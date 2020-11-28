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Formula 1

Canlı Anlatım: Bahreyn GP sıralama turları

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Ekleyen: Efe Kahya

Özet
Durum: Durdu
10:12 Böylece canlı anlatımımızın sonuna geldik, ancak güncel haberler için Motorsport.com'dan ayrılmayın. Az sonra pilotların açıklamalarını yayınlamış oluruz zaten. Ben Efe Kahya, sizlere canlı anlatımda yardımcı olmaya çalıştım. Yarın yapılacak Bahreyn GP canlı anlatımında görüşmek üzere!
10:11
 
10:10 Verstappen takım radyosu: "İyi efor Max, eline sağlık."
"Teşekkürler, şanslıyız ki pistin temiz tarafında olacağız hehehe."
10:10 Alex Albon yeni lastikler ile dördüncülüğe yükseliyor. Perez beşinci sırada, Ricciardo ve Ocon sırasıyla altıncı ve yedinci, Gasly, Norris ve Kvyat ise ilk 10'u tamamlıyor.
10:09 Bottas 1.27.553 ile ikinciliğe yükseliyor, Verstappen ise 1.27.678'de kalarak üçüncü oluyor.
10:08 Damalı bayrak sallanıyor.
10:08 İngiliz pilot 1.27.264 ile en iyi turu geliştiriyor.
10:08 Hamilton kendi en hızlı turundan 0.2 saniye hızlı geliyor.
10:07 Hamilton turuna başlayan ilk isim
10:05 Sürücüler tekrardan piste çıkıyorlar.
10:04
 
10:03 Verstappen takım radyosu: "Üçüncü antrenman seansındaki hissiyata sahip değilim. Lastiklerim çok ısındı."
10:02 Kalan sıralama ise Perez, Gasly, Ocon, Albon, Norris, Kvyat ve Ricciardo şeklinde. Albon hızlı turunu kullaanılmış yumuşak lastik ile attı.
10:01 1.27.677 ile ilk sırayı alan isim Hamilton oldu. İkinci sırada 1.27.823 ile Verstappen, üçüncü sırada ise 1.27.921 ile Bottas var.
10:00 Perez 1.28.470 ile onu geçti.
10:00 Norris turunu tamamlıyor ve 1.29.029 ile ilk sıraya yerleşiyor.
09:59 Trenin başında McLaren ile Lando Norris var, ilk önce onun turunu göreceğiz.
09:57 Şu anda tüm pilotlar pistte.
09:57 Gasly ve iki Mercedes de garajı terk ettiler.
09:57 Ricciardo, Norris, Perez ve Kvyat piste çıkıyor.
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