da bu sene Barselona'daki testler için aksi yönde bir karar alındı. Bahreyn'de gerçekleştirilecek testler, resmi seans olarak kabul edilirken Barselona'daki testler kabul edilmedi.

Bu, Barselona testlerinin F1TV üzerinden yayınlanmasını engelleyen bir durum. Buna karşı biz Motorsport.com Türkiye olarak, geçmiş senelerdeki gibi testleri canlı olarak sizlere en kısa sürede aktarıp son gelişmeler hakkında bilgiler vereceğiz.

Testler her sabah Türkiye saati ile 11:00'da başlayacak ve 20:00'da bitecek. 15:00 ile 16:00 arasında ise öğle arası olacak ve pist üstü çalışmalara ara verilecek. Seans boyunca pist üstünde yaşananları anlık olarak sizlere aktarırken, aynı zamanda pistte yer alan editör arkadaşlarımızdan aldığımız son duyumları sizlere aktaracağız.

Barselona testleri 3. gün canlı anlatım seansı:

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet

Üçüncü gün canlı dereceler:

1. Verstappen (Red Bull) 1m19.765s, C3, 41 laps
2. Russell (Mercedes) 1m20.556s, C3, 45 laps
3. Latifi (Williams) 1m20.699s, C4, 5 laps
4. Norris (McLaren) 1m20.827s, C3, 36 laps
5. Vettel (Aston Martin) 1m20.934s, C3, 27 laps
6. Alonso (Alpine) 1m21.242s, C3, 12 laps
7. Leclerc (Ferrari) 1m21.733s, C2, 23 laps
8. Zhou (Alfa Romeo) 1m22.371s, C3, 31 laps
9. Gasly (AlphaTauri) 1m22.469s, C2, 34 laps
10. Albon (Williams) 1m22.652s, C2, 21 laps
11. Mazepin (Haas) 1m26.229s, C3, 9 laps

 
Durum: Canlı
05:13 Şu anda hava sıcaklığının 10, pist sıcaklığının 14 derece olduğunu söyleyelim.
05:12 Russell 45. turunu geride bırakıyor.
05:12 Bu arada Nikita Mazepin bugünkü basın toplantısına katılmayacak.
05:05 Russell 41, Verstappen 36, Norris 30, Zhou 28, Gasly 28 ve Vettel 27 tur attı.
05:04 Russell 40 turu aşan ilk pilot oluyor.
05:00 Haas, araçtaki sızıntı nedeniyle Mazepin'in seansa devam edemediğini açıkladı. Şu anda araştırma sürüyor.
04:59 Latifi, C4 lastikle 1:20.699 yaptı ve üçüncülüğe çıktı.
04:59 Bu arada Latifi, Albon'dan Williams'ı devralıyor. Öğleden sonra ıslak zemin testi olacağı için, takım her iki seansı da bölmeyi seçti.
04:57 Sebastian Vettel 1:20.934'le dördüncülüğü alıyor.
04:57 Verstappen 1:19.765 yaparak en hızlı turu 1:20'nin altına çekiyor. Bu turu C3 lastikle attı.
04:54 Verstappen, Russell'dan sonra 30 turu aşan ilk isim oluyor. Zhou 28, Norris 28 ve Vettel 27. turunda.
04:53 Verstappen, Russell ve Norris şu anda 1:21'in altına inebilen üç isim.
04:48 Verstappen ve Norris de hızla 30 tura yaklaşıyor.
04:45

Mercedes W13

Mercedes W13 rear detail with sensor

Mercedes W13 rear detail with sensor

Fotoğraf: Giorgio Piola
04:43 Alfa Romeo, bugüne düne kıyasla daha iyi başladı. Şu anda sadece Haas ve Alpine, diğer takımlara oranla daha az tur atmış durumda.
04:37 Norris 1:20.862 ile üçüncülüğü alıyor.
04:36 Russell, 30 turu aşan ilk isim oldu.
04:35 Pitteki yoğunluk artıyor. Norris, Leclerc, Vettel ve Zhou piste geri döndü.
04:33 Albon 1:22.652 yaparak beşinciliği alıyor.
04:32 Russell, 28 turu geride bırakmış durumda.
04:31 Russell 1:20.767 yaparak en hızlı derecesini pekiştiriyor.
04:30 Verstappen 1:22.338'lik son turunun ardından garaja geldi. Albon 1:23.330 ile sekizinci sıraya çıkıyor.
04:28 Alonso, son sektörde basınç kaybı yaşamasının ardından aracını kenara çekmiş. Takım şu anda sorunu araştırıyor.
04:27 Russell, 1:21.125 yaparak kendisini ikinci sıraya taşıyor.
04:26 Takımların artık uzun sürüşlere odaklanması oldukça muhtemel.
04:26 Verstappen'in son turu 1:22.242 olurken, bu turu 1:22.340 oldu.
04:24 Verstappen 26 turu geride bırakıyor.
04:22 Verstappen'in son iki turu 1:22.322 ve 1:22.414.
04:20

Alonso'nun tüten Alpine'i

Marshals assist as Fernando Alonso, Alpine A522, stops with technical issues as smoke rises from the car

Marshals assist as Fernando Alonso, Alpine A522, stops with technical issues as smoke rises from the car

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
04:19 Verstappen tekrar pistte. Ayrıca Norris de sürüş yapıyor.
04:15 Verstappen beş turluk stintin ardından garajda.
04:14 Verstappen'in bu turları C3 lastikle yaptığını belirtelim.
04:12 Verstappen 1:20.683 yapıyor.
04:12 Verstappen mor ilk sektörle geliyor.
04:11 Albon, Mazepin ve Zhou düzlükte yan yana geldiler.
04:11 Verstappen 1:21.192 yaparak ilk sırayı alıyor.
04:09 Lando Norris, Charles Leclerc, Pierre Gasly, George Russell, Alexander Albon ve Guanyu Zhou da pistte.
04:06 Max Verstappen piste çıkan ilk isim oluyor.
04:06

Alonso'nun aracından çıkan duman epey fazla



 
04:05

Tekrar başlıyoruz!
04:05
 
04:04 Alonso, olay yaşanmadan önce 1:21.242 ile lider, Norris 1:21.397 ile ikinci sıradaydı. Şimdiye kadar Russell 17 turla en çok tur atan sürücü oldu.
04:02 12:05'te tekrar başlıyoruz.
04:01

Charles Leclerc - Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Alessio Morgese
03:59 Alonso'nun motorundan büyük miktarda duman çıkmış ve sonrasında yolda kalmış.
03:53
 
03:52 Alonso araçtan indi.
03:51 Yangın söndürücülerle araca müdahale edildi.
03:51 Aracın arkasından dumanlar çıkıyor.
03:49 Alonso hariç herkes garaja döndü.
03:49 Fernando Alonso, son sektörde durmuşa benziyor.
03:48 Fernando Alonso yolda kalıyor!
03:47 Kırmızı bayrak!
03:47 Alonso'nun son turları 1:22.5 ila 1:23.5 arasında değişiyor.
03:46 Norris'in en hızlı turu da C3 lastikle geldi.
03:45 Lando Norris 1:21.865'le ikinci sıraya çıkıyor.
03:44
 
03:43 Sebastian Vettel 1:23.615 ile dördüncülüğü alıyor.
03:41 Verstappen 13. turunun ardından garaja dönüyor.
03:39 Verstappen'in turları 1:23'e gerilemeye başladı. Son turu 1:23.049. Ayrıca Zhou da 1:26.796 ile beşinci sıraya çıkıyor.
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