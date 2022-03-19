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Canlı anlatım: Bahreyn GP sıralama turları
2021 Bahreyn Grand Prix'si sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Canlı
İkinci bölüm sıralaması:
- Verstappen
- Sainz
- Leclerc
- Perez
- Hamilton
- Russell
- Magnussen
- Alonso
- Gasly
- Bottas
Elenenler:
- Ocon
- Schumacher
- Norris
- Albon
- Zhou
Magnussen hidrolik sorunu yaşayıp pitine erken dönmesine rağmen ilk 10'da kalıyor ve Haas uzun bir süre sonra üçüncü bölüm görüyor!
Sainz, Verstappen'in 0.030 saniye arkasında ikinci sıraya yerleşirken, Leclerc de takım arkadaşının arkasında turunu geliştirdi ve üçüncü sırada
Son yedi dakikanın içindeyiz ve mevcut sıralama:
- Verstappen
- Leclerc
- Perez
- Magnussen
- Hamilton
- Russell
- Sainz
- Ocon
- Alonso
- Bottas
- Schumacher
- Norris
- Gasly
- Zhou
- Albon
Leclerc, Hollandalı pilotun 0.599 saniye arkasında ikinci sıradayken, Perez de takım arkadaşının 0.620 saniye arkasında üçüncü sırada
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