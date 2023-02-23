Canlı anlatım: Bahreyn testleri 1. gün
2023 Formula 1 sezonu öncesinde Bahreyn'de gerçekleştirilecek testlerin ilk gününde yaşananları bu anlatımdan takip edebilirsiniz.
Ekleyen: Kemal Şengül, Altay Gök
Özet
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Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın!
Sorunun ortadan kalktığını söylemek güç, nitekim özellikle Ferrari'de ciddi dalgalanma olduğunu görüyoruz. Bu sorun hızlarını etkileyecek mi göreceğiz.
Dayanıklılık sorunlarının olmadığı, ancak aşırı hızlı turlar da görmediğimiz bir gündü.
Ancak bir yandan da sezon için sabırsızlanmamızı sağlayan bir gün olduğu kesin, nitekim karşımızda Aston Martin ve Williams gibi sürprizler var.
McLaren ve Alpine'in sonraki günler neler yapacağı, bugün ne yaşadıkları da merak konusu.
70 tur barajını geçen isimler var!
Verstappen 78 turda ve 80 tur barajına yaklaştı.
De Vries 76 tur atarken, Sargeant ve Hamilton 72 turdalar.
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