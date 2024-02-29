Canlı anlatım: Bahreyn GP 2. antrenman seansı
2024 Bahreyn GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
HAM RUS
ALO SAI
PIA VER
HUL STR
LEC PER
ALB RIC
SAR MAG
TSU GAS
BOT OCO
ZHO NOR
Mercedes şu anda 1-2!
Hamilton şu anda pistteki en hızlı isim. Fakat yakıt yüklerini bilemiyoruz
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