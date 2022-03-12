Canlı anlatım: Bahreyn testleri 3. gün

02:36 Önden kayma, 2022 araçlarında bir trend hâline gelecek gibi duruyor



Arka lastiklerin daha güçlü olmasıyla birlikte, önden kayma daha büyük bir sorun oluyor. Buna ek olarak, araçlar fazlasıyla ağırlar. Her pilot, aracıyla daha çok savaşıyor ve sürüş kesinlikle daha zor. Yeni araçlar, kesinlikle 2021 araçları gibi rayda gidiyormuş gibi durmuyorlar.