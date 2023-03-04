Canlı anlatım: Bahreyn GP 3. antrenman seansı

14:35 Biz de anlatımımıza burada nokta koyuyoruz. Artık elleri yavaş yavaş görüyoruz ve sıralama öncesi kafamızda bir resim var, neler olacağını hep beraber izleyeceğiz.



Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 18.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!