Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Yarış:
22 Saat
:
39 Dakika
:
36 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
182 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
211 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
218 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
225 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
238 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
252 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
259 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Formula 1

Canlı Anlatım: Bahreyn GP sıralama turları

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Memet Kağan Bilgili

Özet
Durum: Durdu
12:12 Tüm son dakika haberleri için sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takipte kalın!
12:11 Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, sezona inanılmaz bir başlangıç oldu, yarın Red Bull ve Mercedes'in strateji savaşını izleyeceğimizi söyleyebilirim.
12:10 Yarın da TSI 18.00'de canlı anlatım için Motorsport Türkiye web sitesini takipte kalın!
12:09 Yarınki sıralama şu şekilde olacak:
1) Verstappen
2) Hamilton
3) Bottas
4) Leclerc
5) Gasly
6) Ricciardo
7) Norris
8) Sainz
9) Alonso
10) Stroll
11) Perez
12) Giovinazzi
13) Tsunoda
14) Raikkönen
15) Russell
16) Ocon
17) Latifi
18) Vettel
19) Schumacher
20) Mazepin
12:05 Alonso 9. sırayı almış olsa da bence araçtan mümkün olandan daha yüksek bir performans çıkarttı.
12:05 Verstappen'in aracının tabanında hasar olduğunu düşünüyorduk fakat Hollandalı pilot herkesi şaşırttı. Leclerc yarın 2. sıradan başlayıp Bottas'a saldırmaya çalışacak, Gasly diğer bir Red Bull akademisi pilotu Ricciardo'yla mücadele içinde olacak.
12:03 Perez'in 11. sırada olması Red Bull için zorlu bir Pazar günü stratejisi olacağını gösteriyor.
12:02 Verstappen her 3 sektörü de mor zamanla atmış.
12:02 Sırasıyla yarın yarışın ilk 10'u:
Verstappen, Hamilton, Bottas, Leclerc, Gasly, Ricciardo, Norris, Sainz, Alonso, Stroll olacak.
12:02 2013'ten beri Red Bull ilk defa Bahreyn'de pole aldı, Verstappen ise kariyeri boyunca ilk defa 2 yarış arka arkaya pole'ü almış oldu!
12:01 Verstappen 1.28.997 ile pole pozisyonunu aldı!
12:01 1.29.586 ile Bottas 3.lüğü aldı, en hızlı tur şimdilik Hamilton'da.
12:00 İlk sektörde mor zamanı Verstappen kaydetti, Hamilton neredeyse aynı süreyi kaydetti.
11:59 Pitteki Stroll haricinde herkes zaman turu kaydediyor
11:59 1 dk 30 sn kalmışken pilotlar son zaman turlarına başlamak üzereler.
11:58 2016'dan beri bu yarışın pole pozisyonlarını sırasıyla Hamilton-Bottas-Vettel-Leclerc ve Hamilton almış.
11:58 En önde Bottas var, Fin pilot kimsenin hava boşluğundan yararlanamayacak gibi :D
11:57 1.30.601 ile Stroll, Aston'u 6. sıraya koydu.
11:57 Herkes piste çıkıyor, Stroll iyi bir zaman kaydedebilir.
11:56 Stroll, Leclerc ve alonso henüz tur süresi kaydetmediler. 4 dk kalmış durumda.
Daha fazla göster
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen'in!

17 dk
2
Formula 1

2021 F1 sezonu rehberi - Pilotlar, takımlar, takvim ve kural değişiklikleri

2g
3
Formula 1

2021 F1 kuralları neden Mercedes'i daha çok etkiledi?

49 dk
4
Formula 1

Bahreyn GP 3. antrenman: Verstappen, Hamilton'ın 0.7 saniye önünde lider!

3s
5
Formula 1

Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk"

20s
Son Haberler
Vettel, 18. sırada kalmasının ardından sinirli
F1

Vettel, 18. sırada kalmasının ardından sinirli

2dk
Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen'in!
F1

Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen'in!

17dk
2021 F1 kuralları neden Mercedes'i daha çok etkiledi?
F1

2021 F1 kuralları neden Mercedes'i daha çok etkiledi?

49dk
Canlı anlatım: Bahreyn GP sıralama turları
F1

Canlı anlatım: Bahreyn GP sıralama turları

1s
Honda: "Yeni motor 'sıfır beden' konseptinden daha kompakt"
F1

Honda: "Yeni motor 'sıfır beden' konseptinden daha kompakt"

1s
Son Videolar
F1 sprint yarışlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler 05:39
Formula 1
5s

F1 sprint yarışlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler

2021 F1 sezonunda kırılabilecek rekorlar 07:09
Formula 1
5s

2021 F1 sezonunda kırılabilecek rekorlar

AlphaTauri, AT02'yi yakından inceliyor 00:49
Formula 1
26 Mar 2021

AlphaTauri, AT02'yi yakından inceliyor

McLaren MCL35M difüzör kanatları 01:00
Formula 1
25 Mar 2021

McLaren MCL35M difüzör kanatları

F1 Hızlı Bilgiler: Bahreyn Grand Prix'si 01:47
Formula 1
25 Mar 2021

F1 Hızlı Bilgiler: Bahreyn Grand Prix'si

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.