Formula 1 Canlı anlatım

Canlı anlatım: Bahreyn GP sıralama turları

2023 Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si sıralama turları sırasında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Bahreyn GP sıralama turları

Canlı dereceler ve sesli anlatım:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Bizler de yılın ilk sıralama anlatımına burada nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizinleydim. Yarın 18.00'da Bahreyn GP canlı anlatımında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın!
Röportajları kısa süre içinde sitemizde bulabilirsiniz.
Pilotlar David Coulthard'a röportaj verecek, eski pilotu buralarda görmeye alışkınız.
Üstüne ciddi yorumların yapılacağı ve beklentilerin genel olarak karşılandığı bir sıralama seansını geride bıraktık.

Son turlar daha zevkli geçebilirdi ancak tüm pilotlar tur atmadı. Sezon ilginçliklerle başladı.
SIRALAMA TURLARI TAM SONUÇ:

VER PER
LEC SAI
ALO RUS
HAM STR
OCO HUL
NOR BOT
ZHO TSU
ALB SAR
MAG PIA
DEV GAS
Son turlarda ne olduğuna dair net bir bilgimiz yok ancak beş pilot son turlarını atmadı. Bu durumla ilgili röportajlar gelecektir.
Mercedes'te hayal kırıklığı hakim, Russell 6, Hamilton 7. sırada! 

Stroll sekizinci oluyor, ilk onu ise tek Alpine ile Ocon ve tek Haas ile Hulkenberg tamamlıyor!
Yılın ilk pole pozisyonu son şampiyona, Max Verstappen'e gidiyor! Leclerc son turunu atamamasına rağmen üçüncü, yine son turunu atamayan Alonso beşinci!
1.30.154 ile Sainz dördüncü, Perez ise 1.29.846 ile ikinci! Red Bull ilk çizgiyi kapatarak başlıyor sezona!
1.29.708! Verstappen derecesini geliştirdi ve pole pozisyonunu cebine attı!
Stroll sekizinci.
Ocon dokuzuncu sırada, Hulkenberg'i geçti.
Verstappen ikinci sektörde derecesini geliştirerek geliyor, mor sektör!
Damalı bayrak sallanıyor.
Verstappen şu an büyük avantaj sahibi pole için!
Russell da pitte! Birçok pilot son zaman turlarını atmıyor!
Alonso da pite dönerek sıralama turlarını bırakıyor! Hamilton ve Hulkenberg de pitteler! Sorun lastikle mi ilgili acaba?
Leclerc pole mücadelesine havlu atıyor! Ferrari sezona şokla başladı!
Leclerc'in aracında bir sorun olabilir! Sıralama turları kendisi için sona ermiş gibi!
Şu an Leclerc hariç herkes pistte, Ocon da pistte!
Daha fazla göster

Çok Okunanlar

Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2!

Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2!

1
Formula 1

Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2! Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2!

2023 Bahreyn GP saat kaçta, hangi kanalda?

2023 Bahreyn GP saat kaçta, hangi kanalda?

2
Formula 1

2023 Bahreyn GP saat kaçta, hangi kanalda? 2023 Bahreyn GP saat kaçta, hangi kanalda?

Leclerc: "Red Bull güçlü olacak fakat elimizden geleni yapacağız"

Leclerc: "Red Bull güçlü olacak fakat elimizden geleni yapacağız"

3
Formula 1

Leclerc: "Red Bull güçlü olacak fakat elimizden geleni yapacağız" Leclerc: "Red Bull güçlü olacak fakat elimizden geleni yapacağız"

2023 Bahreyn Grand Prix'si öncesi: Yarış gridi

2023 Bahreyn Grand Prix'si öncesi: Yarış gridi

4
Formula 1

2023 Bahreyn Grand Prix'si öncesi: Yarış gridi 2023 Bahreyn Grand Prix'si öncesi: Yarış gridi

Perez: "Yarış için sıralama turlarından biraz ödün verdik"

Perez: "Yarış için sıralama turlarından biraz ödün verdik"

5
Formula 1

Perez: "Yarış için sıralama turlarından biraz ödün verdik" Perez: "Yarış için sıralama turlarından biraz ödün verdik"

Son Haberler
2023 Bahreyn Grand Prix'si öncesi: Yarış gridi

2023 Bahreyn Grand Prix'si öncesi: Yarış gridi

Formula 1

2023 Bahreyn Grand Prix'si öncesi: Yarış gridi 2023 Bahreyn Grand Prix'si öncesi: Yarış gridi

Leclerc: "Red Bull güçlü olacak fakat elimizden geleni yapacağız"

Leclerc: "Red Bull güçlü olacak fakat elimizden geleni yapacağız"

Formula 1

Leclerc: "Red Bull güçlü olacak fakat elimizden geleni yapacağız" Leclerc: "Red Bull güçlü olacak fakat elimizden geleni yapacağız"

Perez: "Yarış için sıralama turlarından biraz ödün verdik"

Perez: "Yarış için sıralama turlarından biraz ödün verdik"

Formula 1

Perez: "Yarış için sıralama turlarından biraz ödün verdik" Perez: "Yarış için sıralama turlarından biraz ödün verdik"

Araçtan çok memnun olmayan Verstappen: "Bu hafta sonu araca takılan her şeyi incelemeliyiz"

Araçtan çok memnun olmayan Verstappen: "Bu hafta sonu araca takılan her şeyi incelemeliyiz"

Formula 1

Araçtan çok memnun olmayan Verstappen: "Bu hafta sonu araca takılan her şeyi incelemeliyiz" Araçtan çok memnun olmayan Verstappen: "Bu hafta sonu araca takılan her şeyi incelemeliyiz"

WSBK Endonezya 2. yarış: Bautista 10. sıradan başlayarak kazandı, Toprak podyumda

WSBK Endonezya 2. yarış: Bautista 10. sıradan başlayarak kazandı, Toprak podyumda

World Superbike

WSBK Endonezya 2. yarış: Bautista 10. sıradan başlayarak kazandı, Toprak podyumda WSBK Endonezya 2. yarış: Bautista 10. sıradan başlayarak kazandı, Toprak podyumda

Son Videolar
2023 Bahreyn GP: Sıralamalar heyecanlı başladı, rutin bitti - Verstappen pole'de, Red Bull 1-2!

2023 Bahreyn GP: Sıralamalar heyecanlı başladı, rutin bitti - Verstappen pole'de, Red Bull 1-2!

07:38
Formula 1

2023 Bahreyn GP: Sıralamalar heyecanlı başladı, rutin bitti - Verstappen pole'de, Red Bull 1-2!
F1 2023 Bahreyn GP 2. antrenman dereceler & özet: Fernando Alonso ve Aston Martin lider!

F1 2023 Bahreyn GP 2. antrenman dereceler & özet: Fernando Alonso ve Aston Martin lider!

01:05:14
Formula 1

F1 2023 Bahreyn GP 2. antrenman dereceler & özet: Fernando Alonso ve Aston Martin lider!
F1'in yeni tıbbi aracı Aston Martin DBX707 oldu

F1'in yeni tıbbi aracı Aston Martin DBX707 oldu

00:49
Formula 1

F1'in yeni tıbbi aracı Aston Martin DBX707 oldu
2023 Bahreyn GP ne zaman, saat kaçta - F1 2023 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

2023 Bahreyn GP ne zaman, saat kaçta - F1 2023 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

05:01
Formula 1

2023 Bahreyn GP ne zaman, saat kaçta - F1 2023 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
George Russell'ın gözünden W14

George Russell'ın gözünden W14

02:11
Formula 1

George Russell'ın gözünden W14
Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.