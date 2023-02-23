Canlı anlatım: Bahreyn testleri 1. gün

Dayanıklılık sorunlarının olmadığı, ancak aşırı hızlı turlar da görmediğimiz bir gündü.



Ancak bir yandan da sezon için sabırsızlanmamızı sağlayan bir gün olduğu kesin, nitekim karşımızda Aston Martin ve Williams gibi sürprizler var.



McLaren ve Alpine'in sonraki günler neler yapacağı, bugün ne yaşadıkları da merak konusu.