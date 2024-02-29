Canlı anlatım: Bahreyn GP 1. antrenman seansı
2024 Bahreyn GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Fakat hatırlatalım; bu turu yumuşak hamurla kaydetti
- ilk grupta Red Bull, ikinci grupta Mercedes-Ferrari-Aston ve McLaren, üçüncü grupta Racing Bulls, dördüncü grupta ise Sauber, Haas ve Williams.
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