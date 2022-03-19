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Canlı anlatım: Bahreyn GP 3. antrenman seansı
2022 Bahreyn Prix'sinin 3. antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Betim Aker
Özet
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Durum: Canlı
Sainz, ikinci ve üçüncü sektörde mor dereceyle geliyor ve Verstappen'in 0.018 saniye ardında ikinci sıraya yerleşiyor
Hamilton'a takım radyosundan, Verstappen'e karşı ana zaman kaybının 10. virajdan kaynaklandığı söylendi
Mevcut sıralama:
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:33.035
|2
|Charles Leclerc
|Ferrari
|0.762s
|3
|Carlos Sainz
|Ferrari
|1.113s
|4
|Sergio Perez
|Red Bull
|1.125s
|5
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1.221s
|6
|Kevin Magnussen
|Haas
|1.228s
|7
|George Russell
|Mercedes
|1.398s
|8
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo Racing
|1.582s
|9
|Mick Schumacher
|Haas
|1.594s
|10
|Guanyu Zhou
|Alfa Romeo Racing
|2.283s
Schumacher ise takım arkadaşı gibi yumuşak hamurlarla liderin 1.594 saniye arkasında dokuzuncu sırada yerini alıyor
Verstappen, üç sektörde de mor dereceyle geliyor ve Leclerc!in 0.762 saniye önünde liderliğe yerleşiyor
Yaklaşık 20 dakikayı geride bırakırken, piste henüz çıkmayan dört isim: Verstappen, Ricciardo, Latifi, Tsunoda
Günün şu ana kadar ki en hızlı turu üç sektörde mor dereceyle Leclerc'den geliyor ve takım arkadaşının 0.420 saniye önüne yerleşiyor
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