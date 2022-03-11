Canlı anlatım: Bahreyn testleri 2. gün
Formula 1'de, 2022 sezonu öncesinde son test Bahreyn'de başladı . Biz de sizler için bugün yaşananları aktarıyoruz.
Bahreyn'de 3 gün boyunca sürecek sezon öncesi F1 testlerinde tüm takımlar piste çıkacaklar.
Motorsport.com Türkiye olarak, geçmiş senelerdeki gibi testleri canlı olarak sizlere en kısa sürede aktarıp son gelişmeler hakkında bilgiler vereceğiz.
Testler her sabah Türkiye saati ile 10:00'da başlayacak ve 19:00'da bitecek. 14:00 ile 15:00 arasında ise öğle arası olacak ve pist üstü çalışmalara ara verilecek. Seans boyunca pist üstünde yaşananları anlık olarak sizlere aktarırken, aynı zamanda pistte yer alan editör arkadaşlarımızdan aldığımız son duyumları sizlere aktaracağız.
Bahreyn testleri 2. gün canlı anlatım seansı:
Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Mercedes ilk kartlarını gösterdi, Red Bull elini gizliyor
Mercedes perşembe günü yeni güncellemelerinin büyük kısmını ortaya koydu. Fakat Re Bull, testin ilk gününde Barselona ile neredeyse aynı aracı kullandı.
Yeni güncellemelerin bugün ve yarın kullanılması planlanıyor.
Haas bugün bir saat fazladan pistte olacak
Dün sabah piste çıkamayan Haas, bugün testi 19:00 yerine 20:00'de kapatacak.
Yeni test programı ise şöyle:
Ricciardo henüz iyileşmedi, Norris piste çıkacakDaniel Ricciardo dün onu pistten uzak tutan hastalıktan henüz kurtulamadı. Avustralyalı pilot bu sabah piste çıkacak kadar iyi durumda değil. Kendisine bir dizi COVID-19 testi yapıldı. McLaren, Lando Norris'e en az yarım gün daha piste çıkma fırsatı verecek.
Ricciardo öğleden sonra iyi hissetmiyorsa, yine Norris pistte olacak.
McLaren, perşembe günü epey sorun yaşadı.
Norris: "McLaren'ın fren sorununu düzeltmek kolay değil"
Lando Norris, Bahreyn testinin ilk gününde yaşadığı fren sıcaklık sorunlarını düzeltmenin "kolay olmadığını" söyledi.
Cuma günkü test kadroları:
|Takım
|Pilotlar
|Red Bull Racing
|Max Verstappen
|Mercedes
|George Russell (Sabah)
Lewis Hamilton (Öğleden sonra)
|Ferrari
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Charles Leclerc (Sabah)
Carlos Sainz (Öğleden sonra)
|McLaren
|
Lando Norris (Sabah)
Daniel Ricciardo (Öğleden sonra)*
|Aston Martin
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Sebastian Vettel (Sabah)
Lance Stroll (Öğleden sonra)
|Haas
|
Mick Schumacher (Sabah)
Kevin Magnussen (Öğleden sonra)
|Williams
|Nicholas Latifi
|AlphaTauri
|Yuki Tsunoda
|Alfa Romeo
|Valtteri Bottas (Sabah)
Guanyu Zhou (Öğleden sonra)
|Alpine
|
Esteban Ocon
* Kesin değil.