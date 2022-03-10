Canlı anlatım: Bahreyn testleri 1. gün

Bahreyn'de 3 gün boyunca sürecek sezon öncesi F1 testlerinde tüm takımlar piste çıkacaklar.

Motorsport.com Türkiye olarak, geçmiş senelerdeki gibi testleri canlı olarak sizlere en kısa sürede aktarıp son gelişmeler hakkında bilgiler vereceğiz.

Testler her sabah Türkiye saati ile 10:00'da başlayacak ve 19:00'da bitecek. 14:00 ile 15:00 arasında ise öğle arası olacak ve pist üstü çalışmalara ara verilecek. Seans boyunca pist üstünde yaşananları anlık olarak sizlere aktarırken, aynı zamanda pistte yer alan editör arkadaşlarımızdan aldığımız son duyumları sizlere aktaracağız.

Bahreyn testleri 1. gün canlı anlatım seansı: