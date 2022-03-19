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Canlı anlatım: Bahreyn GP sıralama turları

2021 Bahreyn Grand Prix'si sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Bahreyn GP sıralama turları

Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Canlı
Şu anda tüm pilotlar pitlerinde
Perez, dördüncü sıradayken, Hamilton beşinci, Russell ise altıncı sırada
Verstappen üçüncü sırada ve lider Sainz'ın 0.06 saniye arkasında
Derken, Sainz takım arkadaşını 0.044 saniyeyle geçiyor
Leclerc, 1:30.731'le ilk sırada
Verstappen ilk, Leclerc de ikinci sektörde mor dereceyle gidiyor
Magnussen, Alonso ve Bottas dışında tüm yedi pilot pistte
Uzun süredir üçüncü bölüme kalmayan Haas'tan esprili bir paylaşım:

 
Russell ve Hamilton üçüncü bölümün açılışını yapıyorlar
Üçüncü bölüm başlıyor! Pole pozisyonu heyecanı çok daha yakın!
Üçüncü bölüme geçmeden önce soralım, sizce pole'ü kim alacak?

 
Aynı zamanda üçüncü bölüme çıkan tüm sürücüler 1 saniye dilimi içinde bulunuyor
Üçüncü bölüme çıkan tam 6 farklı takım var!
Norris, bugün yapabilecekleri en iyisini yaptıklarını söyledi
İkinci bölüm sıralaması:
  1. Verstappen
  2. Sainz
  3. Leclerc
  4. Perez
  5. Hamilton
  6. Russell
  7. Magnussen
  8. Alonso
  9. Gasly
  10. Bottas
    Elenenler:
  11. Ocon
  12. Schumacher
  13. Norris
  14. Albon
  15. Zhou
13. olan Norris'le birlikte McLaren'ın üçüncü bölüm şansı da kayboluyor
Magnussen hidrolik sorunu yaşayıp pitine erken dönmesine rağmen ilk 10'da kalıyor ve Haas uzun bir süre sonra üçüncü bölüm görüyor!
12. sıradaki Schumacher de pitine dönmüş durumda
Russell ve Hamilton da Magnussen'i geçiyorlar ve beş ile altıncı sıraya yerleşiyorlar
Damalı bayrak çıkıyor!
Sainz, Verstappen'in 0.030 saniye arkasında ikinci sıraya yerleşirken, Leclerc de takım arkadaşının arkasında turunu geliştirdi ve üçüncü sırada
Verstappen, Magnussen ve Albon dışında tüm pilotlar tekrar zaman turu çıkarmak için pistteler
Albon telsizden takımına teşekkür etti ve iyi bir başlangıç olduğunu belirtti
Hidrolik sorunu yaşayan Magnussen'in vites değiştirmeden garaja dönmesi istendi
Son dört dakika kala elenme bölgesi şu şekilde:
11. Schumacher
12. Norris
13. Albon
14. Gasly
15. Zhou
Magnussen'in aracında bir hidrolik sorunu var!
Son yedi dakikanın içindeyiz ve mevcut sıralama:
  1. Verstappen
  2. Leclerc
  3. Perez
  4. Magnussen
  5. Hamilton
  6. Russell
  7. Sainz
  8. Ocon
  9. Alonso
  10. Bottas
  11. Schumacher
  12. Norris
  13. Gasly
  14. Zhou
  15. Albon
 
Magnussen ise Hamilton ile Russell'ın hemen önünde dördüncü sırada
Leclerc, Hollandalı pilotun 0.599 saniye arkasında ikinci sıradayken, Perez de takım arkadaşının 0.620 saniye arkasında üçüncü sırada
Verstappen 1:30.757'yle ilk sırada
Albon dışında tüm pilotlar zaman turlarını atıyor
Henüz zaman turu gelmemesine rağmen dereceler yakın geliyor gibi duruyor
Alman zaman turu çıkarmadan pitine dönüyor
Red Bull'lar, Alfa Romeo'lar ve Haas'lar da ikinci bölümün ilk turlarını atmak için piste çıktı
Aramıza yeni katılanlar için küçük bir hatırlatma yapalım:

 
Williams'ı ikinci bölümde temsil edecek olan Albon piste ilk çıkan isim oluyor
İkinci bölüm başlıyor!
Bu heyecanlı geçen ilk bölümün ardından kim pole pozisyonunu alacak anketimize katılmak isterseniz:

 
Haas'ın ilk bölüm performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekleriz
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