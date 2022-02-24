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Formula 1 Canlı anlatım

Canlı anlatım: Barselona testleri 2. gün

2022 Formula 1 sezon öncesi testleri İspanya'nın Barselona-Katalonya pistinde başladı

Canlı anlatım: Barselona testleri 2. gün

Barselona'da 3 gün boyunca sürecek sezon öncesi F1 testlerinde tüm takımlar piste çıkacaklar.

Geçen senelerde sezon öncesi testler F1TV üzerinden canlı yayınlansa da bu sene Barselona'daki testler için aksi yönde bir karar alındı. Bahreyn'de gerçekleştirilecek testler, resmi seans olarak kabul edilirken Barselona'daki testler kabul edilmedi.

Bu, Barselona testlerinin F1TV üzerinden yayınlanmasını engelleyen bir durum. Buna karşı biz Motorsport.com Türkiye olarak, geçmiş senelerdeki gibi testleri canlı olarak sizlere en kısa sürede aktarıp son gelişmeler hakkında bilgiler vereceğiz.

Testler her sabah Türkiye saati ile 11:00'da başlayacak ve 20:00'da bitecek. 15:00 ile 16:00 arasında ise öğle arası olacak ve pist üstü çalışmalara ara verilecek. Seans boyunca pist üstünde yaşananları anlık olarak sizlere aktarırken, aynı zamanda pistte yer alan editör arkadaşlarımızdan aldığımız son duyumları sizlere aktaracağız.

Barselona testleri 2. gün canlı anlatım seansı:

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet

Anlık dereceler:

  1. Hamilton, Mercedes, 1m28.799s, C3 - 3 laps
  2. Gasly, AlphaTauri, 1m31.790s, C4 - 8
  3. Sainz, Ferrari, 1m41.116s, C2 - 5
  4. Albon, Williams, 1m48.444s, C2 - 3
  5. Ricciardo, McLaren, no time - 4
  6. Ocon, Alpine, no time - 3
  7. Stroll, Aston Martin, no time - 4
  8. Schumacher, Haas, no time - 1 
Durum: Canlı
03:30 Ocon 1:26.255 yaparak genel klasmanda liderliği alıyor. Fransız sürücü en hızlı turunu C2 lastikle attı.
03:29
 
03:27 Hamilton pite girerken, Ocon piste çıkıyor.
03:25 Gasly de piste geri dönüyor. Şu anda pistteki bu ikili var.
03:25 Bu arada Hamilton'ın aracında da aero sensörler var.
03:24 Hamilton, 1.28.799 yaparak zaman tablosunda ilk sıraya yerleşiyor.
03:23 Ve Mercedes'ten Lewis Hamilton günün ilk turu için pistte.
03:22 Mercedes, Alfa Romeo ve Red Bull'u henüz pistte görmedik.
03:20 Ricciardo az önce bir keşif turu atmasının ardından garaja geldi. Schumacher de yine tek turun ardından pite geri geldi.

Gasly üç turluk bölümün ardından garaja geliyor.

Şu anda pistte kimse yok.
03:17
Gasly en hızlı turu 1:31.790'a çekiyor.
03:15 Gasly tekrar piste çıkıyor, Mick Schumacher de ona eşlik ediyor.
03:14
 
03:14 Stroll'ün de garaja dönüşüyle birlikte, pistte hiç araç kalmıyor.
03:13 Gasly 1:33.999'la lider, Sainz 1:41.116 ile ikinci ve Albon 1:48.444'le üçüncü sırada.
03:11
 
03:09 Gasly 1:33.999 ile liderliği alıyor.
03:08 Araçların hemen hemen hepsinde büyük aero sensörler var. Takımlar genellikle günün ilk saatini korelasyon amacıyla kullanıyorlar.
03:06 Sainz'dan 1:42.647 geliyor. Gasly 1:45.110 yaptı.
03:06
 
03:05 Araçlardaki aero sensörlerin "devasa olduğu" söyleniyor.
03:05 Stroll ve Albon da yine pistteler. Onlar da yavaş ayar turları atıyorlar.
03:04 Ricciardo doğrudan pite girdi. Birazdan tekrar piste çıkacak.
03:04 Bu arada McLaren ve AlphaTauri araçlarında, aero korelasyon için büyük sensörler var.
03:03 Ocon piste çıkıyor, Ricciardo pite dönüyor. Sainz ve Gasly yola devam ediyor.
03:01 Carlos Sainz ve Pierre Gasly'i de hemen pistte görüyoruz.
03:01 Daniel Ricciardo piste çıkan ilk isim oluyor
03:00 Pilotlar hareketlenmeye başlıyor.
03:00 Ve başlıyoruz!
02:59

Esteban Ocon kırmızı kaskıyla hazır

 

Esteban Ocon kırmızı kaskıyla hazır
02:58 Kırmızı ışıkların yeşile dönmesine sadece 1 dakika kaldı.
02:58 Dün sabah bölümünde Charles Leclerc en hızlı isimdi. Fakat gün sonunda Lando Norris ilk sırada yer aldı.
02:57

Hamilton piste böyle gelmiş



 
02:56 Şartlar düne  göre daha elverişli. Bu da takımların işlerini kolaylaştıracak.
02:56 Hemen hava sıcaklığından da bahsedelim: şu anda hava 9.8, pist 9.9 derece.
02:54 Bugün Perez, Ricciardo, Ocon ve Gasly tüm gün sürüş yapacaklar. Diğer takımlar günü ikiye bölmeyi tercih etti.
02:54

Test sürücü kadroları:


Hamilton (Sabah) / Russell (Ö. Sonra)
Perez
Sainz (Sabah) / Leclerc (Ö. Sonra)
Ricciardo
Ocon
Gasly
Stroll (Sabah) / Vettel (Ö. Sonra)
Albon (Sabah) / Latifi (Ö. Sonra)
Bottas (Sabah) / Zhou (Ö. Sonra)
Schumacher (Sabah) / Mazepin (Ö. Sonra)
02:52 Bugün Barselona testleri kaldığı yerden devam edecek. Düne göre programda herhangi bir değişiklik yok.

Yine 11'de başlayacağız ve ilk bölüm 15:00'te bitecek. Sonrasında bir saatlik ara olacak. 16:00'da da günün son seansı gerçekleştirecek ve günü 20:00'de noktalayacağız.
02:51

Herkese günaydın!

Barselona testinin ikinci gününün canlı anlatımıyla sizlerleyiz!
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