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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Bahreyn testleri 2. gün

Formula 1'de, 2022 sezonu öncesinde son test Bahreyn'de başladı . Biz de sizler için bugün yaşananları aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Bahreyn testleri 2. gün

Bahreyn'de 3 gün boyunca sürecek sezon öncesi F1 testlerinde tüm takımlar piste çıkacaklar.

Motorsport.com Türkiye olarak, geçmiş senelerdeki gibi testleri canlı olarak sizlere en kısa sürede aktarıp son gelişmeler hakkında bilgiler vereceğiz.

Testler her sabah Türkiye saati ile 10:00'da başlayacak ve 19:00'da bitecek. 14:00 ile 15:00 arasında ise öğle arası olacak ve pist üstü çalışmalara ara verilecek. Seans boyunca pist üstünde yaşananları anlık olarak sizlere aktarırken, aynı zamanda pistte yer alan editör arkadaşlarımızdan aldığımız son duyumları sizlere aktaracağız.

Bahreyn testleri 2. gün canlı anlatım seansı:

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Canlı
Trafik artıyor: Pistte beş isim var.

Verstappen
Russell
Leclerc
Vettel
Ocon
Leclerc zaman turuna başlıyor.
Russell yola devam ediyor; 10 tur oldu.
Vettel de eski takım arkadaşına katılıyor.
Russell 1:39.558 yapıyor, son sektörde mor dereceyi yaptı.
Charles Leclerc bugün ilk kez pistte
Russell'ın turu 1:39.648 oldu. Şu anda tek başına turlarına devam ediyor. Toplam 9 tur attı.
Russell'ın turu tahmin edileceği üzere pek parlak değil.
Hatırlatalım: Mercedes'in aracı, geçen yıl da Sakhir'de dengesizdi. Hatta birkaç spin dahi görmüştük. Takım sonrasında kısa sürede toparlanmış ve Bahreyn GP'yi kazanmıştı.
Russell pit stopun ardından tekrar pistte. Aero sensörlerle yola devam ediyor.
Bottas garaja geliyor. Vettel şimdi araca geçiyor.
Bu arada söylemeyi unuttuk; Bottas'ta da aero sensörler var ve turu epey yavaş.
Anlık tur sayıları:

Russell: 6
Bottas: 4
Norris: 3
Tsunoda: 3
Verstappen: 1
Ocon: 1
Russell kendi en iyi orta sektör zamanına rağmen derecesini geliştiremedi
Russell  beşinci turuna başlıyor ve şimdi ona Bottas da eşlik ediyor.
Mercedes görünüşe bakılırsa aracın arkasındaki hava  akışını ölçmeye çalışıyor.
Russell yola devam ediyor. Norris ve Tsunoda garaja döndü.
Russell 1:39.862 yapıyor.
Norris 1:38.543, Tsunoda 1:40.292 yapıyor. Bottas ve Ocon garaja döndüler.
Russell aero sensörlerle yola devam ediyor.
Verstappen tek turun ardından garaja geliyor. Gözler Red Bull'a çevrilmiş durumda: Takım yeni güncellemelerini bugün ve yarın test edecek gibi görünüyor.
Russell da aero sensörlerle piste doğru hareket ediyor.
Bottas güne başlıyor. Aero sensörlerle ölçüm yapıyor.
Bugün Haas sorunsuz şekilde pistte olacak. Bu da 10 aracı da sabah pistte göreceğimiz anlamına geliyor.
Verstappen #1 aracıyla pistte
Aynı şekilde Ocon da hareketlenmiş durumda
Tsunoda'yı da yine pistte görüyoruz
Bottas ve Norris piste çıkan ilk sürücüler.
Ve yeşil bayrak sallanıyor! Bahreyn'de 2. gün başladı.
Merak edenler için hava yine çok sıcak; Şu an 32 derece. Bu arada, rüzgarın kuvveti şu anda artmış durumda.

Son dakika içerisindeyiz!


Test seansı birazdan başlayacak.

Mercedes ilk kartlarını gösterdi, Red Bull elini gizliyor


Mercedes perşembe günü yeni güncellemelerinin büyük kısmını ortaya koydu. Fakat Re Bull, testin ilk gününde Barselona ile neredeyse aynı aracı kullandı.

Yeni güncellemelerin bugün ve yarın kullanılması planlanıyor.

Eğer dünkü testi kaçırdıysanız, buradan özete bakabilirsiniz

Haas bugün bir saat fazladan pistte olacak


Dün sabah piste çıkamayan Haas, bugün testi 19:00 yerine 20:00'de kapatacak.

Yeni test programı ise şöyle: 


 

Ricciardo henüz iyileşmedi, Norris piste çıkacak

Daniel Ricciardo dün onu pistten uzak tutan hastalıktan henüz kurtulamadı. Avustralyalı pilot bu sabah piste çıkacak kadar iyi durumda değil. Kendisine bir dizi COVID-19 testi yapıldı. McLaren, Lando Norris'e en az yarım gün daha piste çıkma fırsatı verecek.

Ricciardo öğleden sonra iyi hissetmiyorsa, yine Norris pistte olacak.

McLaren, perşembe günü epey sorun yaşadı.


Norris: "McLaren'ın fren sorununu düzeltmek kolay değil"

Lando Norris, Bahreyn testinin ilk gününde yaşadığı fren sıcaklık sorunlarını düzeltmenin "kolay olmadığını" söyledi.

Norris: "McLaren'ın fren sorununu düzeltmek kolay değil"

Cuma günkü test kadroları:

Takım Pilotlar
Red Bull Racing Max Verstappen
Mercedes George Russell (Sabah)
Lewis Hamilton (Öğleden sonra)
Ferrari

Charles Leclerc (Sabah)

Carlos Sainz (Öğleden sonra)
McLaren

Lando Norris (Sabah)

Daniel Ricciardo (Öğleden sonra)*
Aston Martin

Sebastian Vettel (Sabah)

Lance Stroll (Öğleden sonra)
Haas

Mick Schumacher (Sabah)

Kevin Magnussen (Öğleden sonra)
Williams Nicholas Latifi
AlphaTauri Yuki Tsunoda
Alfa Romeo Valtteri Bottas (Sabah)
Guanyu Zhou (Öğleden sonra)
Alpine

Esteban Ocon

* Kesin değil.

Günaydın ve Motorsport.com canlı anlatımına hoşgeldiniz!

 

Bahreyn'de gerçekleştirilen testin ikinci günüyle sizlerleyiz. Dün hava oldukça rüzgarlıydı ve pek çok sürücü zorlandı. Bugün rüzgarın hızı azalmış durumda.
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