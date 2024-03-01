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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Bahreyn GP sıralama turları

2024 Bahreyn GP sıralama turlarının canlı anlatımında sizlerleyiz.

Kemal Şengül
Ekleyen:

Ekleyen: Burak Yasul

Özet
Durum: Durdu
Şimdilik Bahreyn GP sıralama seansının sonuna geliyoruz... Yarın 18.00'da Bahreyn GP'si yarış anlatımında görüşmek üzere...
2024'ün ilk pol galibi Max Verstappen oldu
Sezonun ilk sıralama seansının burada sonuna geliyoruz...
 
1. Ver
2. Lec
3. Rus
4. Sai
5. Per
6. Alo
7. Nor
8. Pia
9. Ham
10. Hul
Leclerc zamanını geliştirmiş olsa da Verstappen'i yakalayamıyor ve ikinci sıra kalıyor
Pole pozisyonu Verstappen'e gidiyor...
Damalı bayrak sallanıyor ve polü kim kazanacak bekliyoruz...
Pilotlar son hakları ve pol için tekrar pistte
Alonso en iyi ikici sektör zamanıyla üçüncü sıraya çıkıyor +0.121 saniye Verstappen'in gerisinde
Norris de piste çıkıyor
Tur zamanı yapmayan tek isim olan Alonso da pistte çıkıyor
İlk haklar sonunda Verstappen'in ufakta olsa bir avantajı bulunuyor...
İlk haklar sonrası 
Ver 1:29.421
Lec +0.59
Rus +0.182
Verstappen 1:29.421 ile lider
İlk zaman turu Russel'dan geliyor 1:29.603
Pilotlar llk zaman turlarına başlıyor...
Pilotlar hızlıca piste çıkmak ve piste çıkış sırasında önde kalmak için yarışıyor
Yeşil ışıkla beraber sezonun ilk polü kime gidecek göreceğiz...
 
İkinci bölümün sonunda ilk üç sıra;
Leclerc
Verstappen
Sainz
 
Hulkenberg bir kez daha geçen sene bir çok kez yaptığı gibi son bölüme kalıyor
İkinci bölümde elenen isimler; 
Tsunoda
Stroll
Albon
Ricciardo
Magnussen  oluyor
Leclerc, Verstappen'in 0.2 saniye önünde lider
Pilotların turlarını tamamlamalarını bekliyoruz
İkinci bölüm sona eriyor..
Hulkenberg 2. sıraya çıkıyor
Bütün pilotlar pistte...
Grubun en önünde Hulkenberg bulunuyor...
Pilotlar son turları öncesi sırayla piste çıkmayı bekliyor
Pilotlar son denemeleri öncesinde tekrar pite döndüler
Elenme grubunda;
Hulkenberg
Tsunoda
Ricciardo
Albon
Magnussen           bulunuyor...
Son şampiyon Verstappen uçuyor ve 1:29.374 ile liderliği alıyor
Norris 1:29.941 ile lider
Magnussen'in bir turu pist limitlerini aştığı için siliniyor
Pilotlardan sırala en hızlı turlar geliyor...
Pilotların ikinci bölümdeki lastik tercihi yumuşak lastik oluyor...
Piste çıkmak için sıralarını bekliyorlar...
Pilotlar pit yolu çıkışında bir kuyruk oluşturdular
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