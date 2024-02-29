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Formula 1

Canlı anlatım: Bahreyn GP 1. antrenman seansı

2024 Bahreyn GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Kemal Şengül
Ekleyen:

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu
O saate kadar kendinize iyi bakın, görüşmek üzere!
Şimdi start antrenmanları var, ardından mola veirlecek ve 18:00'de tekrar görüşeceğiz!
Açıkçası derece anlamında çok tuhaf bir seanstı. İlk dört isim yumuşa hamurla turladı, orta hamurun en iyisi Alonso oldu

Sonuçlar;

RIC - NOR
PIA - TSU
ALO - VER
RUS - LEC
HAM - BOT
SAI - PER
McLaren pilotları -Norris ve Piastri- ikinci/üçüncü en iyi zamanı yaptılar.
Daniel Ricciardo, yeni sezonun ilk antrenman seansını zirvede tamamlıyor!

Fakat hatırlatalım; bu turu yumuşak hamurla kaydetti
Ve damalı bayrak çıkıyor!
Leclerc ise son virajda büyük bir blokaj yaşadı
Stroll ilk iki virajda aracın yeterince tutarlı olmamasından şikayet ediyor
Pistteki isimlerin hemen hemen hepsi artık yarış temposuna odaklanmış durumda
Verstappen şu anda dolu depoyla turluyor. Muhtemelen seans bu şekilde bitecek
Muhtemelen kısa bir pist dışı ziyaretinden ibaret
İkinci sektörde kısa süreliğine sarı bayraklar vardı
İspanyol pilot, orta hamur kullanan sürücüler arasında en iyisi
Alonso orta hamurla kendi en iyi turuyla geliyor ve beşinci sıraya çıkıyor
Bottas ve Ocon hariç herkes pistte!
 
Verstappen tarafında, araçtan henüz tam anlamıyla mutlu olmadığı bilgileri var. Özellikle frenleme esnasında araç dengesinin iyi olmadığını söylüyor
Bu arada Ocon araçtan hiç memnun değil... Zaten Alpine'in ilk yarışlarda çok zorlanmasını bekliyorduk
Red Bull, Ferrari ve Mercedes pilotları yumuşak hamur denemiyorlar
Russell ve Verstappen arasında pist üstünde bir yakınlaşma yaşanmış
Şu ana kadar da durum benzer, fakat Mercedes'in turları hiç fena değil
Hafta sonu öncesinde dört ayrı grup olduğundan bahsediliyordu;

- ilk grupta Red Bull, ikinci grupta Mercedes-Ferrari-Aston ve McLaren, üçüncü grupta Racing Bulls, dördüncü grupta ise Sauber, Haas ve Williams.
Yumuşak lastik kullanan isimler arasında en iyisi Ricciardo, orta hamurlu isimlerde ise Verstappen'in liderliği var fakat dereceler çok yakın
Verstappen orta hamurla beşinci sıraya çıkıyor; Russell altıncı
Perez orta hamurla turlamaya devam ediyor, Russell da öyle
Şu ana kadarki derecelere bakarsak hem Red Bull hem de Mercedes iyi turlar çıkardı fakat ne kadar yakıt yüküyle sürüş yapıyorlar bilmiyoruz
Birazdan favori isimler de yumuşak lastiklerle sürüş yapacak ve daha net bir resim elde edeceğiz
Evet, artık yavaş yavaş iyi turlar görmeye başlayabiliriz. Fakat dediğim gibi seans zamanları çok da önemli olmayacak
Son 22 dakikaya girdik; Ricciardo az önce iki McLaren pilotunun önünde liderliğe çıktı.
İlk virajda pek çok kişi lastik kilitliyor
Russell ilk virajda lastikleri kilitleyerek dışarı uçmuş
Tsunoda 0.2 saniye geride üçüncü sırayı alabildi
NOR - PIA
HAM - PER
VER - RUS
ALO - LEC
Norris'in turu 1:33'ün altına inen ilk tur
Norris liderliği aldı, Tsunoda daha da iyi bir turla geliyor
Norris mor orta sektörle geliyor
İlk 12 sırada hemen hemen beklenen isimler var
Piastri, Verstappen, Russell, Perez, Hamilton, Alonso, Leclerc, Sainz, Norris ve Stroll sıralamasıyla devam ediyoruz.
Piastri kırmızı logolu lastiğiyle liderliği alıyor!
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