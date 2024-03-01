Canlı anlatım: Bahreyn GP 3. antrenman seansı
2024 Bahreyn GP 3. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Burak Yasul
Özet
- Sainz, Ferrari
- Alonso, Aston Martin
- Verstappen, Red Bull
- Leclerc, Ferrari
- Norris, McLaren
- Russell, Mercedes
- Piastri, McLaren
- Perez, Red Bull
- Hulkenberg, Haas
- Stroll, Aston Martin
1. Alonso 1:31.582
2. Russell +0.239
3. Leclerc +0.443
4. Tsunoda +0.579
5. Sainz +0.620
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