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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Bahreyn testleri 1. gün

Formula 1'de, 2022 sezonu öncesinde son test Bahreyn'de başlıyor. Biz de sizler için bugün yaşananları aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Bahreyn testleri 1. gün

Bahreyn'de 3 gün boyunca sürecek sezon öncesi F1 testlerinde tüm takımlar piste çıkacaklar.

Motorsport.com Türkiye olarak, geçmiş senelerdeki gibi testleri canlı olarak sizlere en kısa sürede aktarıp son gelişmeler hakkında bilgiler vereceğiz.

Testler her sabah Türkiye saati ile 10:00'da başlayacak ve 19:00'da bitecek. 14:00 ile 15:00 arasında ise öğle arası olacak ve pist üstü çalışmalara ara verilecek. Seans boyunca pist üstünde yaşananları anlık olarak sizlere aktarırken, aynı zamanda pistte yer alan editör arkadaşlarımızdan aldığımız son duyumları sizlere aktaracağız.

Bahreyn testleri 1. gün canlı anlatım seansı:

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet

Bahreyn F1 testi 1. gün dereceleri:

  1. Perez, Red Bull, 1.38.582, Prototip
  2. Vettel, Aston Martin, 1.38.803, C2
  3. Hamilton, Mercedes, 1.41.508, C2
Durum: Canlı
03:14 Zhou sekizinci virajda pist dışına taşıyor, Hamilton pite geldi.
03:11 Mercedes, dalgalanmayı azaltmak için tabanda bazı çözümler deniyor. Aracın arka taban kısmına bir çubuk yerleştirilmiş.
03:10 Pistteki hareketlilik artıyor: Leclerc, Ocon, Zhou, Hamilton ve Norris pistteler.
03:09
 
03:08 Alpine nihayet DRS açmış fakat araç düzlüklerde epey dalgalanıyor
03:08 Ocon az önce yaklaşık 1.9 saniye daha yavaş bir turla ikinci sıraya çıktı.
03:06 Horner: "Mercedes'in tasarımı kötü bir mesaj gönderiyor ve taraftarların kafasını karıştıracak. Yasal olup olmadığını görmek için netliğe ihtiyaç var."
03:05 Christian Horner, Mercedes'in tasarımının yasal olmadığını iddia etmiş. Yeni düzenlemelerin ruhuna uymadığını iddia ediyor.
03:04 Hamilton ve Ocon pistte. Hamilton bu kez aero sensör olmadan turluyor.
03:02 Monakolu pilot da 8. virajda lastiklerini kilitledi
03:02 Bu arada Gasly de pite geliyor. Pistte sadece Leclerc var.
03:01 Albon pite girmeden önce ilk virajda büyük bir blokaj yaşamış
03:01 Şu ana kadar en çok tur atan isim Hamilton
03:00 Albon pite gelirken Leclerc pistte.
03:00 Anlık dereceler:

  1. Leclerc, Ferrari, 1.35.953s, C4 - 6
  2. Vettel, Aston Martin, 1.37.945s, C2 - 7
  3. Perez, Red Bull, 1.37.950s, C2 prototype - 9
  4. Zhou, Alfa Romeo, 1.39.290s, C3 - 4
  5. Hamilton, Mercedes, 1.40.605s, C2 - 14
  6. Gasly, AlphaTauri, 1.43.070s, C4 - 11
  7. Ocon, Alpine, Zaman yok, C2 - 1
  8. Albon, Williams, Zaman yok, C4 - 4
  9. Lando Norris, McLaren, Zaman yok, C4 - 2
02:59 Anlatımın üstündeki tablo kısmında küçük bir problem yaşıyoruz. O kısım şu noktada güncellenmiyor.
02:58 Şu anda Leclerc'in liderliği sürüyor: Pistte sadece Gasly ve Albon var.
02:58 Tekrar sizlerle beraberiz. Ufak bir teknik sorun nedeniyle ara vermek zorunda kalmıştık.
02:43 Teknik bir sorun nedeniyle kısa bir ara vermek zorundayız.
02:42 Pistte sadece Perez ve Zhou kaldı.

Ocon, Albon ve Norris'ten henüz zaman turu görmedik.
02:39 Monakolu pilot sonrasında pite geliyor.
02:39 Leclerc 1:35.953 ile en iyi dereceyi biraz da geliştirdi.
02:37
 
02:36 Leclerc 1:37.017 ile lider.
Vettel 1:37.945'le ikinci
Perez 1:37.950 ile üçüncü sırada.

