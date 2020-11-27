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Formula 1

Canlı anlatım: Bahreyn GP 1. antrenman seansı

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Ekleyen: Efe Kahya

Özet
Durum: Canlı
06:50 Pierre Gasly, 1.30.049 ile en hızlı tur zamanını atıyor.
06:49 Daniil Kvyat'ın son attığı zaman turu, dördüncü virajda dışarı taşması nedeniyle silindi.
06:46 Sainz takım radyosu: "Altıncı viraj kerbünden uzak dur."
06:42 Hamilton takım radyosu: "Rüzgar şiddetini artırmaya başladı"
06:40 Norris takım radyosu: "Sağ düğmemde bir gevşeklik var.
06:36

Grosjean'ın spini ardından lastiklerinde oluşan hasar.

 
06:34 Pist, iki sarı bayrağın ardından temiz.
06:34 İkinci virajda da Leclerc'ten bir spin görüyoruz. Ferrari'de - en azından Leclerc'in spini ile alakalı - bir sorun yok.
06:33 Romain Grosjean altıncı virajda spin attı. Grosjean deneyimini kullanarak duvardan kaçındı.
06:32 Hamilton 1.30.133 ile takım arkadaşını geçmeyi başardı. Her iki Mercedes pilotu birden test lastikleri ile en hızlı turları attılar.
06:31 Bottas bu sırada 1.30.277 yaparak ilk sırayı aldı.
06:31 Yarım saatin ardından liderimiz Alex Albon. Taylandlı pilot iyi bir performansla seansa başladı, ancak yedi kez şampiyon Hamilton test lastikleri ile attığı ilk turunda ilk sektörde en hızlı tur zamanı ile geliyor.
06:29 Albon ise 1.30.426 ile liderliği ele geçiriyor. Taylandlı pilot o Red Bull aracını seneye de kullanmayı gerçekten çok istiyor olmalı.
06:28 Tur zamanı atmayan dört kişiden biri olan Verstappen, tur zamanını tamamlıyor ve Hamilton'ın 0.056 saniye arkasında yerleşiyor.
06:27 Şu anda seansımızın lideri Hamilton ve attığı tur ise 1.30.503. Arkasında bulunan isim ise onu 0.5 saniye farkla takip eden Daniil Kvyat.
06:25
 
06:21 Bu hafta sonu FIA tarafından zamanların katledilmelerini izlemeye devam edeceğiz. Sakhir'de ise pist limitleri dördüncü viraj üzerinde izlenecek ve sürücülerin burada dışarı taşmaları durumunda tur zamanları anında silinecek.
06:20 Magnussen ve Norris, araçlarından inmiş durumdalar ve araçlar kaldıraçın üzerinde bulunuyor.
06:17 Pirelli test lastikleri ile turlayan Albon pite geldi ve araçtan anında basınç ölçümü alındı.
06:15 Pitlerden gelen bilgilere göre bu ışık hüzmesi bir sensör olarak kullanılıyor. Eğer bu ışık hüzmesi ön kanaatta bulunuyorsa bu sensör, ön lastiklerin dönüş açısını görmek için kullanılıyor. Arkada kullanıldığında ise difüzörün verilerini toplamak için kullanılıyor. Yani sadece bir kamera. Ferrari masterplan yürümeye devam ediyor.

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