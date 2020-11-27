Canlı Anlatım: Bahreyn GP 2. antrenman seansı
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Ekleyen: Efe Kahya
Özet
Durum: Canlı
11:26 Latifi takım radyosu: "Arka lastikler öldü, resmen saçmalık." Pek çok pilot lastik aşınmasından şikayetçi.
11:24 Seansın bitimine 6 dakika kaldı ve kaza yapan Albon dışında herkes pistte.
11:23 Kvyat takım radyosu: "O kadar fazla arkadan kayma yaşıyorum ki virajlara giremiyorum, ne yapmamı önerirsiniz?"
"Giriş 8, giriş 8." Kvyat'a büyük ihtimalle bir elektronik mod önerisi yapıldı.
"Giriş 8, giriş 8." Kvyat'a büyük ihtimalle bir elektronik mod önerisi yapıldı.
11:21 Son 10 dakikaya giriyoruz ve ilk sırada Lewis Hamilton var. Hamilton 1.28.971 ile ilk sırada, arkasında ise 1.29.318 ile Max Verstappen var. Hollandalı pilot orta lastik ile kendi en hızlı tur zamanını attı. Üçüncü sırada ise 1.29.336 ile Valtteri Bottas var.
11:18 Gasly takım radyosu: "Yapabildiğin zaman lastikler hakkında güncelleme verebilir misin?
"Ölüler."
"Ölüler."
11:17 Hamilton ilk iki sektörde en hızlı sektör zamanını yakaladı ve 1.28.971'i yakalayarak ilk sırayı ele geçirdi. Mercedes pilotu 1.28'li zamanlara inen ilk isim oldu.
11:15 Verstappen takım radyosu: "Evet Max ön kanatta güncelleme alalım."
"Her şey çok iyi, ön lastikler hemen ölüyorlar!"
"Her şey çok iyi, ön lastikler hemen ölüyorlar!"
11:11 Vettel, 10. virajda yeniden bir blokaj yaşıyor. Alman pilot test lastikleri ile pistte.
11:10 Grosjean takım radyosu: "Evet, sürülemeyen bir araç. S***yım"
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11:09 Grosjean'dan ilk virajda büyük bir blokaj geliyor.
11:08 Hamilton yumuşak lastik ile turunu tamamlıyor ve 1.29.589 ile altıncı sıraya yerleşiyor.
11:08 Vettel'in 5 oktavlık inanılmaz sesinden, arabesk makamından Who Let the Dogs Out yorumu:
11:06
11:06 Hamilton tura başlıyor.
11:05 Hamilton takım radyosu: "Evet Lewis önümüzde 5 araçlık bir grup var."
"Bilemiyorum adamım benim etrafımda da bir sürü araç var."
"Bilemiyorum adamım benim etrafımda da bir sürü araç var."
11:03 Albon'un aracı taşıma aracına yüklenmiş durumda ve garaja geri götürülüyor.
11:03 Seansımız yeniden başlıyor. Gelen bilgilere göre bu da Ferrari masterplan'in bir parçasıydı, çünkü Hamilton zaman turuna hazırlanıyordu.
11:02 Vettel takım radyosu: "O zaman şöyle söylemeliyiz 'Who let the dogs out? WHO? WHO WHO WHO?" Singapur 2015'te L'italiano'nun inanılmaz bir coverını yapan Alman pilot, şimdi de Baha Men'in kült şarkısını yorumladı.
11:00 Piste bir köpek girmiş durumda. Dört ayaklı arkadaşımız birinci virajda en hızlı zamanı elde ettikten sonra bariyerlerin arkasından pisti terk ediyor.
10:59 Seans yeniden durduruluyor.
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