Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Bahreyn GP

2024 Bahreyn Grand Prix'sinin canlı anlatımıyla sizlerleyiz.

Kemal Şengül
Ekleyen:

Ekleyen: Burak Yasul

Özet
Durum: Durdu
Bahreyn GP canlı anlatımının sonuna geldik... Bizimle bu yarışın anlatımında olduğunuz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta Suudi Arabistan GP'sinde görüşmek üzere..
 
Verstappen takımıyla kucaklaşıyor ve bir kez daha galibiyetini kutluyor...
Damalı bayrak sonrası ilk 10 sıra
  1. Verstappen, Red Bull
  2. Perez, Red Bull
  3. Sainz, Ferrari
  4. Leclerc, Ferrari
  5. Russell, Mercedes
  6. Norris, McLaren
  7. Hamilton, Mercedes
  8. Piastri, McLaren
  9. Alonso, Aston Martin
  10. Stroll, Aston Martin
Red Bull 1. ve 2. olduktan sonra en hızlı tur puanını da hanesine yazdırıyor
 
Bu galibiyet Verstappen'i 55. galibiyeti oluyor
İkinci sırada Perez çizgiyi geçerken podyumun son sırası Sainz'ın oluyor
Sezonun ilk damalı bayrağı sallanıyor ve kazanan Max Versteppen oluyor
Son tura giriyoruz...
İlk 10 sırada sadece Red Bull'larda yumuşak lastik var
VCARB'de sezonun ilk yarışında takım içi savaş başlamış görünüyor
 
Verstappen son 5 tura girilirken farkı 20 saniyeye çıkardı
Russell, Leclerc'in arkasına düştükten sonra Norris'in de farkı azaltmasına engel olamadı
Hulkenberg gerilerde Ocon'u geride bıraktı
Leclerc, RussellI geçtikten sonra farkı arttırmaya devam ediyor
  1. Verstappen, Red Bull
  2. Perez, Red Bull
  3. Sainz, Ferrari
  4. Leclerc, Ferrari
  5. Russell, Mercedes
  6. Norris, McLaren
  7. Hamilton, Mercedes
  8. Piastri, McLaren
  9. Alonso, Aston Martin
  10. Stroll, Aston Martin
Leclerc, Russell'ı geçtikten sonra farkı hemen 1 saniyenin üzerine çıkardı
Russell 10. virajda pist dışına çıkıyor ve Leclerc bu fırsatı değerlendirip Russell'ı geride bırakıyor
Leclerc, Russell'ı yakından takip etmeyi sürdürüyor
  1. Verstappen, Red Bull
  2. Perez, Red Bull
  3. Sainz, Ferrari
  4. Russell, Mercedes
  5. Leclerc, Ferrari
  6. Norris, McLaren
  7. Hamilton, Mercedes
  8. Piastri, McLaren
  9. Stroll, Aston Martin
  10. Zhou, Sauber
Son 15 tura giriyoruz...
Alonso da pite geliyor
Leclerc tekrar Russell ile farkı azalttı
Şu an yumuşak lastikte sadece üç pilot var Verstappen, Perez ve Ricciardo
Verstappen yumuşak lastiklerle 1:32.608 yapıyor ve en hızlı zamanı eline geçiriyor
Alonso ikinci kez pite gelmeden önce sıra kaybetmeye devam ediyor
Leclerc 1:34.090
Verstappen de pite geliyor
Sainz pitlerden sonra Perez ile farkı 2 saniyenin altına indirdi
Perez de pite geliyor
  1. Verstappen, Red Bull
  2. Perez, Red Bull
  3. Sainz, Ferrari
  4. Russell, Mercedes
  5. Leclerc, Ferrari
  6. Alonso, Aston Martin
  7. Norris, McLaren
  8. Hamilton, Mercedes
  9. Piastri, McLaren
  10. Albon, Williams
Norris 1:34.476
Sainz da piti yolunu tutuyor ve sert lastik takıyor
Russell ile Leclerc arasındaki fark pitlerden sonra artmış durumda
Leclerc ve Piastri ikinci kez pite geldi
Stroll ilk virajda Zhou'yu geride bırakıyor
Russell pite geldi ve sert lastiklerle pitten ayrılıyor
Bottas pitte ancak pitte sorun yaşıyor
Daha fazla göster

