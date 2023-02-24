Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün
2023 Formula 1 sezonu öncesinde Bahreyn'de gerçekleştirilecek testlerin ikinci gününde yaşananları bu anlatımdan takip edebilirsiniz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
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Yarın testlerin son günü için 09.50'de görüşmek üzere, hoşça kalın!
Olaysız bir test oluyor şu ana kadar, bu atılacak daha çok tur ve pist üstünde daha çok aksiyon demek, bizim için de yazılacak daha çok yazı demek.
Günün en çok tur atan ismi ise sabahtan akşama kadar sürüş yapan Logan Sargeant: tam 154 tur!
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