Canlı anlatım: Bahreyn GP sıralama turları
2023 Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si sıralama turları sırasında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Canlı dereceler ve sesli anlatım:
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizinleydim. Yarın 18.00'da Bahreyn GP canlı anlatımında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın!
Son turlar daha zevkli geçebilirdi ancak tüm pilotlar tur atmadı. Sezon ilginçliklerle başladı.
Stroll sekizinci oluyor, ilk onu ise tek Alpine ile Ocon ve tek Haas ile Hulkenberg tamamlıyor!
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