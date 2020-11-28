Canlı Anlatım: Bahreyn GP 3. antrenman seansı
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Ekleyen: Efe Kahya
Özet
Durum: Durdu
07:04 Güncel haberler için Motorsport.com'dan ayrılmayın. Sıralamalarda canlı anlatımımız devam edecektir, ancak o zamana kadar görüşmek üzere!
07:04 Sakin bir antrenman seansının ardından canlı anlatımımızı noktalıyoruz. Verstappen seansı birinci sırada tamamlıyor, Hamilton ikinci, Valtteri Bottas ise üçüncü sırada.
İlk 10'un kalanı ise sırasıyla Albon, Sainz, Gasly, Norris, Kvyat, Stroll ve Perez.
İlk 10'un kalanı ise sırasıyla Albon, Sainz, Gasly, Norris, Kvyat, Stroll ve Perez.
07:02 Hamilton'ın aracı pitten çıkarılmak için piste sürüldü ancak İngiliz pilot damalı bayrağa yenik düştü ve piste çıkamadı, pit yolunun sonunda kaldı.
07:01 Hamilton'ın Mercedes'inde elektronik bir problem olduğu söyleniyor.
07:00 Damalı bayrak sallanıyor!
06:59 Hamilton'ın kokpitinde bir sorun var. Mercedes mekanikerleri ekstra bir direksiyon ile olay yerindeler ancak sorunun ne olduğu belli olmuyor.
06:57 Renault'lar turlarını tamamladılar ve 11-12 oldular.
06:56 Seansın bitimine beş dakika kaldı; Verstappen, Bottas, Norris, Giovinazzi ve Russell dışında herkes pistte.
06:51 Albon 1.29.018 ile dördüncü sıraya çıktı.
06:51 Sainz ve Norris ise sırasıyla dördüncü ve beşinci sıraya yükseliyorlar.
06:51 Verstappen ikinci sektörde de mor sektör zamanı ile geldi ve 1.28.355 ile ilk sırayı Hamilton'dan alıyor.
06:50 DRS'sinde sorun yaşayan Verstappen zaman turuna başladı ve ilk sektörde mor zamanı yakalayarak geliyor.
06:49 Seansın en aktif isimleri Williams pilotları oldu. Latifi 15, Russell ise 13 turu tamamlamayı başardılar.
06:48 Renault garajında büyük bir çalışma var. Ocon'un arka fren soğutma kanalında bir sorun olabilir.
06:48 Hamilton son iki sektörde takım arkadaşını geçti ve 1.28.618 ile ilk sıraya yerleşmeyi başardı.
06:46 Hamilton zaman turuna başlıyor.
06:45 Şu anda pistte sadece iki Williams ve iki Mercedes var.
06:44 Bottas üç sektörde de mor sektör zamanı ile geliyor ve 1.28.721 ile ilk sıraya yerleşiyor.
06:43 Canlı yayına bağlanan Binotto şunları söyledi: "An itibariyle Maranello'da bulunan garajımızdan sizlere bağlanıyorum. Buradan her şeyi rahat bir şekilde yönetiyorum, padoğun getirdiği hava tabii ki de çok farklı ancak veriler elimizde ve her şeyi düzenli bir şekilde yürütebiliyoruz. 2021'e odaklanmış durumdayız, ancak son iki yarışta takımın başında olacağım."
06:38 Russell da piste çıktı.
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