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Formula 1 Canlı anlatım

Canlı anlatım: Barselona testleri 1. gün

2022 Formula 1 sezon öncesi testleri İspanya'nın Barselona-Katalonya pistinde başlıyor.

Canlı anlatım: Barselona testleri 1. gün

Barselona'da 3 gün boyunca sürecek sezon öncesi F1 testlerinde tüm takımlar piste çıkacaklar.

Geçen senelerde sezon öncesi testler F1TV üzerinden canlı yayınlansa da bu sene Barselona'daki testler için aksi yönde bir karar alındı. Bahreyn'de gerçekleştirilecek testler, resmi seans olarak kabul edilirken Barselona'daki testler kabul edilmedi.

Bu, Barselona testlerinin F1TV üzerinden yayınlanmasını engelleyen bir durum. Buna karşı biz Motorsport.com Türkiye olarak, geçmiş senelerdeki gibi testleri canlı olarak sizlere en kısa sürede aktarıp son gelişmeler hakkında bilgiler vereceğiz.

Testler her sabah Türkiye saati ile 11:00'da başlayacak ve 20:00'da bitecek. 15:00 ile 16:00 arasında ise öğle arası olacak ve pist üstü çalışmalara ara verilecek. Seans boyunca pist üstünde yaşananları anlık olarak sizlere aktarırken, aynı zamanda pistte yer alan editör arkadaşlarımızdan aldığımız son duyumları sizlere aktaracağız.

Barselona testleri 1. gün canlı anlatım seansı:

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet

Dereceler:
  1. Tsunoda, AlphaTauri, 1.22.692 (C3)
  2. Verstappen, Red Bull, 1.23.038 (C2)
  3. Alonso, Alpine, 1.23.317 (C3)
  4. Vettel, Aston Martin, 1.25.007 (C3)
  5. Russell, Mercedes, 1.25.548 (C3)
  6. Leclerc, Ferrari, 1.35.600 (C4)
Durum: Canlı
03:52 Verstappen toplam 19 tur attı.
03:51 Leclerc'ten 1:22.778 geliyor!
03:50 Fernando Alonso, Alpine ile 10 turu geride bıraktı.
03:46 Bu arada, zaman ekranında hata var. Mick yazıyor fakat Mazepin araçta. İlginç bir hata :)
03:43 Mick Schumacher de Haas'la pistte.
03:42 Derecelere bakarken, pist rekorunun 1:16.741 olduğunu unutmamak lazım.

Şu anda hava 8, pist 10 derece.
03:40 Bu arada Alonso'dan az önce 1.23.317 geldi.
03:40 Verstappen tekrar pistte.

Şu anda pistteki diğer isimler Alonso, Norris ve Kubica.
03:38 Tsunoda 1.22.692 yapıyor!
03:36 Tamamladığı 10 turun ardından Verstappen pite geliyor.
03:35 Fakat Verstappen, C2 lastikle 1.23.088 yaparak ilk sırayı geri alıyor. 

Tsunoda'da C3 lastik var.
03:35 Tsunoda yanıt veriyor ve 1.23.471 ile ilk sırayı eline geçiriyor.
03:32 Verstappen 1:23.524 yapıyor ve ilk sırayı alıyor.
03:31 Verstappen de 1.25.876 yapıyor.
03:30 Yuki Tsunoda  1:23.914 ile ilk sırayı eline geçiriyor.
03:28 Alfa Romeo'nun kamuflaj tasarımla çalıştığını belirtelim.


 
03:26 Russell, pite döndü ve Mercedes motoru kapattı. İngiliz pilot 14 tur tamamladı. Verstappen, Tsunoda ve Vettel pistteki isimler.
03:25 Russell pite gelirken, Kubica ve Vettel'i pistte görüyoruz.
03:24 Çok önemli bir şeyden bahsetmeyi unutmayalım. Alttaki fotoğrafta gördüğünüz üzere, Red Bull RB18'de birçok rakibinin aksine ön tarafta çekme kollu süspansiyon (pull rod) var.
03:23

Karşınızda Red Bull RB18!

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool
03:22

Red Bull RB18'e yukarıdan baktığımızda ise her şey çok normal ve klasik görünüyor. Bakış açısı önemli :)

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Franco Nugnes
03:21

Anlık zaman tablosu:

  1. Russell, Mercedes, 1.25.955 (C3)
  2. Leclerc, Ferrari, 1.35.600 (C4)
  3. Verstappen, Red Bull, 1.37.633 (C2)
03:20 Russell en hızlı turu 1.25.548'e çekiyor.
03:19 Alonso tek turun ardından garaja dönüyor.
03:17 Ferrari pist üstünde hiç de kötü durmuyor


 
03:17

Alpine'in ilk fotoğrafı geliyor

 
03:15 Red Bull RB18'in sidepodunun yandan görünüşü de diğer takımlarla ayrışıyor. Öndeki büyük kesiğin ardından yan taraf bir süre düz bir şekilde geriye doğru uzanıyor.


