Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Bahreyn GP 1. antrenman seansı

2022 Bahreyn Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Bahreyn GP 1. antrenman seansı

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu

Seans raporu:

Bahreyn GP 1. antrenman: Gasly, AlphaTauri ile lider

2022 Bahreyn Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen 1. antrenman seansında AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ilk sırada yer aldı.

Bahreyn GP 1. antrenman: Gasly, AlphaTauri ile lider
İkinci antrenman seansında görüşmek üzere!
2. antrenman seansı akşam saatlerinde gerçekleşiyor. Yarış ve sıralama turları da akşam saatlerinde gerçekleştirildiğinden, takımlar bu antrenman seansını daha önemli buluyorlar.
İkinci antrenman seansı 18.00'de başlayacak.
İlk 10:
1. Gasly (AlphaTauri) 1:34.193s, S
2. Leclerc (Ferrari) 1:34.557s, M
3. Sainz (Ferrari) 1:34.611s, M
4. Russell (Mercedes) 1:34.629s, S
5. Verstappen (Red Bull) 1:34.742s, M
6. Stroll (Aston Martin) 1:34.814s, S
7. Hamilton (Mercedes) 1:34.943s, S
8. Alonso (Alpine) 1:35.000s, S
9. Tsunoda (AlphaTauri) 1:35.028s, S
10. Perez (Red Bull) 1:35.050s, S
Leclerc, aracını ilk cebe yerleştiriyor.
Pilotlar start antrenmanı yapacaklar.
Russell dördüncü olurken, seans içerisinde daha çok uzun sürüşlere odaklanan Verstappen beşinci sırada.
Gasly, yumuşak lastikle attığı turuyla seansı ilk sırada bitirdi. Orta hamurla turlayan Leclerc ikinci, Sainz ise 3. oldu.
Seansı noktalıyoruz.
Russell yumuşak lastikle turluyor.
Alonso, yumuşak lastikle attığı 2. turuyla 8. sıraya yükseldi.
İlk antrenman seansının son 2 dakikasına giriyoruz.
Sainz, son virajda Verstappen ve Gasly'i engellemiş.
Leclerc, kendisini 2. sıraya taşıyan turunu spin attığı lastiklerle tamamladı.
İlk 10:
1. Gasly (AlphaTauri) 1m34.193s, S
2. Leclerc (Ferrari) 1m34.557s, M
3. Sainz (Ferrari) 1m34.611s, M
4. Russell (Mercedes) 1m34.629s, S
5. Verstappen (Red Bull) 1m34.742s, M
6. Stroll (Aston Martin) 1m34.814s, S
7. Tsunoda (AlphaTauri) 1m35.030s, S
8. Perez (Red Bull) 1m35.050s, M
9. Alonso (Alpine) 1m35.179s, S
10. Ocon (Alpine) 1m35.776s, S
Leclerc takım arkadaşını geçerek 2. sıraya yükseliyor. O da turunu orta hamurla tamamladı.
Bottas, seansın başında ateşleme sorunundan dolayı seansın ilk dakikalarında pite gelmişti. Sorun yeni çözülebildi. Bottas birazdan piste çıkacak.
Sainz ise orta hamurla ikinci sırada.
Gasly, yumuşak lastikle 1:34.193 yaparak ilk sıraya yükseldi.
Stroll, ilk sektörde Russell'dan daha hızlı.
Stroll, yumuşak lastikle tura başlıyor.
Magnussen, 8. virajda Sainz'ı engellemiş.
Sainz turu bırakıyor
Fakat Sainz da trafikte kalmış
Bu kez Sainz mor ilk sektörle geliyor
 
Leclerc mor ilk sektörle gelirken spin atmış
Russell 1:34.629 ile liderliği alıyor fakat yumuşak lastikle
Spin geliyor! Leclerc spin atıyor
Russell en iyi ikinci sektörle geliyor
Russell'da yumuşak lastik var
Russell da öyle
Arka tarafta Latifi ve Schumacher kendi en iyi ilk sektör zamanlarıyla geliyorlar
Sainz'da sıfır set orta hamur var, Verstappen'de 5 turluk
Ocon garaja gelirken, Sainz piste çıkıyor.
Hamilton turu tamamlamadan garaja dönüyor. Verstappen, Ocon ve Schumacher pistte
Orta hamur var fakat 9 turluk
Hamilton tekrar piste çıkıyor.
Bir diğer kask kamerası Zhou'da
Daha fazla göster
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bahreyn GP 1. antrenman: Gasly, AlphaTauri ile lider

51 dk
2
Formula 1

Ferrari'nin Bahreyn GP'ye getirdiği difüzör güncellemesi

2 s
3
Formula 1

Verstappen: "Açıklamalarına bakarsak, Mercedes sonuncu olacak"

2 s
4
Formula 1

Hamilton, 2022 F1 sezonunda "agresif" olma sözü veriyor

1 s
5
FIA F2

F2 Bahreyn: Antrenman seanslarının en hızlısı Drugovich

3 s
Son Haberler
Lewis Hamilton, 2022'de kullanacağı kaskı tanıttı
F1

Lewis Hamilton, 2022'de kullanacağı kaskı tanıttı

19dk
Bahreyn GP 1. antrenman: Gasly, AlphaTauri ile lider
F1

Bahreyn GP 1. antrenman: Gasly, AlphaTauri ile lider

51dk
Hamilton, 2022 F1 sezonunda "agresif" olma sözü veriyor
F1

Hamilton, 2022 F1 sezonunda "agresif" olma sözü veriyor

1 s
Mercedes, dalgalanma sorununu aşmak için farklı tabanlar test edecek
F1

Mercedes, dalgalanma sorununu aşmak için farklı tabanlar test edecek

1 s
Canlı anlatım: Bahreyn GP 1. antrenman seansı
F1

Canlı anlatım: Bahreyn GP 1. antrenman seansı

2 s
Son Videolar
Sanal Tur: Bahreyn GP 01:40
Formula 1
17 s

Sanal Tur: Bahreyn GP

2022 F1 Bahreyn GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? 01:51
Formula 1
16 Mar 2022

2022 F1 Bahreyn GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

F1 ve F2 yarışları Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacak? - 2022 F1 - F2 izleme rehberi 03:38
Formula 1
15 Mar 2022

F1 ve F2 yarışları Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacak? - 2022 F1 - F2 izleme rehberi

2022 Red Bull F1 aracı RB18'le Bahreyn'de sanal bir tur 04:45
Formula 1
14 Mar 2022

2022 Red Bull F1 aracı RB18'le Bahreyn'de sanal bir tur

Bahreyn testlerinden sonra kimler önde görünüyor? 10:53
Formula 1
13 Mar 2022

Bahreyn testlerinden sonra kimler önde görünüyor?

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.