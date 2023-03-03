Canlı anlatım: Bahreyn GP 1. antrenman seansı
2023 Bahreyn GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Bizler de sezonun ilk antrenman seansı anlatımına burada nokta koyuyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansta sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Hatalarımız olduysa affola, biz de ısınma sürecindeyiz :)
18.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Böylece sezonun ilk antrenman seansı testlerde olduğu gibi Sergio Perez liderliğinde sona eriyor!
Fernando Alonso güçlü bir seansın ardından ikinci, hızlı turunda hata yapan Max Verstappen üçüncü.
Lastik durumları:
Yumuşak: PER, ALO, VER, NOR, MAG, PIA, HUL, STR
Orta: LEC, OCO, DEV, GAS, SAI, HAM, RUS
Sert: SAR
1.33.196 ile Alonso 2. sırada! Son iki sektörde ilk sektördeki kadar hızlı değildi ancak yine de Verstappen'i geçti!
Aston Martin ilk antrenman seansına da çok hızlı giriş yaptı!
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