 
03:15

Anlık dereceler:

  1. Russell, Mercedes, 1m27.730s, C3
  2. Leclerc, Ferrari, 1m36.490s, C4
  3. Verstappen, Red Bull, 1m37.633s, C2
03:11 George Russell'dan 1:27.730 geliyor.
03:11 Şu ana kadar gördüğümüz sidepod tasarımları içerisinde en dikkat çekici var farklı olan kuşkusuz Red Bull RB18 oldu. Sidepod girişi geniş ve ince ancak ilginç bir şekilde alt kısmı üst kısmına göre oldukça fazla ileriye doğru uzuyor ve sidepodun altında büyük bir kesik alan bulunuyor.

Sidepodun arka tarafı da süspansiyon bölgesine kadar rampa şeklinde tabana doğru alçalıyor.
03:09 Red Bull RB18'in sidepod bölgesi oldukça karmaşık ve farklı görünüyor


 
03:08 Lando Norris epey düşük bir süratle ilerliyor çünkü araçta sensörler var.
03:07 Tsunoda da piste çıktı. Şu anda sadece Haas, Alpine ve Alfa Romeo piste çıkmadı.
03:07
 
03:05

Sır gibi saklanan Red Bull

 
03:04 Vettel, Verstappen ve Latifi de pistte!
03:03 Charles Leclerc'in piste çıkmasıyla, pistteki pilot sayısı üç oldu
03:02 McLaren pilotu Lando Norris de pistte.
03:00

George Russell pistte!

 
03:00 Ve başlıyoruz!
02:59 15 saniye ışığı yanıyor :)
02:57

Motorlar çalışmaya başladı!

 
02:56

Çarşamba günkü test kadroları:
02:56 Son 4 dakika!
02:55 18 inç lastikler ve farklı konseptlerle hepimizi tamamen farklı bir sezon bekliyor. Bakalım gridin ön tarafındaki mücadeleyi nasıl etkileyecek?
02:55 Takımlar bugün beş ayrı lastik hamuru deneyecekler. Bu lastik hamurlarının yapısı bayağı değişti.

Sürücülerin yıllardır şikayet ettiği aşırı ısınma, yeni lastiklerle minimuma indirildi.


 
02:52

Haas yeni aracının örtüsünü kaldırdı

 
02:46 Son 15 dakikaya giriyoruz! Artık son hazırlıklar yapılıyor.
02:46
 
02:40 Ferrari, bu sabah piste Leclerc'in, öğleden sonra ise Sainz'ın geçeceğini doğruladı.
02:38

McLaren da test programını açıkladı

McLaren'da direksiyona Lando Norris geçecek.

 
02:34 Artık son 30 dakikaya girdik. Hatta 27 dakika kaldı. Hemen piste çıkan sürücüler göreceğiz çünkü kimse vakit kaybetmek istemiyor.

Başlangıçta korelasyon çalışmaları görme ihtimalimiz yüksek. Bu açıdan ilk günler çok anlam ifade etmeyecek.
02:31

Alpine de test kadrosunu açıkladı

Evet, Alpine de test kadrosunu açıkladı. Bugün piste Alonso çıkacak. Yarın Ocon'u pistte göreceğiz.

Cuma sabahı Alonso, öğleden sonra ise Ocon sürüş yapacak.


 
02:25
 
02:24 Bugün Red Bull ve Alpine araçlarını gerçek anlamda ilk kez göreceğiz. Her iki takım da araçlarını göstermemeyi tercih ettiler.

Ayrıca Alfa Romeo'yu kamuflaj tasarımıyla göreceğiz.
Kemal Şengül
02:23 Üç gün boyunca sizlere anlık olarak pistte yaşananları anlatacağız. Sorularınız varsa cevaplamaktan memnuniyet duyarız.
02:18 Şu anda hava sıcaklık 4,5, pist sıcaklığı ise 7 derece.


 
02:18

Sürücü kadroları

Sürücü kadroları hemen hemen belli oldu. Üç takımdan yanıt bekliyoruz.

Sabah
- Russell
- Verstappen
- Tsunoda
- Vettel
- Latifi
- Kubica
- Mazepin

Ö. Sonra
- Hamilton
- Verstappen
- Tsunoda
- Stroll
- Albon
- Bottas
- Schumacher
02:15 Barselona testi, TSi 11:00 itibariyle başlayacak ve 20:00'ye kadar devam edecek. 15:00 ila 16:00 arasında bir saatlik öğle arası var.
02:15

Günaydın!

Herkese uzun bir aranın ardından merhabalar. 2022 Barselona testlerinin canlı anlatımıyla sizlerleyiz.

Kış arasının ardından yeni araçlar gerçek anlamda ilk kez bugün test edilecek.
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