Formula 1 Canlı anlatım

Canlı anlatım: Bahreyn testleri 1. gün

2023 Formula 1 sezonu öncesinde Bahreyn'de gerçekleştirilecek testlerin ilk gününde yaşananları bu anlatımdan takip edebilirsiniz.

Canlı anlatım: Bahreyn testleri 1. gün

Ekleyen: Kemal Şengül, Altay Gök

Özet

  1. Verstappen, Red Bull, 1m32.837s - 157 laps
  2. Alonso, Aston Martin, 1m32.866s - 60 laps
  3. Sainz, Ferrari, 1m33.253s - 72 laps
  4. Leclerc, Ferrari, 1m33.257s - 64 laps
  5. Norris, McLaren, 1m33.762s - 40 laps
  6. Hamilton, Mercedes, 1m33.508s - 83 laps
  7. Albon, Williams, 1m33.671s - 74 laps
  8. Zhou, Alfa Romeo, 1m33.723s - 67 laps
  9. Russell, Mercedes, 1m34.174s - 69 laps
  10. Sargeant, Williams, 1m34.324s - 75 laps
  11. Hulkenberg, Haas, 1m34.424s - 51 laps
  12. Bottas, Alfa Romeo, 1m34.558s - 71 laps
  13. De Vries, AlphaTauri, 1m34.559s - 85 laps
  14. Drugovich, Aston Martin, 1m34.564s - 40 laps
  15. Tsunoda, AlphaTauri, 1m34.671s - 46 laps
  16. Gasly, Alpine, 1m34.822s - 60 laps
  17. Ocon, Alpine, 1m34.871s - 53 laps
  18. Piastri, McLaren, 1m34.888s - 52 laps
  19. Magnussen, Haas, 1m35.087s - 57 laps
Durum: Durdu
Ben Altay Gök, bugün canlı anlatımda sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Bizim için de bir nevi sezon açılışı oldu :)

Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın!
Sosyal medya hesaplarımızdan ve sitemizden günün özetine, en önemli demeçlere ve gelişmelere ulaşabilirsiniz, takipte kalın!
Yaklaşık 10 saattir devam eden anlatımımızı bugünlük burada noktalıyoruz.
Tam sıralamayı hemen yukarıda bulabilirsiniz.
İlk 10'u ise Zhou, Russell ve Sargeant tamamlıyor.
Son turlara doğru yükselen Norris 5, Hamilton 6, Albon 7. sırada.
Etkileyici bir gün geçiren Fernando Alonso 2, dalgalandığı görülen Ferrari ise Sainz ile 3, Leclerc ile 4. sırada.
Damalı bayrak sallanıyor ve testlerin ilk gününü Max Verstappen 1.32.837 ile lider tamamlıyor!
Günün bir diğer anahtar kelimesi ise dalgalanma.

Sorunun ortadan kalktığını söylemek güç, nitekim özellikle Ferrari'de ciddi dalgalanma olduğunu görüyoruz. Bu sorun hızlarını etkileyecek mi göreceğiz.
Son 2 dakika.

Dayanıklılık sorunlarının olmadığı, ancak aşırı hızlı turlar da görmediğimiz bir gündü.

Ancak bir yandan da sezon için sabırsızlanmamızı sağlayan bir gün olduğu kesin, nitekim karşımızda Aston Martin ve Williams gibi sürprizler var.

McLaren ve Alpine'in sonraki günler neler yapacağı, bugün ne yaşadıkları da merak konusu.
Son 5 dakika. Testlerin ilk günü birazdan sona erecek.
Red Bull'da pit hazırlığı var, hızlı bir pit denemesi yapacaklar.
Yeşil bayrak çıkıyor ve seans normale dönüyor. Son 8 dakika.
VSC testi devam ediyor.
Sanal Güvenlik Aracı çıkıyor! Sabah saatlerinde olduğu gibi bir VSC testi görüyoruz.
2. sektörde sarı bayraklar var!
Williams'ın James Vowles yönetiminde neler yapacağını, Jost Capito'nun bıraktığı temeli sürdürüp sürdüremeyeceğini göreceğiz.
İki çaylak oldukça istikrarlılar, ancak Williams'a özellikle değinmek lazım. Takım yarış temposunda umut vadederek başladı güne ve uzun süredir ilk kez bu kadar iyi bir test dönemi geçiriyor -özellikle de Sargeant'ın çaylak duvarı gerçeğine rağmen 10. sırada olması önemli.

70 tur barajını geçen isimler var!


Verstappen 78 turda ve 80 tur barajına yaklaştı. 

De Vries 76 tur atarken, Sargeant ve Hamilton 72 turdalar.
Daha fazla göster

Çok Okunanlar

Bahreyn testlerinin 1. gününden öğrendiklerimiz

Bahreyn testlerinin 1. gününden öğrendiklerimiz

1
Formula 1

Bahreyn testlerinin 1. gününden öğrendiklerimiz Bahreyn testlerinin 1. gününden öğrendiklerimiz

2023 Bahreyn testleri 1. gün: Verstappen ve Red Bull hızlı başladı, Alonso ikinci!

2023 Bahreyn testleri 1. gün: Verstappen ve Red Bull hızlı başladı, Alonso ikinci!

2
Formula 1

2023 Bahreyn testleri 1. gün: Verstappen ve Red Bull hızlı başladı, Alonso ikinci! 2023 Bahreyn testleri 1. gün: Verstappen ve Red Bull hızlı başladı, Alonso ikinci!

McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış

McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış

3
Formula 1

McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış

Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var"

Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var"

4
Formula 1

Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var" Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var"

Beklenen oldu: Ferrari, Rueda'yı görevden aldı!

Beklenen oldu: Ferrari, Rueda'yı görevden aldı!

5
Formula 1

Beklenen oldu: Ferrari, Rueda'yı görevden aldı! Beklenen oldu: Ferrari, Rueda'yı görevden aldı!

Son Haberler
McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış

McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış

Formula 1

McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış

Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var"

Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var"

Formula 1

Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var" Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var"

Drugovich, takımla ilk testinden mutlu ayrıldı

Drugovich, takımla ilk testinden mutlu ayrıldı

Formula 1

Drugovich, takımla ilk testinden mutlu ayrıldı Drugovich, takımla ilk testinden mutlu ayrıldı

Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün

Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün

Formula 1

Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün

Bahreyn testlerinin 1. gününden öğrendiklerimiz

Bahreyn testlerinin 1. gününden öğrendiklerimiz

Formula 1

Bahreyn testlerinin 1. gününden öğrendiklerimiz Bahreyn testlerinin 1. gününden öğrendiklerimiz

Son Videolar
2023 Bahreyn testleri 1. Gün: Verstappen ve Red Bull lider, Alonso ikinci!

2023 Bahreyn testleri 1. Gün: Verstappen ve Red Bull lider, Alonso ikinci!

06:20
Formula 1

2023 Bahreyn testleri 1. Gün: Verstappen ve Red Bull lider, Alonso ikinci!
McLaren MCL60 piste çıktı

McLaren MCL60 piste çıktı

02:46
Formula 1

McLaren MCL60 piste çıktı
McLaren MCL60 - Shakedown

McLaren MCL60 - Shakedown

02:46
Formula 1

McLaren MCL60 - Shakedown
Haas, Shakedown için Silverstone'da

Haas, Shakedown için Silverstone'da

01:25
Formula 1

Haas, Shakedown için Silverstone'da
Mercedes W14'ün ilk araç üstü görüntüsü

Mercedes W14'ün ilk araç üstü görüntüsü

02:06
Formula 1

Mercedes W14'ün ilk araç üstü görüntüsü
Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.