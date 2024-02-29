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Canlı anlatım

Canlı anlatım: Bahreyn GP 2. antrenman seansı

2024 Bahreyn GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Kemal Şengül
Ekleyen:

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu
Bakalım hâlâ el mi saklıyorlar yoksa gerçek performanslar mı?

Hepsinin cevabını yarın alacağız!
Onları Fernando Alonso takip ediyor. Ferrari ve Red Bull pilotları geride kaldı
Evet arkadaşlar, 2. antrenman seansını tamamladı!

Hamilton birinci, Russell ikinci oldu
Start çalışması var şu anda
LEWİS HAMİLTON, BAHREYN'DEKİ İKİNCİ ANTRENMANI LİDER TAMAMLIYOR!
Ve damalı bayrak!
Ferrari pilotları da şu ana kadar ilk üçün dışındalar. Red Bull pilotları da öyle
Bu arada Lando Norris temiz bir tur çıkaramadığı için son sırada
Artık son turlar!
Şu anda 20 pilotun tamam pistte
Gerçekten ilginç bir hafta sonu olacağa benziyor
Şu anda yarış temposuna odaklanıyorlar. Mercedes'in yarış temposu da çok güçlü
 
Kritik soru şu; Red Bull hız mı saklıyor yoksa gerçekten yavaş mı
Hemen pist üstüne geri dönelim... Verstappen daha dolu depoyla piste çıkmış gibi duruyor
Stevan Gerrard şu anda McLaren padoğunda. Bu da ilginç bir an :) Hâlâ eskisi kadar fit
Alonso turu tamamlıyor ve üçüncü sıra!

HAM RUS
ALO SAI
PIA VER
HUL STR
LEC PER
ALB RIC
SAR MAG
TSU GAS
BOT OCO
ZHO NOR
Favoriler garaja dönmüş durumda. Sadece Alonso pistte turluyor; İspanyol pilot sekizinci sırada ve kendi en iyi turuyla geliyor
Bir yere çarpmadan yola devam ediyor
Sargeant ikinci virajda pist dışına çıkıyor!
Mercedes ikinci seansta çok hızlı! Russel son sektörde mor dereceyi yaparak ikinciliğe çıktı.

Mercedes şu anda 1-2!
Verstappen bir kez daha yavaş kalıyor!
1:30.374! Hamilton liderliğini pekiştiriyor
Leclerc az önce tekerleklerini kilitlemiş ve ufak bir pist dışı yapmış
Daniel Ricciardo geliyor ve 13. sıraya çıkabiliyor
Hamilton'ın liderliği devam ediyor; Sainz 0.018 saniye geride ikinci ve Piastri 0.033 saniye geride üçüncü sırada
 
 
Hamilton'ın en yakın takipçisi ise 0.2 saniye ardındaki Alonso.
Gerçekten ilginç bir tablo var;

Hamilton şu anda pistteki en hızlı isim. Fakat yakıt yüklerini bilemiyoruz
Russell pistte duramıyor, sürekli pist dışına uçuyor
Verstappen geliyor ve Hamilton'dan 0.5 saniye yavaş kalıyor!
Verstappen turu tamamlamak üzere! Şu anda Hamilton'dan yavaş
Russell, Hamilton'dan 1 saniye yavaş kalıyor
Albon ve Bottas hariç herkes pistte! Gözler elbette Verstappen'in üzerinde. Bakalım nasıl bir tur çıkaracka
Anlık sıralama;
HAM 
ALO
LEC
PER
STR
SAI
MAG
HUL
GAS
OCO
Turu tamamlıyor ve 0.2 snaiye geride ikinci sırada
Alonso mor sektörle geliyor!
Daha da hızlı turlar gelmeye başlayacak
Hamilton ile Leclerc arasında 0.8 saniye var
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