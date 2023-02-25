Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 3. gün

Tek bir spin dışında hata görmediğimiz, üç günde sadece üç dayanıklılık sorunuyla karşılaştığımız, genel itibariyle sakin bir testti.

Takımların nerede olduklarına dair kabataslak fikirlerimiz var -ancak F1'de konuşmak için son yarışın son virajına kadar çok erken.