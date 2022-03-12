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Formula 1 Canlı anlatım

Canlı anlatım: Bahreyn testleri 3. gün

Formula 1'de, 2022 sezonu öncesinde son test bugün Bahreyn'de sona eriyor. Biz de sizler için bugün yaşananları aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Bahreyn testleri 3. gün

Bahreyn'de 3 gün boyunca sürecek sezon öncesi F1 testlerinde tüm takımlar piste çıkacaklar.

Motorsport.com Türkiye olarak, geçmiş senelerdeki gibi testleri canlı olarak sizlere en kısa sürede aktarıp son gelişmeler hakkında bilgiler vereceğiz.

Testler her sabah Türkiye saati ile 10:00'da başlayacak ve 19:00'da bitecek. 14:00 ile 15:00 arasında ise öğle arası olacak ve pist üstü çalışmalara ara verilecek. Seans boyunca pist üstünde yaşananları anlık olarak sizlere aktarırken, aynı zamanda pistte yer alan editör arkadaşlarımızdan aldığımız son duyumları sizlere aktaracağız.

Bahreyn testleri 3. gün canlı anlatım seansı:

Ekleyen: Kemal Şengül, can çarpıcı

Özet

Canlı dereceler: 
1. Zhou, Alfa Romeo, 1m34.534s, C4, 22 tur
2. Perez, Red Bull, 1m34.733s, C3,
3. Gasly, AlphaTauri, 1m34.865s, C4, 24
4. Sainz, Ferrari, 1m34.905s, C5, 19
5. Norris, McLaren, 1m35.504s, C4, 21
6. Latifi, Williams, 1m35.634s, C5, 20
7. Hamilton, Mercedes, 1m36.217s, C5, 20
8. Alonso, Alpine, 1m37.196s, C2, 26
9. Stroll, Aston Martin, 1m37.536s, C3, 11
10. Magnussen, Haas, 1m38.616s, C2, 33
Durum: Canlı
Perez'den mega bir orta sektör geldi.
Perez, orta hamurla turluyor. Araçta flow-vis boyası var.
Alonso, şimdiden Çarşamba günü attığı tur sayısını geçti. Çifte şampiyon, radyatör sorunu nedeniyle Çarşamba günü 24 tur tamamlayabilmişti. Şu an ise 26 turu gördü.
Perez piste çıkıyor.
 
Palmer, birçok pilotun 11. viraj girişinde virajı açabilmek için neredeyse kerb'ün üzerine çıktığını söylüyor.
Zhou'dan 1:34.543 geldi. Günün en hızlı zamanı.
Zhou yumuşak lastikle turluyor.
 
Yarış çizgisinin dışı hâlâ oldukça kumlu.
Stroll, 8. virajda pistten taşıyor.
Stroll, 1:37.536 ile derecesini geliştirse de hâlâ 8. sırada yer alıyor.
 
 
Gasly ve Zhou, 21 turla en çok tur atan pilotlar konumundular. Sabah 1 saat erken başlayan Magnussen'in 33 turu var.
Hamilton da 13. virajda pistten taşıyor.
İspanyol pilot, yine de 3. sıraya çıkmayı başardı.
Sainz, en hızlı ilk sektör derecesini kaydetse de son sektörde önden kayma ile zaman kaybetti.
Sainz yumuşak lastikle turluyor.
 
McLaren'ın yeni fren disklerinin piste geldiği rapor ediliyor.
Perez, 1:34.733 ile ilk sırada. Helmut Marko garajda gülümsüyor!
Perez, yeni RB18 ile turluyor ve ilk sektör derecesi mor.
Gasly, 1:34'lere iniyor. Fransız pilot, yumuşak lastikle attığı 1:34.865'lik turuyla ilk sırada.
Gasly, yumuşak lastikle zaman turunda. İlk sektör mor.
Zhou'dan orta hamurla 1:35.136 geldi. Günün en hızlı zamanı.
Yeni RB18 piste çıkıyor

Sidepod farklı gözüküyor, ayrıca arka tarafta da farklılıklar var.
 
2022 araçlarında önden kayma olduğundan, pilotlar direksiyonu daha çok çevirmek zorunda kalıyor. Bundan dolayı da gaza oturmakta gecikiyorlar.
Pist kenarında bulunan Jolyon Palmer de araçların yaşadığı önden kayma sorununu vurguluyor.
Red Bull, araca bugün yeni parçalar takmadan önce dün hazırlıklarını yaptı. 

Red Bull, yeni güncellemeler öncesinde veri toplamaya devam ediyor

Red Bull Racing F1 takımı, Bahreyn'e getirdiği yeni güncellemeler öncesinde testlerin ikinci gününde veri toplamaya devam etti. Bugünkü çalışmalarda Red Bull aracının kaportasında ve sidepod hava girişinde bazı sensörlerin olduğu görüldü.

Red Bull, yeni güncellemeler öncesinde veri toplamaya devam ediyor
Red Bull garajının önü hâlâ kapalı.
İspanyol pilotun 2022 sezonu oldukça şanssız başladı. İlk olarak Barselona'daki son gün aracın güç ünitesinde sorun yaşandı. 

Sonrasında Bahreyn testlerinin ilk gününde radyatörlerde problem görüldü ve Alonso zaman kaybetti.
Alonso sert lastikle uzun bir sürüş yapıyor.
2. viraj çıkışında pistten taşan Sainz, turunu bırakıyor.
Sainz orta hamurla zaman turuna başladı.
 
İngiliz pilot, yumuşak lastikle en hızlı ilk iki sektör derecesini kaydetse son sektörde zaman kaybetti ve turunu geliştiremedi.
Norris, yeni bir zaman turuna başladı. İlk sektör mor.
Önden kayma, 2022 araçlarında bir trend hâline gelecek gibi duruyor

Arka lastiklerin daha güçlü olmasıyla birlikte, önden kayma daha büyük bir sorun oluyor. Buna ek olarak, araçlar fazlasıyla ağırlar. Her pilot, aracıyla daha çok savaşıyor ve sürüş kesinlikle daha zor. Yeni araçlar, kesinlikle 2021 araçları gibi rayda gidiyormuş gibi durmuyorlar.
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