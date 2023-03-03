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Canlı anlatım: Bahreyn GP 1. antrenman seansı

2023 Bahreyn GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Bahreyn GP 1. antrenman seansı

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu

Bizler de sezonun ilk antrenman seansı anlatımına burada nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansta sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Hatalarımız olduysa affola, biz de ısınma sürecindeyiz :) 

 

18.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar az önce start antrenmanlarını yaptılar ve boş turun ardından pite döndüler. Artık ikinci antrenman seansına hazırlanacaklar.
Son sırada ise dağınık bir seans geçiren Carlos Sainz yer alıyor.
Çaylaklara gelirsek: Piastri 12, De Vries 16, Sargeant 18. sırada.
Mercedes seans boyunca yumuşak hamur tercih etmedi, dolayısıyla onlar da elini biraz saklıyor.
İlk onu Magnussen, Zhou, Bottas ve Hamilton tamamlıyor. Russell 11. sırada.
Yumuşak hamurla fena görünmeyen ancak frenlerde ufak sıkıntılar yaşayan Norris dört, orta hamurla turlayan ve elini gizlediğini düşünebileceğimiz Leclerc beş, geri dönen Stroll altıncı sırada.

Böylece sezonun ilk antrenman seansı testlerde olduğu gibi Sergio Perez liderliğinde sona eriyor!

 

Fernando Alonso güçlü bir seansın ardından ikinci, hızlı turunda hata yapan Max Verstappen üçüncü.
Damalı bayrak sallanıyor! Hızlı turunda olan bir isim yok gibi duruyor.
Seansa dair en dikkat çekici anektodlar Aston Martin'in hızı, Sainz'ın spini ve Alpine'in bir kez daha yumuşak hamur tercih etmemesiydi.
Son iki dakika. ALO, HAM ve TSU hariç 17 pilot da pistte.
İlk sektörde kısa süreliğine sarı bayraklar sallandı.
Son 4 dakikanın içindeyiz. Sainz'ın spini dışında bir sıkıntı veya dayanıklılık sorunuyla karşılaşmadık.
Stroll altıncılığa yükseliyor, yumuşak hamurla ilk hızlı tur denemesinde tüm şüpheleri ortadan kaldırdı.
Hamilton da orta hamurla uzun bir stintin ardından pitte. Yumuşak hamurla deneme yapmadı.
Albon uzun süre sonra pistte! Leclerc ise pite döndü.

Lastik durumları:

 

Yumuşak: PER, ALO, VER, NOR, MAG, PIA, HUL, STR

 

Orta: LEC, OCO, DEV, GAS, SAI, HAM, RUS

 

Sert: SAR
Son 10 dakikadayız. ZHO, BOT, TSU ve ALB hariç herkes pistte.

1.33.196 ile Alonso 2. sırada! Son iki sektörde ilk sektördeki kadar hızlı değildi ancak yine de Verstappen'i geçti!

 

Aston Martin ilk antrenman seansına da çok hızlı giriş yaptı!
Alonso ilk sektörde Perez'in sadece 0.100 saniye gerisinde!
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