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Canlı anlatım: Bahreyn GP 2. antrenman seansı

2023 Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Bahreyn GP 2. antrenman seansı

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu

Seans sona ererken biz de yavaş yavaş günü kapatıyoruz.

 

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 14.30'da üçüncü antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Şu an pilotlar start antrenmanları için pistteler, antrenmanın ardından bir boş tur atacaklar ve araçları parc ferme'e çekip günü kapatacaklar.

İkinci ve üçüncü sıralarda Red Bull ile Verstappen-Perez ikilisi yer alıyor, Leclerc dört, Hulkenberg beşinci.

 

Stroll tüm ağrılarına rağmen hızlı: altıncı sırada.
Aston Martin seans boyunca özellikle yarış temposunda umut vadetti, Ferrari-Red Bull temposunda olabileceğini gösterdi. Alonso orta lastikleri yakmasının ardından yumuşak hamurla 11 turluk bir sürüş yaptı.
Herkesin damalı bayrağa ulaşmasıyla birlikte 2. antrenman seansı Fernando Alonso liderliğinde sonuçlanıyor!
Her pilot yumuşak lastikle 8 ila 15 turluk sürüşler yaptılar. Pazar günü için faydalı veriler toplandı diyebiliriz.
Kimse turunu geliştirmiyor, herkes yarış temposuna veya stintlerin ne durumda olduğuna odaklanıyor.
Damalı bayrak sallanıyor! Gasly ve Norris damalı bayrağa ilk ulaşan isimler.
Bakalım yarış temposundaki son turlar nasıl gelecek?
Son dakikadayız, Alonso bir zaman turuna başladı.
Hulkenberg'in de 8. virajda sağ ön lastikleri yaktığını görüyoruz. İkinci sektör yarın denge açısından belirleyici olacak.
Yine yumuşak lastikle pistte. Acaba son saniye bir zaman turu mu göreceğiz kendisinden?
Hamilton 13. turun ardından stinti bitirdi ve pite döndü.
Son 3 dakika.
Verstappen, Perez, Hamilton ve Piastri yumuşak lastiklerle 10 turluk bir stintteler, hatta Hamilton 12. turunda şu an.
Stroll'ün sol kolunda bileğini tutması için bir sargı görüyoruz, ancak bu durum sürüş yapmasına engel değil gibi.
Mercedes de 1.38.5 bandında.
Bu üç takım bir süredir 1.36-1.37 bandında turluyor. Diğer takımlar 1.38-1.39 civarındalar.
Şu anki yarış tempolarına bakıldığında Red Bull-Aston Martin-Ferrari üçlüsünün ön grupta yer alacağını söylemek mümkün.
Seansın en çalışkan ismi 23 turla Logan Sargeant.
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