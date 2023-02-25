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Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 3. gün

2023 Formula 1 sezonu öncesinde Bahreyn'de gerçekleştirilecek testlerin son gününde yaşananları bu anlatımdan takip edebilirsiniz.

Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 3. gün

Ekleyen: Altay Gök

Özet

  1. Perez, Red Bull, 1m30.305s, C4 - 128 laps 
  2. Hamilton, Mercedes, 1m30.664s, C5 - 60 laps
  3. Bottas, Alfa Romeo, 1m30.827s, C5 - 124 laps
  4. Leclerc, Ferrari, 1m31.024s, C4 - 67 laps
  5. Sainz, Ferrari, 1m31.036s, C4 - 72 laps
  6. Tsunoda, AlphaTauri, 1m31.261s, C4 - 73 laps
  7. Magnussen, Haas, 1m31.381s, C4 - 92 laps
  8. Russell, Mercedes, 1m31.442s, C5 - 83 laps
  9. Alonso, Aston Martin, 1m31.450s, C4 - 75 laps
  10. Drugovich, Aston Martin, 1m32.075s, C5 - 77 laps 
  11. Norris, McLaren, 1m32.160s, C3 - 30 laps
  12. Gasly, Alpine, 1m32.762s, C3 - 56 laps
  13. Albon, Williams, 1m32.793s, C5 - 136 laps
  14. Ocon, Alpine, 1m33.257s, C3 - 70 laps
  15. Hulkenberg, Haas, 1m33.329s, C3 - 77 laps
  16. Piastri, McLaren, 1m33.655s, C3 - 44 laps
  17. De Vries, AlphaTauri, 1m38.244s, C3 - 87 laps
Durum: Durdu
Ben Altay Gök, bu üç gün boyunca sizinleydim, ancak daha yeni başlıyoruz.

5 gün sonra Bahreyn GP'si 1. ve 2. antrenman seanslarında görüşmek üzere, hoşça kalın!

Biz de günde yaklaşık 10 saat anlatım yaptığımız bu uzun sürecin ardından yavaş yavaş veda ediyoruz.

Umarız ki gelişmeleri mümkün olduğunca aktarabildik :)

Tek bir spin dışında hata görmediğimiz, üç günde sadece üç dayanıklılık sorunuyla karşılaştığımız, genel itibariyle sakin bir testti.

Takımların nerede olduklarına dair kabataslak fikirlerimiz var -ancak F1'de konuşmak için son yarışın son virajına kadar çok erken.
Pilotlar pite dönüyorlar ve üç günlük test heyecanını sonlandırıyorlar.
Detaylı raporlar, test yorumları ve takımların söylemlerini bu akşamdan itibaren Perşembe gününe kadar sitemizde bulabilirsiniz.
Evet, kırmızı bayrak. FIA bir tur bile attırmadı :)

Böylece testlerin sonuna geldik. Üç günün en hızlı ismi 1.30.305'lik derecesiyle Sergio Perez, bu dereceyi C4 lastikle elde etti!
Arka arkaya start antrenmanlarını gerçekleştirdi herkes. Bir tur atılacak ve büyük ihtimal bir diğer kırmızı bayrak testiyle seans -ve testler- sona erecek.

Bu kez gride dizildi pilotlar.

Pole pozisyonunda Yuki Tsunoda var.
Son 5 dakika.
Hatta Bottas az önce Perez'e iç çizgiden bir atak yaptı :)
Pilotlar gride geldi ancak start antrenmanını boş geçerek yola devam ettiler! Yarış heyecanını özlemiş gibi duruyorlar :)
MAG, SAI ve ALB pitte kalan isimler.
Yedi pilot start denemesi için pistte.
Yeşil bayraklar sallandı, pilotlar şimdi bir formasyon turu atacak, sonrasında da start denemesi göreceğiz.

Alonso'nun C2 ile son stinti: 

 

36.706
36.805
36.677
36.755
36.516
36.470
36.317
36.356
36.468
36.549
36.336
36.231
36.185
36.125
36.452
36.327
36.470
37.003
36.512
Evet, kırmızı bayrak. Pilotlar pite döndükten sonra yeşil bayrak çıkacak, formasyon turu ve start denemeleri yapılacak, sonra bir diğer kırmızı bayrakla seans sonlandırılacak.
Güvenlik Aracı uygulamasına geçildi, ancak büyük ihtimal kırmızı bayrak göreceğiz.
Sanal Güvenlik Aracı! FIA sistem testini başlatıyor, seans gayriresmi olarak sona eriyor!
Son 15 dakika, birazdan VSC testine geçilecek büyük ihtimal.
Hamilton da pitte, ancak piste dönecek. Perez de döndü az önce.
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