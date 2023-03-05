Canlı anlatım: Bahreyn GP

18:48 Bizler de anlatımımıza yavaş yavaş son noktayı koyuyoruz.



Ben Altay Gök, sezonun ilk yarışının anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Güzel bir açılış oldu, Fernando Alonso'nun önlere döndüğü ve Red Bull'un kaldığı yerden devam ettiği bir açılış oldu.



İki hafta sonra Suudi Arabistan GP'si için görüşmek üzere, hoşça kalın!