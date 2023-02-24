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Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün

2023 Formula 1 sezonu öncesinde Bahreyn'de gerçekleştirilecek testlerin ikinci gününde yaşananları bu anlatımdan takip edebilirsiniz.

Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün

Ekleyen: Altay Gök

Özet

  1. Zhou, Alfa Romeo, 1m31.610s, C5 - 133 laps
  2. Verstappen, Red Bull, 1m31.650s, C3 - 47 laps
  3. Alonso, Aston Martin, 1m32.205s, C3 - 130 laps
  4. De Vries, AlphaTauri, 1m32.222s, C5 - 74 laps
  5. Hulkenberg, Haas, 1m32.466s, C4 - 68 laps
  6. Sainz, Ferrari, 1m32.486s, C3 - 70 laps
  7. Sargeant, Williams, 1m32.549s, C5 - 154 laps
  8. Leclerc, Ferrari, 1m32.725s, C3 - 68 laps
  9. Piastri, McLaren, 1m33.175s, C3 - 74 laps
  10. Gasly, Alpine, 1m33.186s, C3 - 59 laps
  11. Magnussen, Haas, 1m33.442s, C3 - 67 laps
  12. Ocon, Alpine, 1m33.490s, C3 - 49 laps
  13. Russell, Mercedes, 1m33.654s, C3 - 26 laps
  14. Perez, Red Bull, 1m33.751s, Proto - 76 laps
  15. Hamilton, Mercedes, 1m33.954s, C3 - 72 laps
  16. Norris, McLaren, 1m35.522s, C2 - 65 laps
  17. Tsunoda, AlphaTauri, 1m35.708s, C2 - 85 laps
Durum: Durdu
Ben Altay Gök, bugün yaklaşık 10 saattir aralıksız sizlerleydim. Umarım yeterince yardımcı olabilmişimdir :)

Yarın testlerin son günü için 09.50'de görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar gibi biz de uzun bir gün geçirdik, artık yavaştan izninizi istiyoruz :) 

Olaysız bir test oluyor şu ana kadar, bu atılacak daha çok tur ve pist üstünde daha çok aksiyon demek, bizim için de yazılacak daha çok yazı demek.
Seans sonuçlarını da son bir kez güncelledik, kısa bir süre sonra detaylı gün raporu sitemizde olacak.
Artık pilotlar da yavaştan pite gelecek ve bu uzun günü kapatacaklar.
Onu 133 turla Zhou ve 130 turla Alonso takip ediyor. Bu üç isim gün boyu sürüş yaptılar.
Böylece ikinci günü C5 yumuşak hamurla attığı 1.31.610'luk derecesiyle Guanyu Zhou tamamlıyor!

Günün en çok tur atan ismi ise sabahtan akşama kadar sürüş yapan Logan Sargeant: tam 154 tur!
İki gündür FIA son 15 dakikayı sistem denemelerine ayırıyor. Bu pilotlara belli bir mesafeye mal olsa dahi gerekli.
Artık son bir hızlı tur için zaman kalmadı, zaten yine kırmızı bayrak çıktı.
De Vries pole pozisyonundan iyi bir start aldı ve liderliğini korudu, onu Hulkenberg startta bir sıra yükselen Leclerc takip ediyor :)
Son 3 dakikaya girilirken start antrenmanı başlıyor.
Formasyon turu başlıyor :)
Pole pozisyonunda Nyck de Vries'i görüyoruz!
Pistteki altı isim gride diziliyorlar. Şu an 2020 Bahreyn GP ikinci startında gibiyiz.
Alonso da pitte şu anlık.
Sargeant'ın seansı sona ermiş gibi son sorunun ardından. Russell'ın seansı zaten bitmişti. Zhou da bir sorun nedeniyle garajdan çıkmayabilir.
Bakalım kimler formasyon denemesine katılacak?
Leclerc ve Gasly de pistte.
Piastri, De Vries, Hulkenberg ve Verstappen pistteler.
Zhou'nun pit yolunun sonunda bir debriyaj arızası nedeniyle stop ettiği söyleniyor.
Haas ve McLaren pit yolunun sonuna ulaştılar bile.
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