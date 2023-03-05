Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Bahreyn GP

2023 Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Bahreyn GP

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımımıza yavaş yavaş son noktayı koyuyoruz.

Ben Altay Gök, sezonun ilk yarışının anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Güzel bir açılış oldu, Fernando Alonso'nun önlere döndüğü ve Red Bull'un kaldığı yerden devam ettiği bir açılış oldu.

İki hafta sonra Suudi Arabistan GP'si için görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar az sonra podyum odasına geçecek, sonra da podyum seremonisiyle birlikte hafta sonu sona erecek.
Röportajların tam metinlerini kısa süre içinde sitemizde bulabilirsiniz.
Röportajları Nico Rosberg yapacak. O da geçen yıl padoğa girememişti COVID-19 aşısı olmadığı için, bu yıl işe döndü.
Alonso da araçtan iniyor ve takımının yanına gidiyor. Alpine'den ayrıldığında birçok tereddüt vardı, ancak doğru bir karar verdiği artık çok net şekilde ortada!
Verstappen araçtan iniyor, takımla kutlamalara başlıyor.
Pilotlar pit alanına geldiler. İlk üç sıra podyuma çıkan isimlere ayrılmış alana gelecekler, diğer isimler ise kapalı parka.
Yarışın en hızlı turu ise 1.33.996 ile Guanyu Zhou'ya gitti! Son üç tur yumuşak lastiğe geçmişti, kariyerinin ikinci en hızlı turunu elde etti.
TAM SIRALAMA:

VER PER
ALO SAI
HAM STR
RUS BOT
GAS ALB
TSU SAR
MAG DEV
HUL ZHO
NOR

OCO, LEC ve PIA yarış dışı kaldı.
Bottas sekizinci sırada geliyor damalı bayrağa. Gasly 1 saniyeye kadar indirmişti farkı. Albon da 10. oluyor ve Williams'a puanı getiriyor! Sargeant da 12. sırada. Williams Vowles dönemine çok iyi giriş yaptı!
Günün sürücüsü de Alonso oluyor!
Aston Martin sezona podyumla giriş yapıyor!
Ancak günün yıldızını bekliyoruz, Fernando Alonso'yu bekliyoruz! 41 yaşında 99. podyumunu elde ediyor Alonso!
Perez ikinci, Red Bull dubleyle açtı sezonu!
Bu pistteki ilk galibiyeti!
VERSTAPPEN DAMALI BAYRAĞA ULAŞIYOR VE SEZONU GALİBİYETLE AÇIYOR!
ALB-TSU farkı 1 saniyeden az ancak Albon puana tutundu gibi.
Verstappen birazdan son sektöre girecek.
GAS-BOT farkı 1.2 saniye, en hızlı tur da Gasly'e ait.
Son tura giriyoruz! VER-PER-ALO podyumuna gidiyoruz!
Daha fazla göster

Çok Okunanlar

Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu"

Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu"

1
Formula 1

Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu" Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu"

Ferrari: "Sorun konseptte değil, ayarlarda"

Ferrari: "Sorun konseptte değil, ayarlarda"

2
Formula 1

Ferrari: "Sorun konseptte değil, ayarlarda" Ferrari: "Sorun konseptte değil, ayarlarda"

Bahreyn GP: Pilot performans puanları

Bahreyn GP: Pilot performans puanları

3
Formula 1

Bahreyn GP: Pilot performans puanları Bahreyn GP: Pilot performans puanları

Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir"

Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir"

4
Formula 1

Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir" Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir"

Mercedes, yeni bir konsept üzerinde çalışıyor

Mercedes, yeni bir konsept üzerinde çalışıyor

5
Formula 1

Mercedes, yeni bir konsept üzerinde çalışıyor Mercedes, yeni bir konsept üzerinde çalışıyor

Son Haberler
Sainz: "Lastik aşınması en az geçen yılki kadar kötü"

Sainz: "Lastik aşınması en az geçen yılki kadar kötü"

Formula 1

Sainz: "Lastik aşınması en az geçen yılki kadar kötü" Sainz: "Lastik aşınması en az geçen yılki kadar kötü"

Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu"

Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu"

Formula 1

Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu" Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu"

Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir"

Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir"

Formula 1

Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir" Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir"

Bahreyn GP: Pilot performans puanları

Bahreyn GP: Pilot performans puanları

Formula 1

Bahreyn GP: Pilot performans puanları Bahreyn GP: Pilot performans puanları

St. Pete IndyCar: Sezonun ilk yarışını Ericsson kazandı, Grosjean liderlik mücadelesinde kazaya karıştı

St. Pete IndyCar: Sezonun ilk yarışını Ericsson kazandı, Grosjean liderlik mücadelesinde kazaya karıştı

IndyCar

St. Pete IndyCar: Sezonun ilk yarışını Ericsson kazandı, Grosjean liderlik mücadelesinde kazaya karıştı St. Pete IndyCar: Sezonun ilk yarışını Ericsson kazandı, Grosjean liderlik mücadelesinde kazaya karıştı

Son Videolar
2023 Bahreyn GP: Verstappen kazandı, Leclerc yolda kaldı, Alonso podyuma çıktı!

2023 Bahreyn GP: Verstappen kazandı, Leclerc yolda kaldı, Alonso podyuma çıktı!

06:59
Formula 1

2023 Bahreyn GP: Verstappen kazandı, Leclerc yolda kaldı, Alonso podyuma çıktı!
2023 Bahreyn GP grid pozisyonları

2023 Bahreyn GP grid pozisyonları

00:56
Formula 1

2023 Bahreyn GP grid pozisyonları
2023 Bahreyn GP: Sıralamalar heyecanlı başladı, rutin bitti - Verstappen pole'de, Red Bull 1-2!

2023 Bahreyn GP: Sıralamalar heyecanlı başladı, rutin bitti - Verstappen pole'de, Red Bull 1-2!

07:38
Formula 1

2023 Bahreyn GP: Sıralamalar heyecanlı başladı, rutin bitti - Verstappen pole'de, Red Bull 1-2!
F1 2023 Bahreyn GP 2. antrenman dereceler & özet: Fernando Alonso ve Aston Martin lider!

F1 2023 Bahreyn GP 2. antrenman dereceler & özet: Fernando Alonso ve Aston Martin lider!

01:05:14
Formula 1

F1 2023 Bahreyn GP 2. antrenman dereceler & özet: Fernando Alonso ve Aston Martin lider!
F1'in yeni tıbbi aracı Aston Martin DBX707 oldu

F1'in yeni tıbbi aracı Aston Martin DBX707 oldu

00:49
Formula 1

F1'in yeni tıbbi aracı Aston Martin DBX707 oldu
Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.