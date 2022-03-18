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Canlı anlatım: Bahreyn GP 1. antrenman seansı
2022 Bahreyn Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Durum: Durdu
2. antrenman seansı akşam saatlerinde gerçekleşiyor. Yarış ve sıralama turları da akşam saatlerinde gerçekleştirildiğinden, takımlar bu antrenman seansını daha önemli buluyorlar.
İlk 10:
1. Gasly (AlphaTauri) 1:34.193s, S
2. Leclerc (Ferrari) 1:34.557s, M
3. Sainz (Ferrari) 1:34.611s, M
4. Russell (Mercedes) 1:34.629s, S
5. Verstappen (Red Bull) 1:34.742s, M
6. Stroll (Aston Martin) 1:34.814s, S
7. Hamilton (Mercedes) 1:34.943s, S
8. Alonso (Alpine) 1:35.000s, S
9. Tsunoda (AlphaTauri) 1:35.028s, S
10. Perez (Red Bull) 1:35.050s, S
1. Gasly (AlphaTauri) 1:34.193s, S
2. Leclerc (Ferrari) 1:34.557s, M
3. Sainz (Ferrari) 1:34.611s, M
4. Russell (Mercedes) 1:34.629s, S
5. Verstappen (Red Bull) 1:34.742s, M
6. Stroll (Aston Martin) 1:34.814s, S
7. Hamilton (Mercedes) 1:34.943s, S
8. Alonso (Alpine) 1:35.000s, S
9. Tsunoda (AlphaTauri) 1:35.028s, S
10. Perez (Red Bull) 1:35.050s, S
Russell dördüncü olurken, seans içerisinde daha çok uzun sürüşlere odaklanan Verstappen beşinci sırada.
Gasly, yumuşak lastikle attığı turuyla seansı ilk sırada bitirdi. Orta hamurla turlayan Leclerc ikinci, Sainz ise 3. oldu.
İlk 10:
1. Gasly (AlphaTauri) 1m34.193s, S
2. Leclerc (Ferrari) 1m34.557s, M
3. Sainz (Ferrari) 1m34.611s, M
4. Russell (Mercedes) 1m34.629s, S
5. Verstappen (Red Bull) 1m34.742s, M
6. Stroll (Aston Martin) 1m34.814s, S
7. Tsunoda (AlphaTauri) 1m35.030s, S
8. Perez (Red Bull) 1m35.050s, M
9. Alonso (Alpine) 1m35.179s, S
10. Ocon (Alpine) 1m35.776s, S
1. Gasly (AlphaTauri) 1m34.193s, S
2. Leclerc (Ferrari) 1m34.557s, M
3. Sainz (Ferrari) 1m34.611s, M
4. Russell (Mercedes) 1m34.629s, S
5. Verstappen (Red Bull) 1m34.742s, M
6. Stroll (Aston Martin) 1m34.814s, S
7. Tsunoda (AlphaTauri) 1m35.030s, S
8. Perez (Red Bull) 1m35.050s, M
9. Alonso (Alpine) 1m35.179s, S
10. Ocon (Alpine) 1m35.776s, S
Bottas, seansın başında ateşleme sorunundan dolayı seansın ilk dakikalarında pite gelmişti. Sorun yeni çözülebildi. Bottas birazdan piste çıkacak.
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