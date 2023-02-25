Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 3. gün
2023 Formula 1 sezonu öncesinde Bahreyn'de gerçekleştirilecek testlerin son gününde yaşananları bu anlatımdan takip edebilirsiniz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
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5 gün sonra Bahreyn GP'si 1. ve 2. antrenman seanslarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Biz de günde yaklaşık 10 saat anlatım yaptığımız bu uzun sürecin ardından yavaş yavaş veda ediyoruz.
Umarız ki gelişmeleri mümkün olduğunca aktarabildik :)
Tek bir spin dışında hata görmediğimiz, üç günde sadece üç dayanıklılık sorunuyla karşılaştığımız, genel itibariyle sakin bir testti.
Takımların nerede olduklarına dair kabataslak fikirlerimiz var -ancak F1'de konuşmak için son yarışın son virajına kadar çok erken.
Böylece testlerin sonuna geldik. Üç günün en hızlı ismi 1.30.305'lik derecesiyle Sergio Perez, bu dereceyi C4 lastikle elde etti!
Alonso'nun C2 ile son stinti:
36.706
36.805
36.677
36.755
36.516
36.470
36.317
36.356
36.468
36.549
36.336
36.231
36.185
36.125
36.452
36.327
36.470
37.003
36.512
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