Canlı anlatım: Bahreyn GP 2. antrenman seansı
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Canlı
11:43 Sainz telsizden, bir tur daha atmak istediğini söyledi.
11:42 Giovinazzi sert hamur lastik kullanan tek isim.
11:41 Ocon ve Schumacher'in birer turu silindi.
11:41 Norris, Ricciardo, Raikkonen, Schumacher ve Mazepin dışında herkes pistte.
11:40 Verstappen ve Bottas orta hamur lastiklere geçiş yaptı.
11:39 Latifi, Stroll, Tsunoda orta hamurda.
11:38 En az kullanılan lastikler Perez'de.
11:37 Tsunoda piste çıkıyor.
11:34 Sainz yeni set lastikle piste çıkıyor.
11:33 Bottas, Ricciardo, Russell, Schumacher, Latifi ve Mazepin pist üzerinde.
11:32 İlk 10 sıralaması
1. Verstappen, Red Bull
2. Norris, McLaren
3. Hamilton, Mercedes
4. Sainz, Ferrari
5. Bottas, Mercedes
6. Ricciardo, McLaren
7. Tsunoda, AlphaTauri
8. Stroll, Aston Martin
9. Gasly, AlphaTauri
10. Perez, Red Bull
1. Verstappen, Red Bull
2. Norris, McLaren
3. Hamilton, Mercedes
4. Sainz, Ferrari
5. Bottas, Mercedes
6. Ricciardo, McLaren
7. Tsunoda, AlphaTauri
8. Stroll, Aston Martin
9. Gasly, AlphaTauri
10. Perez, Red Bull
11:31 1 saniye fark içerisinde toplam 15 pilot bulunuyor.
11:31 Ricciardo üç sektörde de kendi en iyi zamanını yaparak, 1:31.230'la altıncı sıraya yükseliyor.
11:29 Verstappen, Norris ve Hamilton ilk üçü oluşturuyor. Üçü de yumuşak lastikle.
11:28 Hamilton, Sainz, Stroll, Russell ve Raikkonen dışında herkes pistte.
11:28 Verstappen 1:30.847'lik süreyle ilk sırada
11:27 Verstappen ikinci ve üçüncü sektörde en iyi zamanları alıyor.
11:27 Norris üç sektörde de kendi en iyi zamanlarını yapıyor.
11:27 Norris 1:30.942'lik süreyle liderliği alıyor
11:25 Hamilton yumuşak lastikle piste çıktı. En iyi ikinci sektör zamanına sahip.
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