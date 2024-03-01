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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Bahreyn GP 3. antrenman seansı

2024 Bahreyn GP 3. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Kemal Şengül
Ekleyen:

Ekleyen: Burak Yasul

Özet
Durum: Durdu
 
Bahreyn'de 3. antrenman seansını anlatımının sonuna geliyoruz... Saat 19:00'da sezonun ilk sıralama seansında görüşmek üzere
Bahreyn'de 3. antrenman seansı sona ererken ilk on sıra;
  1. Sainz, Ferrari
  2. Alonso, Aston Martin
  3. Verstappen, Red Bull
  4. Leclerc, Ferrari
  5. Norris, McLaren
  6. Russell, Mercedes
  7. Piastri, McLaren
  8. Perez, Red Bull
  9. Hulkenberg, Haas
  10. Stroll, Aston Martin
Damalı bayrak ile seans sona eriyor...
Ocon liderin 1.3 saniye gerisinde 18 sırada yer alıyor
Son iki dakikaya girmişken Verstappen piste çıkıyor
Leclerc 1:31.094 ile dördüncü sırada ve kendi en hızlı sektör zamanlarını elde ediyor
Son beş dakikaya girmiş durumdayız...
Sainz 1:30.827 ile ilk sırada
Alonso bu seansta 1:30'lara inen ilk isim oluyor ve ilk sıraya çıkıyor
Norris1:31.118 ile 3. sırada Piastri ise 4. sırada
 
 
Son 15 dakika kala Red Bull'lar ilk iki sırada yer alıyor
Verstappen yumuşak lastikleriyle 1:31.062 ilk iki sektörü mora boyayarak ilk sırada
Perez 1:31.248 ile ilk sırada
Seansta son 20 dakikaya girerken ilk be pilot;
1. Alonso 1:31.582
2. Russell +0.239
3. Leclerc +0.443
4. Tsunoda +0.579
5. Sainz +0.620
 
Hamilton 10. virajda ufak bir blokajla beraber pist dışına çıkmış
Seansın yarısını tamamladık ilk beş sıra
Alonso
Russell
Leclerc
Sainz
Stroll
Şu an sadece zaman turu kaydetmeyen Alpine ikilisi kaldı
Perez, vites yükseltmenin kötü olduğunu telsizden pit duvarına bildiriyor
İki Aston Martin ilk beşin içinde yer alıyor
Alonso 1.31.582 ile ilk sıraya çıkıyor
Verstappen de sert lastiklerle turlamayı tercih etmiş
Russell yumuşak lastikleriyle 1:31.821 ilk sırada
Stroll 1:32.327 ile ilk sıraya çıkıyor
Perez, Magnussen'in 0.9 saniye gerisinde
Magnussen 1:32.440 ile ilk sırada
Perez sert lastiklerle piste çıkmayı tercih etmiş
Red Bull'dan Sergio Perez de pistte
Seansta 15 dakika geride kalışen pilotlar piste çıkmaya başladı
Leclerc ise 1:32.677 ile ilk sıraya çıkıyor
Sainz 1:32.762 ile ikinci sırada
Ferrari'ler yumuşak lastikleriyle pistte
Ferrari ikilisi Sainz ve Leclerc sırayla piste çıkıyor
İlk on dakikada sadece zaman turu elde eden isi Hamilton oldu
Hamilton 1:32.733'llük bir zaman yapıyor
Yumuşak lastikleriyle ilk zaman turuna başlayan isim Hamilton...
İlk piste çıkan isim Lewis Hamilton oluyor
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