Canlı anlatım: Bahreyn GP
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Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Canlı
12:31 Verstappen, Hamilton'ın DRS mesafesine girdi
12:31 Ancak Hamilton hâlâ lider!
12:31 Hamilton dışarı taştı ve Verstappen zaman ekranlarına lider gibi göründü
12:30 Fark 1.5 sn. Artık tüm gözler liderlik mücadelesi veren Verstappen ve Hamilton'da!
12:29 Verstappen 2 tur içerisinde DRS mesafesine girebilir. Hamilton'ın önünde bir süre sonra tur bindirmek için Giovinazzi olacak
12:28 Hamilton'a arkasında Verstappen olduğu söyleniyor... Fark 1.9 sn
12:27
12:27 Gerilim gittikçe artıyor. Tur sayıları azalırken diğer taraftan Verstappen de lider Hamilton'a farkı kapatıyor... 2.3 sn fark kaldı
12:26 Tur bindirmelerin ardından fark yine 2.7 sn
12:26 Verstappen, Vettel'e ve Ocon'a tur bindirdi.
12:25 Vettel - Ocon kazası inceleme altında
12:24 Ön tarafta işler kızışmaya devam ediyor... Verstappen - Hamilton farkı 2.7 sn ancak aynı zamanda tur bindirmeler var
12:24 Sainz, Stroll'ü geçiyor ve 8. sıraya yükseliyor
12:23 Son 10 tur
12:23 Verstappen özellikle 2. ve 3. sektörde farkı kapatıyor. Yeni fark 3.3 sn
12:23
12:22 Son 10 tura doğru gidiyoruz. Verstappen farkı şu an 4 sn'ye kadar düşürdü
12:22 Vettel, Ocon'un çizgi değiştirdiğinden şikayet etse de aslında kendisinin yeteri kadar yavaşlayamadığı görülüyor
12:21 Vettel'in kendisine atak yapan Ocon'a arkadan vurduğu görülüyor
12:21 İlk virajda parça kaldıysa güvenlik aracı girebilir
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