Canlı anlatım: Bahreyn testleri 3. gün
Formula 1'de, 2022 sezonu öncesinde son test bugün Bahreyn'de sona eriyor. Biz de sizler için bugün yaşananları aktarıyoruz.
Bahreyn'de 3 gün boyunca sürecek sezon öncesi F1 testlerinde tüm takımlar piste çıkacaklar.
Motorsport.com Türkiye olarak, geçmiş senelerdeki gibi testleri canlı olarak sizlere en kısa sürede aktarıp son gelişmeler hakkında bilgiler vereceğiz.
Testler her sabah Türkiye saati ile 10:00'da başlayacak ve 19:00'da bitecek. 14:00 ile 15:00 arasında ise öğle arası olacak ve pist üstü çalışmalara ara verilecek. Seans boyunca pist üstünde yaşananları anlık olarak sizlere aktarırken, aynı zamanda pistte yer alan editör arkadaşlarımızdan aldığımız son duyumları sizlere aktaracağız.
Bahreyn testleri 3. gün canlı anlatım seansı:
Ekleyen: Kemal Şengül, can çarpıcı
Özet
| Canlı dereceler:
1. Zhou, Alfa Romeo, 1m34.534s, C4, 22 tur
2. Perez, Red Bull, 1m34.733s, C3,
3. Gasly, AlphaTauri, 1m34.865s, C4, 24
4. Sainz, Ferrari, 1m34.905s, C5, 19
5. Norris, McLaren, 1m35.504s, C4, 21
6. Latifi, Williams, 1m35.634s, C5, 20
7. Hamilton, Mercedes, 1m36.217s, C5, 20
8. Alonso, Alpine, 1m37.196s, C2, 26
9. Stroll, Aston Martin, 1m37.536s, C3, 11
10. Magnussen, Haas, 1m38.616s, C2, 33
Red Bull, yeni güncellemeler öncesinde veri toplamaya devam ediyor
Red Bull Racing F1 takımı, Bahreyn'e getirdiği yeni güncellemeler öncesinde testlerin ikinci gününde veri toplamaya devam etti. Bugünkü çalışmalarda Red Bull aracının kaportasında ve sidepod hava girişinde bazı sensörlerin olduğu görüldü.
Sonrasında Bahreyn testlerinin ilk gününde radyatörlerde problem görüldü ve Alonso zaman kaybetti.
Arka lastiklerin daha güçlü olmasıyla birlikte, önden kayma daha büyük bir sorun oluyor. Buna ek olarak, araçlar fazlasıyla ağırlar. Her pilot, aracıyla daha çok savaşıyor ve sürüş kesinlikle daha zor. Yeni araçlar, kesinlikle 2021 araçları gibi rayda gidiyormuş gibi durmuyorlar.