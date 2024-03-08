Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP sıralama turları

2024 Suudi Arabistan GP sıralama turlarının canlı anlatımında sizlerleyiz.

Ekleyen:

Ekleyen: Burak Yasul

Özet

Suudi Arabistan GP sıralama turları
  1. Verstappen, Red Bull
  2. Leclerc, Ferrari
  3. Perez, Red Bull
  4. Alonso, Aston Martin
  5. Piastri, McLaren
  6. Norris, McLaren
  7. Russell, Mercedes
  8. Hamilton, Mercedes
  9. Tsunoda, RB
  10. Stroll, Aston Martin
Durum: Durdu
Yarın saat 20:00'da Suudi Arabistan GP canlı anlatımında görüşmek üzere...
Suudi Arabistan GP sıralama turları canlı anlatımının sonuna geliyoruz...
 
Bu sezon ikinci kez ilk iki sıra değişmiyor ve Vestappen ve Leclerc yarın ilk iki sıradan yarışa başlayacak
  1. Verstappen, Red Bull
  2. Leclerc, Ferrari
  3. Perez, Red Bull
  4. Alonso, Aston Martin
  5. Piastri, McLaren
  6. Norris, McLaren
  7. Russell, Mercedes
  8. Hamilton, Mercedes
  9. Tsunoda, RB
  10. Stroll, Aston Martin
Verstappen turunu geliştirememisine rağmen polü koruyor
Pol pozisyonu Vestappen'in oluyor
leclerc ikinciliğe çıkıyor
Pol pozisyonunun sahibini bekliyoruz
Damalı bayrak sallandı
Son hakkına başlayan ilk isim Hamilton oluyor
Son 4 dakika içerisindeyken pilotlar piste çıkmaya başladı
İlk haklar sonrasında pilotlar pite döndüler ve son hakları için hazırlık yapıyorlar
Red Bull'lar ve diğerleri arasında fark oldukça büyük
Perez, takım arkadaşının 0.3 saniye gerisinde
  1. Verstappen, Red Bull
  2. Perez, Red Bull
  3. Alonso, Aston Martin
  4. Leclerc, Ferrari
  5. Russell, Mercedes
  6. Piastri, McLaren
  7. Norris, McLaren
  8. Stroll, Aston Martin
  9. Hamilton, Mercedes
  10. Tsunoda, RB
Verstappen uçarak ve tüm sektörleri mora boyayarak 1:27.472 ile lider
Hamilton 1:28.807
Tüm pilotlar pistte
12 dakika sonra pol pozisyonun sahibini öğreneceğiz
Yeşil ışıkla beraber pol pozisyonu savaşına start vermiş oluyoruz
Sıralama turlarının son bölümü öncesinde pilotlar yine erkenden pit yoluna çıktılar
 
Oliver Bearman duvarın tozunu da almış zorlarken
  1. Verstappen, Red Bull
  2. Leclerc, Ferrari
  3. Alonso, Aston Martin
  4. Piastri, McLaren
  5. Russell, Mercedes
  6. Perez, Red Bull
  7. Norris, McLaren
  8. Tsunoda, RB
  9. Stroll, Aston Martin
  10. Hamilton, Mercedes
Hulkenberg geçen hafta son bölüme kalmıştı. Ancak bugün yaşadığı motor arızasıyla son bölüme kalamadı
Ferrari ile ilk kez sıralama seansına katılan Oliver Bearman son bölüme kalamıyor
İkinci bölümde elenen isimler; 

