Canlı anlatım: 2021 Bahreyn testleri 1. gün
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Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Durum: Canlı
02:30 Ocon araçta çok fazla kayma yaşadığını söylüyor.
02:29 Ocon, Alpine ile 1:35.673 yapıyor ve ikinci sıraya çıkıyor.
02:29 Bu arada dikkatli bakanlar görecektir: Mick Schumacher de tıpkı babası gibi MSC kısaltması ile yarışıyor.
02:26 Alpine'in aracı pist üstünde epey güzel görünüyor.
02:26 Şimdiye kadar Gasly 9 tur attı. Raikkonen 8, Vettel ve Leclerc 6, Ricciardo 4 ve Verstappen 3.
02:25
02:22 Pistteki üç isim; Raikkonen, Gasly ve Ricciardo.
02:22 Fin pilot 1:34.686 ile liderliği aldı.
02:21 Raikkonen en hızlı zaman turuyla geliyor.
02:20 Verstappen attığı birkaç turun ardından araçtan indi. Şimdi araç üzerinde çalışmalar var.
02:19 Gasly kısa bir pit stopun ardından tekrar piste. Ayrıca Kimi Raikkonen'i de pistte görüyoruz.
02:18 Sebastian Vettel garaja geldi.
02:17 Bu arada Gasly devam ediyor. Az önceki turu 1:41.743.
02:16 Gasly, aero sensörle attığı iki turun ardından garaja geldi. Roy Nissany, Williams'la piste çıktı.
02:15 Şu ana kadar sadece iki pilot zaman turu kaydetti:
Vettel 1:36.367
Leclerc: 1:37.481
Vettel 1:36.367
Leclerc: 1:37.481
02:15 Vettel 1:36.367 ile ilk sıraya çıkıyor!
02:13
02:11 Şu anda sadece Leclerc zaman turu kaydetti: 1:37.481.
02:11
02:10 Piste Mercedes pilotu Bottas ve Aston Martin pilotu Vettel de çıktı.
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