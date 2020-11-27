11:21 Son 10 dakikaya giriyoruz ve ilk sırada Lewis Hamilton var. Hamilton 1.28.971 ile ilk sırada, arkasında ise 1.29.318 ile Max Verstappen var. Hollandalı pilot orta lastik ile kendi en hızlı tur zamanını attı. Üçüncü sırada ise 1.29.336 ile Valtteri Bottas var.