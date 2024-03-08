Canlı anlatım
Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP sıralama turları
2024 Suudi Arabistan GP sıralama turlarının canlı anlatımında sizlerleyiz.
18+, Şartlar ve Koşullar, Sorumlu Kumar Oynayın
Ekleyen: Burak Yasul
Özet
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Suudi Arabistan GP sıralama turları
Durum: Durdu
Bu sezon ikinci kez ilk iki sıra değişmiyor ve Vestappen ve Leclerc yarın ilk iki sıradan yarışa başlayacak
- Verstappen, Red Bull
- Leclerc, Ferrari
- Perez, Red Bull
- Alonso, Aston Martin
- Piastri, McLaren
- Norris, McLaren
- Russell, Mercedes
- Hamilton, Mercedes
- Tsunoda, RB
- Stroll, Aston Martin
- Verstappen, Red Bull
- Perez, Red Bull
- Alonso, Aston Martin
- Leclerc, Ferrari
- Russell, Mercedes
- Piastri, McLaren
- Norris, McLaren
- Stroll, Aston Martin
- Hamilton, Mercedes
- Tsunoda, RB
- Verstappen, Red Bull
- Leclerc, Ferrari
- Alonso, Aston Martin
- Piastri, McLaren
- Russell, Mercedes
- Perez, Red Bull
- Norris, McLaren
- Tsunoda, RB
- Stroll, Aston Martin
- Hamilton, Mercedes
Hulkenberg geçen hafta son bölüme kalmıştı. Ancak bugün yaşadığı motor arızasıyla son bölüme kalamadı
- Verstappen, Red Bull
- Alonso, Aston Martin
- Leclerc, Ferrari
- Norris, McLaren
- Piastri, McLaren
- Perez, Red Bull
- Stroll, Aston Martin
- Russell, Mercedes
- Tsunoda, RB
- Hamilton, Mercedes
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