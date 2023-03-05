Canlı anlatım: Bahreyn GP
2023 Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, sezonun ilk yarışının anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Güzel bir açılış oldu, Fernando Alonso'nun önlere döndüğü ve Red Bull'un kaldığı yerden devam ettiği bir açılış oldu.
İki hafta sonra Suudi Arabistan GP'si için görüşmek üzere, hoşça kalın!
VER PER
ALO SAI
HAM STR
RUS BOT
GAS ALB
TSU SAR
MAG DEV
HUL ZHO
NOR
OCO, LEC ve PIA yarış dışı kaldı.
Çok Okunanlar
Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu"
Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu" Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu"
Ferrari: "Sorun konseptte değil, ayarlarda"
Ferrari: "Sorun konseptte değil, ayarlarda" Ferrari: "Sorun konseptte değil, ayarlarda"
Bahreyn GP: Pilot performans puanları
Bahreyn GP: Pilot performans puanları Bahreyn GP: Pilot performans puanları
Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir"
Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir" Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir"
Mercedes, yeni bir konsept üzerinde çalışıyor
Mercedes, yeni bir konsept üzerinde çalışıyor Mercedes, yeni bir konsept üzerinde çalışıyor
Sainz: "Lastik aşınması en az geçen yılki kadar kötü"
Sainz: "Lastik aşınması en az geçen yılki kadar kötü" Sainz: "Lastik aşınması en az geçen yılki kadar kötü"
Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu"
Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu" Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu"
Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir"
Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir" Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir"
Bahreyn GP: Pilot performans puanları
Bahreyn GP: Pilot performans puanları Bahreyn GP: Pilot performans puanları
St. Pete IndyCar: Sezonun ilk yarışını Ericsson kazandı, Grosjean liderlik mücadelesinde kazaya karıştı
St. Pete IndyCar: Sezonun ilk yarışını Ericsson kazandı, Grosjean liderlik mücadelesinde kazaya karıştı St. Pete IndyCar: Sezonun ilk yarışını Ericsson kazandı, Grosjean liderlik mücadelesinde kazaya karıştı
2023 Bahreyn GP: Verstappen kazandı, Leclerc yolda kaldı, Alonso podyuma çıktı!
2023 Bahreyn GP: Verstappen kazandı, Leclerc yolda kaldı, Alonso podyuma çıktı!
2023 Bahreyn GP grid pozisyonları
2023 Bahreyn GP grid pozisyonları
2023 Bahreyn GP: Sıralamalar heyecanlı başladı, rutin bitti - Verstappen pole'de, Red Bull 1-2!
2023 Bahreyn GP: Sıralamalar heyecanlı başladı, rutin bitti - Verstappen pole'de, Red Bull 1-2!
F1 2023 Bahreyn GP 2. antrenman dereceler & özet: Fernando Alonso ve Aston Martin lider!
F1 2023 Bahreyn GP 2. antrenman dereceler & özet: Fernando Alonso ve Aston Martin lider!
F1'in yeni tıbbi aracı Aston Martin DBX707 oldu
F1'in yeni tıbbi aracı Aston Martin DBX707 oldu