Canlı anlatım: Bahreyn GP
2024 Bahreyn Grand Prix'sinin canlı anlatımıyla sizlerleyiz.
Ekleyen: Burak Yasul
Özet
- Verstappen, Red Bull
- Perez, Red Bull
- Sainz, Ferrari
- Leclerc, Ferrari
- Russell, Mercedes
- Norris, McLaren
- Hamilton, Mercedes
- Piastri, McLaren
- Alonso, Aston Martin
- Stroll, Aston Martin
- Verstappen, Red Bull
- Perez, Red Bull
- Sainz, Ferrari
- Leclerc, Ferrari
- Russell, Mercedes
- Norris, McLaren
- Hamilton, Mercedes
- Piastri, McLaren
- Alonso, Aston Martin
- Stroll, Aston Martin
- Verstappen, Red Bull
- Perez, Red Bull
- Sainz, Ferrari
- Russell, Mercedes
- Leclerc, Ferrari
- Norris, McLaren
- Hamilton, Mercedes
- Piastri, McLaren
- Stroll, Aston Martin
- Zhou, Sauber
- Verstappen, Red Bull
- Perez, Red Bull
- Sainz, Ferrari
- Russell, Mercedes
- Leclerc, Ferrari
- Alonso, Aston Martin
- Norris, McLaren
- Hamilton, Mercedes
- Piastri, McLaren
- Albon, Williams
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