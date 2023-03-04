Canlı anlatım: Bahreyn GP 3. antrenman seansı
2023 Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
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Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 18.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
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