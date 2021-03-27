Canlı anlatım: Bahreyn GP 3. antrenman seansı
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
| Güncel Sıralama:
1. Verstappen, Red Bull
2. Hamilton, Mercedes
3. Gasly, AlphaTauri
4. Bottas, Mercedes
5. Perez, Red Bull
6. Sainz, Ferrari
7. Raikkonen, Alfa Romeo
8. Ocon, Alpine
9. Stroll, Aston Martin
10. Ricciardo, McLaren
Durum: Durdu
09:04 Antrenmanları bizimle takip ettiğiniz için teşekkür ederiz!
Sıralama için yine buluşma dileklerimizle iyi hafta sonları dileriz!
Sıralama için yine buluşma dileklerimizle iyi hafta sonları dileriz!
09:03
09:01 Hâlâ pistte olan isimler var.
09:01 İlk 10 şu şekilde:
1. Verstappen, Red Bull
2. Hamilton, Mercedes
3. Gasly, AlphaTauri
4. Bottas, Mercedes
5. Perez, Red Bull
6. Sainz, Ferrari
7. Raikkonen, Alfa Romeo
8. Ocon, Alpine
9. Stroll, Aston Martin
10. Ricciardo, McLaren
1. Verstappen, Red Bull
2. Hamilton, Mercedes
3. Gasly, AlphaTauri
4. Bottas, Mercedes
5. Perez, Red Bull
6. Sainz, Ferrari
7. Raikkonen, Alfa Romeo
8. Ocon, Alpine
9. Stroll, Aston Martin
10. Ricciardo, McLaren
09:01 Antrenman bitiyor!
08:59 Pit yolunda piste çıkış sırası var.
08:59 Son iki dakika kala, Verstappen, Bottas, Perez, Sainz, Stroll, Ricciardo, Giovinazzi ve Schumacher dışında herkes pistte
08:57 Hafta sonunun üçüncü antrenmanında son 3 dakikaya giriyoruz.
08:56 Alonso da aynı şekilde üç sektörde kendi en iyi zamanlarıyla 15. sırada.
08:56 Vettel üç sektörde de en iyi zamanını yaparak 13. sırada
08:55 Raikkonen yedinci sıraya yükseldi
08:55 Vettel tekrar piste çıkıyor
08:53 Ocon üç sektörde de kendi en iyi zamanıyla yedinci sıraya yükseliyor.
08:53 Hamilton'la Verstappen'in arasındaki fark 0.739
08:52 Verstappen üç sektörde de en iyi dereceyi yapıyor
08:52 Verstappen 1:30.577'le ilk sırada
08:52 Son 10 dakikaya girerken Verstappen ilk sektörde ve ikinci sektörde en iyi zamanı yapıyor.
08:51
08:49 Perez üçüncü sektörde en iyi zamana sahip.
08:48 Max Verstappen yumuşak lastikle piste dönüyor.
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