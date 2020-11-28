10:12 Böylece canlı anlatımımızın sonuna geldik, ancak güncel haberler için Motorsport.com'dan ayrılmayın. Az sonra pilotların açıklamalarını yayınlamış oluruz zaten. Ben Efe Kahya, sizlere canlı anlatımda yardımcı olmaya çalıştım. Yarın yapılacak Bahreyn GP canlı anlatımında görüşmek üzere!