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Çok Okunanlar

1.
beIN SPORTS, Formula 1 taraftarları için özel 39 TL'lik paket duyurdu

beIN SPORTS, Formula 1 taraftarları için özel 39 TL'lik paket duyurdu

Formula 1
Bahreyn GP

beIN SPORTS, Formula 1 taraftarları için özel 39 TL'lik paket duyurdu beIN SPORTS, Formula 1 taraftarları için özel 39 TL'lik paket duyurdu

2.
beIN SPORTS F1 yayınlarıyla alakalı tüm detaylar - 2024 Bahreyn GP yarış programı

beIN SPORTS F1 yayınlarıyla alakalı tüm detaylar - 2024 Bahreyn GP yarış programı

Formula 1
Bahreyn GP

beIN SPORTS F1 yayınlarıyla alakalı tüm detaylar - 2024 Bahreyn GP yarış programı beIN SPORTS F1 yayınlarıyla alakalı tüm detaylar - 2024 Bahreyn GP yarış programı

3.
Leclerc: "Biraz hayal kırıklığına uğradım"

Leclerc: "Biraz hayal kırıklığına uğradım"

Formula 1
Bahreyn GP

Leclerc: "Biraz hayal kırıklığına uğradım" Leclerc: "Biraz hayal kırıklığına uğradım"

4.
2024 Bahreyn GP: Verstappen kazandı, Red Bull duble yaptı, Sainz podyumu tamamladı!

2024 Bahreyn GP: Verstappen kazandı, Red Bull duble yaptı, Sainz podyumu tamamladı!

Formula 1
Bahreyn GP

2024 Bahreyn GP: Verstappen kazandı, Red Bull duble yaptı, Sainz podyumu tamamladı! 2024 Bahreyn GP: Verstappen kazandı, Red Bull duble yaptı, Sainz podyumu tamamladı!

5.
Verstappen, yarış mühendisinden niçin özür diledi?

Verstappen, yarış mühendisinden niçin özür diledi?

Formula 1
Bahreyn GP

Verstappen, yarış mühendisinden niçin özür diledi? Verstappen, yarış mühendisinden niçin özür diledi?

Son Haberler

Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık"

Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık"

Bahreyn GP

Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık" Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi"

Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi"

Bahreyn GP

Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi" Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi"

Son Videolar

2024 Bahreyn testleri 3. gün: Güç sıralaması, Mercedes takipte - Padoktan izlenimler

2024 Bahreyn testleri 3. gün: Güç sıralaması, Mercedes takipte - Padoktan izlenimler

08:19

2024 Bahreyn testleri 3. gün: Güç sıralaması, Mercedes takipte - Padoktan izlenimler
2024 F1 Bahreyn testleri 2. gün: Ferrari ve Sainz uçtu (mu), Red Bull takipte - Pistten izlenimler

2024 F1 Bahreyn testleri 2. gün: Ferrari ve Sainz uçtu (mu), Red Bull takipte - Pistten izlenimler

07:13

2024 F1 Bahreyn testleri 2. gün: Ferrari ve Sainz uçtu (mu), Red Bull takipte - Pistten izlenimler
2024 F1 Bahreyn testleri 1. gün - Red Bull mu çok hızlı, diğerleri mi geride? - Pistten izlenimler

2024 F1 Bahreyn testleri 1. gün - Red Bull mu çok hızlı, diğerleri mi geride? - Pistten izlenimler

06:06

2024 F1 Bahreyn testleri 1. gün - Red Bull mu çok hızlı, diğerleri mi geride? - Pistten izlenimler

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye