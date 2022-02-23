Canlı anlatım: Barselona testleri 1. gün
2022 Formula 1 sezon öncesi testleri İspanya'nın Barselona-Katalonya pistinde başlıyor.
Barselona'da 3 gün boyunca sürecek sezon öncesi F1 testlerinde tüm takımlar piste çıkacaklar.
Geçen senelerde sezon öncesi testler F1TV üzerinden canlı yayınlansa da bu sene Barselona'daki testler için aksi yönde bir karar alındı. Bahreyn'de gerçekleştirilecek testler, resmi seans olarak kabul edilirken Barselona'daki testler kabul edilmedi.
Bu, Barselona testlerinin F1TV üzerinden yayınlanmasını engelleyen bir durum. Buna karşı biz Motorsport.com Türkiye olarak, geçmiş senelerdeki gibi testleri canlı olarak sizlere en kısa sürede aktarıp son gelişmeler hakkında bilgiler vereceğiz.
Testler her sabah Türkiye saati ile 11:00'da başlayacak ve 20:00'da bitecek. 15:00 ile 16:00 arasında ise öğle arası olacak ve pist üstü çalışmalara ara verilecek. Seans boyunca pist üstünde yaşananları anlık olarak sizlere aktarırken, aynı zamanda pistte yer alan editör arkadaşlarımızdan aldığımız son duyumları sizlere aktaracağız.
Barselona testleri 1. gün canlı anlatım seansı:
Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
| Dereceler:
Şu anda hava 8, pist 10 derece.
Tsunoda'da C3 lastik var.
Karşınızda Red Bull RB18!
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Red Bull RB18'e yukarıdan baktığımızda ise her şey çok normal ve klasik görünüyor. Bakış açısı önemli :)
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Franco Nugnes
Anlık zaman tablosu:
- Russell, Mercedes, 1.25.955 (C3)
- Leclerc, Ferrari, 1.35.600 (C4)
- Verstappen, Red Bull, 1.37.633 (C2)
Anlık dereceler:
- Russell, Mercedes, 1m27.730s, C3
- Leclerc, Ferrari, 1m36.490s, C4
- Verstappen, Red Bull, 1m37.633s, C2
Sidepodun arka tarafı da süspansiyon bölgesine kadar rampa şeklinde tabana doğru alçalıyor.
Çarşamba günkü test kadroları:
|Takım
|Sabah (11:00-15:00)
|Ö. Sonra (16:00-20.00)
|Mercedes
|George Russell
|Lewis Hamilton
|Red Bull
|Max Verstappen
|Max Verstappen
|Ferrari
|Charles Leclerc
|Carlos Sainz
|McLaren
|Lando Norris
|Lando Norris
|Alpine
|Fernando Alonso
|Fernando Alonso
|AlphaTauri
|Yuki Tsunoda
|Yuki Tsunoda
|Aston Martin
|Sebastian Vettel
|Lance Stroll
|Williams
|Nicholas Latifi
|Alexander Albon
|Alfa Romeo
|Robert Kubica
|Valtteri Bottas
|Haas
|Nikita Mazepin
|Mick Schumacher
Sürücülerin yıllardır şikayet ettiği aşırı ısınma, yeni lastiklerle minimuma indirildi.
Başlangıçta korelasyon çalışmaları görme ihtimalimiz yüksek. Bu açıdan ilk günler çok anlam ifade etmeyecek.
Alpine de test kadrosunu açıkladıEvet, Alpine de test kadrosunu açıkladı. Bugün piste Alonso çıkacak. Yarın Ocon'u pistte göreceğiz.
Cuma sabahı Alonso, öğleden sonra ise Ocon sürüş yapacak.
Ayrıca Alfa Romeo'yu kamuflaj tasarımıyla göreceğiz.
Sürücü kadrolarıSürücü kadroları hemen hemen belli oldu. Üç takımdan yanıt bekliyoruz.
Sabah
- Russell
- Verstappen
- Tsunoda
- Vettel
- Latifi
- Kubica
- Mazepin
Ö. Sonra
- Hamilton
- Verstappen
- Tsunoda
- Stroll
- Albon
- Bottas
- Schumacher
Günaydın!Herkese uzun bir aranın ardından merhabalar. 2022 Barselona testlerinin canlı anlatımıyla sizlerleyiz.
Kış arasının ardından yeni araçlar gerçek anlamda ilk kez bugün test edilecek.