Şu anda pistte Leclerc, Vettel, Perez ve Zhou var.
02:35

Haas yeni renk düzenine dair ilk fotoğrafları yayınladı.

 
02:33 Anlık sıralama:
Leclerc
Vettel
Perez
Zhou
Hamilton
Gasly
02:33 Charles Leclerc az önce en iyi dereceyi 1:37.017'ye çekti.
02:32 Perez'i de  8. virajda pist dışına taşarken görüyoruz
02:31 Vettel ilk virajda pist dışına taşıyor.
02:29 Charles Leclerc en hızlı turla geliyor.
02:29 Formula 1 şu anda zaman ekranı hatasıyla boğuşuyor. Dereceleri göremiyoruz.
02:28 Tüm gözler şu anda Mercedes garajında, herkes sidepod tasarımını inceliyor.
02:28 Charles Leclerc, Ferrari ile pistte. Aero sensörler çıkarıldı. Aslında Barselona testinde de aynı şeyi görmüştük. İlk yarım saat genellikle aero ölçümlere ayrılıyor.
02:27 Perez en hızlı turu 1:37.950'ye çekiyor.
02:23 Red Bull'da herhangi bir aero sensör yok.
02:23 Sergio Perez 1:38.582 yaparak liderliği alıyor.
02:20 Hamilton, düzlüklerde dalgalanan aracıyla turlarına kaldığı yerden devam ediyor. Araçtaki aero sensörler henüz çıkarılmadı.
02:19 Vettel 1:38.803'lük turuyla lider ve Alex Albon şu anda epey yavaş şekilde zaman turu kaydediyor.
02:19 Zaman ekranlarındaki hata nedeniyle dereceler net şekilde görülemiyor.
02:18
Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Giorgio Piola
02:15 Şu anda Hamilton'ın 1:41.508'lik derecesiyle liderliği var.
02:14 Hamilton kısa bir pit stopun ardından tekrar piste çıkıyor.
02:13 Hamilton aynı noktada üçüncü kez lastiklerini kilitliyor ve sonunda pite giriyor.
02:12 Red Bull farklı ön kanatlar test ediyor.
02:11
 
02:10 Hamilton az önce bir kez daha lastiklerini kilitledi.
02:10 Vettel birkaç turun ardından garaja gelmiş durumda.
02:07 Vettel de aynı yerde pist dışına taşıyor.
02:06 Hamilton lastiklerini kilitliyor ve pist dışına taşıyor.
02:06 Charles Leclerc de şu an piste ölçüm yapıyor.
02:05 Hamilton'ın ufak  dalgalanma problemleri yaşadığı görülüyor.
02:05 İlk turlar gelmeye başladı fakat pek gerçekçi turlar değil.
02:04 Araçta aero sensörler var. Mercedes şu anda veri topluyor
02:03 Lewis Hamilton, W13'le turlara başladı. Aracın sidepod yapısı epey dikkat çekiyor.
02:00 Hemen ardında Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou var.
02:00 Piste çıkan ilk isim Gasly oluyor.
02:00

Ve yeşil ışık!
01:58

Son 1.5 dakika!
01:55

Test kadroları:

Takım Pilotlar
Red Bull Racing Mexico Sergio Perez
Mercedes United Kingdom Lewis Hamilton (Sabah)
United Kingdom George Russell (Öğleden sonra)
Ferrari

Monaco Charles Leclerc (Sabah)

Spain Carlos Sainz (Öğleden sonra)
McLaren

United Kingdom Lando Norris
Aston Martin

Germany Sebastian Vettel (Sabah)

Canada Lance Stroll (Öğleden sonra)
Haas Brazil Pietro Fittipaldi (Öğleden sonra)*
Williams Thailand Alexander Albon
AlphaTauri France Pierre Gasly
Alfa Romeo China Guanyu Zhou (Sabah)
Finland Valtteri Bottas (Öğleden sonra)
Alpine

France Esteban Ocon (Sabah)

Spain Fernando Alonso (Öğleden sonra)

* Haas sabah bölümünde piste çıkmayacak.
01:54

Son 6 dakika!

6 Dakika sonra başlıyoruz!
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