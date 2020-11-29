Canlı Anlatım: Bahreyn GP
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Ekleyen: Efe Kahya
Özet
Durum: Canlı
09:17 Grosjean'ın medikal araçta olduğu görüyor durumu gayet iyi duruyor, ancak gerçekten kötü bir kazaydı.
09:16 Lando Norris'in ön kanadında bir kırık var ancak hasar giderilebilecek gibi duruyor.
09:16 Gerçekten büyük bir yangın oluştu umuyoruz ki Romain Grosjean'ın durumu iyidir.
09:15 Kaza yapan isim Romain Grosjean.
09:15 Bariyere giren bir Haas var.
09:15 Bottas dört sıra geri düşüyor ve arkada büyük bir yangın var yarış durduruldu.
09:14 Beş kırmızı ışık yandı ve söndü yarış başlıyor.
09:13 Pilotlar gride doğru ilerliyor.
09:11 Formasyon turu başlıyor.
09:10 Lastik seçimlerine baktığımızda Leclerc, Grosjean ve Latifi de sert lastikler var. Sainz ise yumuşak lastiği seçti, kalan pilotların tamamı ise orta lastikte.
09:07 Ricciardo yarışa oldukça hazır, biz de umarız ki iyi ve eğlenceli bir yarışı beraber izleyebiliriz.
09:06 Kalan sıralama ise Vettel, Leclerc, Stroll, Russell, Sainz, Giovinazzi, Raikkonen, Magnussen, Grosjean ve Latifi şeklinde.
09:05 Beşinci ve altıncı sırada Sergio Perez ve Daniel Ricciardo var, yedinci ve sekizinci sırada ise iki Fransız Esteban Ocon ve Pierre Gasly var. İlk 10'u tamamlayan isimler ise Lando Norris ve Daniil Kvyat oluyor.
09:04 3 ve 4 olarak ise Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alex Albon'u görüyoruz. Cuma günü yaptığı korkutucu kazadan sonra Albon nispeten iyi bir geri dönüş yaptı, ancak Verstappen'ın tek tur dominasyonu hâlâ devam ediyor.
09:03 Grid dizilimine bakarsak pole pozisyonunda, 2020 sezonundaki 10. pole pozisyonunu alan Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton var. Yanında takım arkadaşı Valtteri Bottas bulunuyor.
09:02 Yarış seyircisiz olarak gerçekleştiriliyor olsa da Bahreyn yönetimi, COVID-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarını yarışa özel olarak davet etti. VIP giriş ile pek çok insanın girmesinden daha değerli, daha özel bir davranış olduğu kesin.
09:01
09:01 Yarışımızın başlamasına yaklaşık 10 dakika bulunuyor ve pilotlar yavaş yavaş pistteki yerlerini almaya başladılar.
09:00 Bahreyn GP'si canlı anlatımına hepiniz hoşgeldiniz!
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