Canlı Anlatım: Bahreyn GP sıralama turları
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Ekleyen: Memet Kağan Bilgili
Özet
Durum: Durdu
12:11 Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, sezona inanılmaz bir başlangıç oldu, yarın Red Bull ve Mercedes'in strateji savaşını izleyeceğimizi söyleyebilirim.
12:09 Yarınki sıralama şu şekilde olacak:
1) Verstappen
2) Hamilton
3) Bottas
4) Leclerc
5) Gasly
6) Ricciardo
7) Norris
8) Sainz
9) Alonso
10) Stroll
11) Perez
12) Giovinazzi
13) Tsunoda
14) Raikkönen
15) Russell
16) Ocon
17) Latifi
18) Vettel
19) Schumacher
20) Mazepin
1) Verstappen
2) Hamilton
3) Bottas
4) Leclerc
5) Gasly
6) Ricciardo
7) Norris
8) Sainz
9) Alonso
10) Stroll
11) Perez
12) Giovinazzi
13) Tsunoda
14) Raikkönen
15) Russell
16) Ocon
17) Latifi
18) Vettel
19) Schumacher
20) Mazepin
12:05 Alonso 9. sırayı almış olsa da bence araçtan mümkün olandan daha yüksek bir performans çıkarttı.
12:05 Verstappen'in aracının tabanında hasar olduğunu düşünüyorduk fakat Hollandalı pilot herkesi şaşırttı. Leclerc yarın 2. sıradan başlayıp Bottas'a saldırmaya çalışacak, Gasly diğer bir Red Bull akademisi pilotu Ricciardo'yla mücadele içinde olacak.
12:03 Perez'in 11. sırada olması Red Bull için zorlu bir Pazar günü stratejisi olacağını gösteriyor.
12:02 Verstappen her 3 sektörü de mor zamanla atmış.
12:02 Sırasıyla yarın yarışın ilk 10'u:
Verstappen, Hamilton, Bottas, Leclerc, Gasly, Ricciardo, Norris, Sainz, Alonso, Stroll olacak.
Verstappen, Hamilton, Bottas, Leclerc, Gasly, Ricciardo, Norris, Sainz, Alonso, Stroll olacak.
12:02 2013'ten beri Red Bull ilk defa Bahreyn'de pole aldı, Verstappen ise kariyeri boyunca ilk defa 2 yarış arka arkaya pole'ü almış oldu!
12:01 Verstappen 1.28.997 ile pole pozisyonunu aldı!
12:01 1.29.586 ile Bottas 3.lüğü aldı, en hızlı tur şimdilik Hamilton'da.
12:00 İlk sektörde mor zamanı Verstappen kaydetti, Hamilton neredeyse aynı süreyi kaydetti.
11:59 Pitteki Stroll haricinde herkes zaman turu kaydediyor
11:59 1 dk 30 sn kalmışken pilotlar son zaman turlarına başlamak üzereler.
11:58 2016'dan beri bu yarışın pole pozisyonlarını sırasıyla Hamilton-Bottas-Vettel-Leclerc ve Hamilton almış.
11:58 En önde Bottas var, Fin pilot kimsenin hava boşluğundan yararlanamayacak gibi :D
11:57 1.30.601 ile Stroll, Aston'u 6. sıraya koydu.
11:57 Herkes piste çıkıyor, Stroll iyi bir zaman kaydedebilir.
11:56 Stroll, Leclerc ve alonso henüz tur süresi kaydetmediler. 4 dk kalmış durumda.
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