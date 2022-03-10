Canlı anlatım: Bahreyn testleri 1. gün
Formula 1'de, 2022 sezonu öncesinde son test Bahreyn'de başlıyor. Biz de sizler için bugün yaşananları aktarıyoruz.
Bahreyn'de 3 gün boyunca sürecek sezon öncesi F1 testlerinde tüm takımlar piste çıkacaklar.
Motorsport.com Türkiye olarak, geçmiş senelerdeki gibi testleri canlı olarak sizlere en kısa sürede aktarıp son gelişmeler hakkında bilgiler vereceğiz.
Testler her sabah Türkiye saati ile 10:00'da başlayacak ve 19:00'da bitecek. 14:00 ile 15:00 arasında ise öğle arası olacak ve pist üstü çalışmalara ara verilecek. Seans boyunca pist üstünde yaşananları anlık olarak sizlere aktarırken, aynı zamanda pistte yer alan editör arkadaşlarımızdan aldığımız son duyumları sizlere aktaracağız.
Bahreyn testleri 1. gün canlı anlatım seansı:
Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
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- Leclerc, Ferrari, 1.35.953s, C4 - 6
- Vettel, Aston Martin, 1.37.945s, C2 - 7
- Perez, Red Bull, 1.37.950s, C2 prototype - 9
- Zhou, Alfa Romeo, 1.39.290s, C3 - 4
- Hamilton, Mercedes, 1.40.605s, C2 - 14
- Gasly, AlphaTauri, 1.43.070s, C4 - 11
- Ocon, Alpine, Zaman yok, C2 - 1
- Albon, Williams, Zaman yok, C4 - 4
- Lando Norris, McLaren, Zaman yok, C4 - 2
Vettel 1:37.945'le ikinci
Perez 1:37.950 ile üçüncü sırada.
Şu anda pistte Leclerc, Vettel, Perez ve Zhou var.
Test kadroları:
|Takım
|Pilotlar
|Red Bull Racing
|Sergio Perez
|Mercedes
| Lewis Hamilton (Sabah)
George Russell (Öğleden sonra)
|Ferrari
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Charles Leclerc (Sabah)
Carlos Sainz (Öğleden sonra)
|McLaren
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Lando Norris
|Aston Martin
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Sebastian Vettel (Sabah)
Lance Stroll (Öğleden sonra)
|Haas
|Pietro Fittipaldi (Öğleden sonra)*
|Williams
|Alexander Albon
|AlphaTauri
|Pierre Gasly
|Alfa Romeo
| Guanyu Zhou (Sabah)
Valtteri Bottas (Öğleden sonra)
|Alpine
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Esteban Ocon (Sabah)
Fernando Alonso (Öğleden sonra)
* Haas sabah bölümünde piste çıkmayacak.