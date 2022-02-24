Canlı anlatım: Barselona testleri 2. gün

Barselona'da 3 gün boyunca sürecek sezon öncesi F1 testlerinde tüm takımlar piste çıkacaklar.

Geçen senelerde sezon öncesi testler F1TV üzerinden canlı yayınlansa da bu sene Barselona'daki testler için aksi yönde bir karar alındı. Bahreyn'de gerçekleştirilecek testler, resmi seans olarak kabul edilirken Barselona'daki testler kabul edilmedi.

Bu, Barselona testlerinin F1TV üzerinden yayınlanmasını engelleyen bir durum. Buna karşı biz Motorsport.com Türkiye olarak, geçmiş senelerdeki gibi testleri canlı olarak sizlere en kısa sürede aktarıp son gelişmeler hakkında bilgiler vereceğiz.

Testler her sabah Türkiye saati ile 11:00'da başlayacak ve 20:00'da bitecek. 15:00 ile 16:00 arasında ise öğle arası olacak ve pist üstü çalışmalara ara verilecek. Seans boyunca pist üstünde yaşananları anlık olarak sizlere aktarırken, aynı zamanda pistte yer alan editör arkadaşlarımızdan aldığımız son duyumları sizlere aktaracağız.

Barselona testleri 2. gün canlı anlatım seansı: