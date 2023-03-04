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Canlı anlatım: Bahreyn GP 3. antrenman seansı

2023 Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Bahreyn GP 3. antrenman seansı

Canlı Dereceler:

 

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Biz de anlatımımıza burada nokta koyuyoruz. Artık elleri yavaş yavaş görüyoruz ve sıralama öncesi kafamızda bir resim var, neler olacağını hep beraber izleyeceğiz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 18.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanlarını tamamlıyorlar, bir boş turun ardından pite dönecekler ve sıralama turları için çalışmalara başlayacaklar!
TAM SIRALAMA

ALO VER
PER HAM
LEC RUS
STR SAI
PIA GAS
OCO ZHO
NOR MAG
HUL TSU
BOT SAR
ALB DEV
Mercedes'te Lewis Hamilton'ın aracı pit yolunun girişinden geri geri götürülüyor! Hamilton sanırım damalı bayrağa takıldı ve pit çıkışı kapandığı için piste çıkamadı.
Kimse hızlı bir turda değil; böylece Fernando Alonso arka arkaya ikinci antrenman seansını da lider tamamlıyor! Aston Martin çok güçlü görünüyor, garajda Martin Whitmarsh'ın yüzü gülüyor!
Mercedes pilotları hariç herkes start antrenmanı gerçekleştirecek.
Damalı bayrak sallanıyor ve seans sona eriyor!
PER ve ZHO da pistte. Mercedes pilotları garajda.
Şu an PER, HAM, RUS ve ZHO hariç herkes pistte.
Eğer Mercedes ve Aston Martin beklendiği kadar iyiyse dört takımlı bir mücadele bizi bekliyor olabilir!
An itibariyle ilk 12 sıra sadece 1 saniyenin içinde, hatta ilk 15 sıra 1.1 saniyenin içinde! Farklar çok yakın!
1.32.624 ile Leclerc beşinci!
Sainz 1.32.945 ile 7. sırada kalıyor!
Son 2 dakikaya yaklaşıyoruz. Birazdan çoğu pilot start antrenmanı için piste dökülecek.
Leclerc ise 0.050 saniye geride. Ferrari'den yakın bir zaman gelebilir.
Sainz ve Leclerc zaman turlarına başladılar. Sainz ilk sektörde 0.1 saniye geride.
Bakalım kırmızılıların elinde neler var?
Şimdi sıra Ferrari'de, sıfır set yumuşak lastiklerle pistteler.
1.32.446 ile Perez üçüncü sırada.
Perez henüz yumuşak lastikle tur atmadı, şu an zaman turunda.
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