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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Bahreyn GP 3. antrenman seansı

2022 Bahreyn Prix'sinin 3. antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Bahreyn GP 3. antrenman seansı

Ekleyen: Betim Aker

Özet

1 Charles Leclerc Ferrari 1:32.640
2 George Russell Mercedes 0.295s
3 Max Verstappen Red Bull 0.395s
4 Carlos Sainz Ferrari 0.413s
5 Lewis Hamilton Mercedes 0.481s
6 Valtteri Bottas Alfa Romeo Racing 1.093s
7 Guanyu Zhou Alfa Romeo Racing 1.240s
8 Lando Norris McLaren 1.315s
9 Sergio Perez Red Bull 1.520s
10 Pierre Gasly AlphaTauri 1.536s
Durum: Canlı
Verstappen ikinci sektörde mor dereceyle turuna devam ediyor
İlk beş 0.5 saniye arasında dizilmiş durumda:
  1. Leclerc
  2. Russell
  3. Verstappen
  4. Sainz
  5. Hamilton
Leclerc ikinci sektörde mor dereceyi yakalayarak, Russell'ın 0.295 saniye önüne yerleşiyor
Son 15 dakikanın içine girmiş bulunuyoruz
Verstappen tekrar çıktığı pistte yumuşak hamurlarla turunu sürdürüyor
1:32.935 saniye ile ilk sırada bulunan Russell, son iki sektörde de en hızlı derecelere sahip
Russell, Verstappen'in 0.1 saniye önünde ilk sıraya yerlşiyor
Russell da ikinci sektörde mor dereceyle geliyor
Sainz, ikinci ve üçüncü sektörde mor dereceyle geliyor ve Verstappen'in 0.018 saniye ardında ikinci sıraya yerleşiyor
Hamilton'a takım radyosundan, Verstappen'e karşı ana zaman kaybının 10. virajdan kaynaklandığı söylendi
Verstappen - Hamilton farkı: 0.086 saniye
İngiliz pilot, 1:33.121'le ikinci sıraya yerleşiyor
Hamilton ilk sektörde mor dereceyle geliyor
 
Albon garaja dönüyor
Albon, dört virajdan sonra ön lastiklerin bittiğini söyledi
 
Piste üzerinde altı pilot var
Tsunoda, direksiyonu döndüremediğini söyledi!
Tsunoda, günün henüz piste çıkamayan tek ismi oluyor
Mevcut sıralama:
1 Max Verstappen Red Bull 1:33.035
2 Charles Leclerc Ferrari 0.762s
3 Carlos Sainz Ferrari 1.113s
4 Sergio Perez Red Bull 1.125s
5 Lewis Hamilton Mercedes 1.221s
6 Kevin Magnussen Haas 1.228s
7 George Russell Mercedes 1.398s
8 Valtteri Bottas Alfa Romeo Racing 1.582s
9 Mick Schumacher Haas 1.594s
10 Guanyu Zhou Alfa Romeo Racing 2.283s
 
Sorunsuz şekilde devam ediyoruz
Leclerc spin atmış!
Ve sarı bayrak!
Russell, araçta hâlâ rahat olmadığını telsizden belirtiyor
Alonso ve Ocon ise sert lastiklerle 15 ile 16. sıradalar
Schumacher ise takım arkadaşı gibi yumuşak hamurlarla liderin 1.594 saniye arkasında dokuzuncu sırada yerini alıyor
Bu sırada Magnussen, yumuşak hamurlarla 1:34.263 yapıyor ve altıncı sıraya yerleşiyor
Verstappen, üç sektörde de mor dereceyle geliyor ve Leclerc!in 0.762 saniye önünde liderliğe yerleşiyor
Stroll, takım arkadaşı Hulkenberg'in önünde 12. sıraya yerleşirken, Norris de 10. sıraya yerleşiyor
Albon ve Latifi de yumuşak hamurlarla sürüşlerini sürdürüyor
Mevcut sıralama:
  1. Leclerc
  2. Perez
  3. Sainz
  4. Hamilton
  5. Russell
  6. Bottas
  7. Zhou
  8. Albon
  9. Norris
  10. Gasly
Red Bull'lar da yumuşak hamurlarla turlarına devam ediyor
Orta hamurdaki Gasly, 3.008 saniye arkada 10. sırada
Perez, son sektörde mor dereceyle Leclerc'in 0.363 saniye arkasında yerini alıyor
Derken, Versappen de Alpine ikilisinin hemen ardından piste çıkıyor
Yaklaşık 20 dakikayı geride bırakırken, piste henüz çıkmayan dört isim: Verstappen, Ricciardo, Latifi, Tsunoda
Bu sırada Perez, Gasly, Albon ve Stroll de piste katılıyor
Günün şu ana kadar ki en hızlı turu üç sektörde mor dereceyle Leclerc'den geliyor ve takım arkadaşının 0.420 saniye önüne yerleşiyor
Russell da üçüncü sırada ve lider Sainz'ın 0.253 saniye arkasında
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