Bearman
Albon
Magnussen
Ricciardo
Hulkenberg
Verstappen 1:28.033
Damalı bayrak sallanıyor ve 2. bölümün sonuna geliyoruz
Alonso dışında bütün pilotlar son dakikaya girerken pistte
  1. Verstappen, Red Bull
  2. Alonso, Aston Martin
  3. Leclerc, Ferrari
  4. Norris, McLaren
  5. Piastri, McLaren
  6. Perez, Red Bull
  7. Stroll, Aston Martin
  8. Russell, Mercedes
  9. Tsunoda, RB
  10. Hamilton, Mercedes
Bearman 1:28.915 ile 11. sıraya çıktı
Hamilton elenme grubunun 0.3 saniye önünde 10. sırada
Son beş dakikadayız ve elenme bölümünde 
Mag
Ric
Alb
Bea
Hul
Leclerc, Verstappen'in 0.1 saniye arkasında 3. sırada
Verstappen 1:28.078 ile ilk sırada
Pilotlardan sırayla hızlı turlar geliyor
Bearman bir blokaj yaşıyor ve turu bırakıyor
McLaren'ler dışında bütün isimler pistte
Daha fazla göster

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Çok Okunanlar

1.
Bautista: "Toprak'ın beni geçmesine şaşırmadım çünkü BMW düzlüklerde çok hızlı"

Bautista: "Toprak'ın beni geçmesine şaşırmadım çünkü BMW düzlüklerde çok hızlı"

World Superbike
Phillip Island
Bautista: "Toprak'ın beni geçmesine şaşırmadım çünkü BMW düzlüklerde çok hızlı" Bautista: "Toprak'ın beni geçmesine şaşırmadım çünkü BMW düzlüklerde çok hızlı"
2.
Resmi: Sainz hastaneye yatırıldı, Suudi Arabistan'da Bearman yarışacak!

Resmi: Sainz hastaneye yatırıldı, Suudi Arabistan'da Bearman yarışacak!

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Resmi: Sainz hastaneye yatırıldı, Suudi Arabistan'da Bearman yarışacak! Resmi: Sainz hastaneye yatırıldı, Suudi Arabistan'da Bearman yarışacak!
3.
Verstappen: "Bazıları yine motoru açmış görünüyor"

Verstappen: "Bazıları yine motoru açmış görünüyor"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Verstappen: "Bazıları yine motoru açmış görünüyor" Verstappen: "Bazıları yine motoru açmış görünüyor"
4.
2024 Suudi Arabistan GP sıralamalar: Verstappen pole'de, Leclerc son anda 2. oldu!

2024 Suudi Arabistan GP sıralamalar: Verstappen pole'de, Leclerc son anda 2. oldu!

Formula 1
Suudi Arabistan GP
2024 Suudi Arabistan GP sıralamalar: Verstappen pole'de, Leclerc son anda 2. oldu! 2024 Suudi Arabistan GP sıralamalar: Verstappen pole'de, Leclerc son anda 2. oldu!
5.
Red Bull, Helmut Marko hakkında soruşturma başlattı!

Red Bull, Helmut Marko hakkında soruşturma başlattı!

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Red Bull, Helmut Marko hakkında soruşturma başlattı! Red Bull, Helmut Marko hakkında soruşturma başlattı!

Son Haberler

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP

Suudi Arabistan GP
Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP
Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor

Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor

Suudi Arabistan GP
Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor
Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"

Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"

Suudi Arabistan GP
Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!" Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"

Son Videolar

Mercedes neden soğutma sorunu yaşadı?

Mercedes neden soğutma sorunu yaşadı?

13:39

Mercedes neden soğutma sorunu yaşadı?
Dünyanın En Hızlı Kamera Drone'u F1 aracına Karşı (ft. Max Verstappen)

Dünyanın En Hızlı Kamera Drone'u F1 aracına Karşı (ft. Max Verstappen)

12:05

Dünyanın En Hızlı Kamera Drone'u F1 aracına Karşı (ft. Max Verstappen)
Yeni Suudi Arabistan F1 pisti, motor sporlarında sınırları zorlayacak

Yeni Suudi Arabistan F1 pisti, motor sporlarında sınırları zorlayacak

00:52

Yeni Suudi Arabistan F1 pisti, motor sporlarında sınırları zorlayacak

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye