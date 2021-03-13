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Formula 1

Canlı anlatım: 2021 Bahreyn testleri 2. gün

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yorumlar

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Canlı
02:06 Vettel'i de pistte görüyoruz. Üç şampiyon da pistte.
02:05 Hamilton 1:39.422 ile ilk sırayı alıyor.
02:05 Alonso, Hamilton ve Latifi pistteki üç isim.
02:05 Alonso da pistte.
02:04 Günün ilk zaman turu 1:53.6 ile Latifi'den geliyor.
02:04 Hamilton az önce küçük bir blokaj yaşadı ancak sorun yok.
02:04
 
02:02 Avustralyalı pilot şimdi yeniden pistte.
02:02 Ricciardo doğrudan pite geliyor.
02:02 Hamilton da piste çıkıyor. 10 araçtan 7'si çıkmış oldu.
02:01 Sainz, Tsunoda, Latifi, Mazepin, Ricciardo ve Giovinazzi piste çıkan ilk isimler.
02:01
 
02:00 Ve işte başlıyoruz!
02:00
 
01:58 AlhpaTauri dün yakıt sisteminde bir sorun yaşamıştı. Bugün sabah Yuki Tsunoda sürüş yapacak. Takım sorunu çözmüş gibi görünüyor.
01:57 Ferrari'de Carlos Sainz'ı, Mercedes'te ise Lewis Hamilton'ı pistte göreceğiz.
01:57
 
01:55
 
01:55
 
01:55 Son 5 dakikaya girmiş bulunmaktayız. Sürücüler artık son hazırlıklarını yapıyorlar.
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