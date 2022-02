Canlı anlatım: Barselona testleri 2. gün

Anlık dereceler:



Hamilton, Mercedes, 1m28.799s, C3 - 3 laps Gasly, AlphaTauri, 1m31.790s, C4 - 8 Sainz, Ferrari, 1m41.116s, C2 - 5 Albon, Williams, 1m48.444s, C2 - 3 Ricciardo, McLaren, no time - 4 Ocon, Alpine, no time - 3 Stroll, Aston Martin, no time - 4 Schumacher, Haas, no time - 1