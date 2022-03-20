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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Bahreyn GP

2022 Formula 1 Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Bahreyn GP'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Bahreyn GP

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Canlı
Ocon, Alonso'yu geçerek 9. sırayı ele geçiriyor
Alpine pilotları yarışın başından beri 9 ve 10. sıralarda arka arkaya yarışıyorlar
Sainz, Albon'un pit çıkışında neredeyse kendisine vuracağını söylüyor. Görüntülere bakınca pek de haksız sayılmaz
Pite gelen Bottas, 13. sıraya geriledi
Leclerc, pitten sonra farkı yine 2.7 sn'ye çıkarmış durumda.
Son 20 tur... Açıkçası şu ana kadar Ferrari ve Leclerc, liderlikte yarışı çok iyi idare ettiler. Red Bull ve Verstappen erken pit stopa rağmen istediklerini elde edemediler
 
Bu arada yarışta o kadar çok pit stop oluyor ki, kim nerede zaman zaman karışabiliyor. 3. pitler olursa durum daha da karışacak :)
5. sıradaki Hamilton, liderin 30 sn gerisinde. Onun 15 sn gerisinde ise yeni takım arkadaşı Russell var
Bu arada ön grup mücadelesinde Perez'de bu sefer yumuşak lastikler bulunuyor. Bu açıdan Perez'in son pit stop öncesinde Sainz'ı geçmesi istenebilir
Hamilton'a 4. virajda pist sınırları konusunda uyarı geldiği bilgisi veriliyor
Günün en iyilerinden Magnussen pitte
Bu isimlerin arkasında Leclerc ve Vestappen tur bindirme hazırlığında
Norris, 17. sıra için Hulkenberg'i zorluyor ve geçiyor
Daha da önemlisi bu pilotlar 3. pite ihtiyaç duymadan yarışı tamamlayabilecekler mi?
Yumuşak lastiklerde performanslar oldukça benzerdi. Bakalım orta lastiklerde Ferrari ve Red Bull performansları nasıl olacak?
Verstappen art arda hızlı turlarla Leclerc'le olan farkı kapatmaya çalışıyor
Russell da pite geldi
Verstappen'e zorlamakta serbest olduğu söyleniyor
Sainz ve Perez art arda pitte
Hamilton, Magnussen'i geçerek 6. sıraya yükseliyor
Verstappen en hızlı turu atıyor ve Leclerc'le fark 2 sn
Verstappen telsizden piste çıkış turunda 2. kez yüksek tempoyla gitmediğini bu yüzden farkı istediği gibi kapatamadığını söylüyor
Verstappen DRS aralığında değil. Bakalım yakalayabilecek mi?
Bu sefer Leclerc daha önde görünüyor
Leclerc önde çıkıyor!
Leclerc'de de orta lastikler var
Pit sonrası yine kritik olacak
Leclerc pitte!
Verstappen, Perez'in arkasında önü boş bir şekilde yarışa döndü. Yarışın bitmesine daha 26 tur var. Bir pit kesin gibi duruyor
Orta lastiklerle dönüyor. Bakalım bunun etkisi nasıl olacak
Verstappen pitte!
Lider grup tur bindirmelere başlamış durumda
Leclerc'e orta hamurun beklediklerinden daha iyi olduğu bilgisi verildi
Bu arada 3. sıradaki Sainz, Verstappen'le farkı 6 sn'ye düşürmüş durumda
Leclerc ve Verstappen yine pite gelmiyorlar
Leclerc farkı yeniden 4 sn üzerine çıkardı
Ricciardo, Latifi'yi geçerek 17. sıraya yükseliyor
Bu arada Verstappen 4 sn'lik farkı 3.5 sn'ye düşürmüş durumda. Bakalım pite ne zaman gelecek?
Ricciardo, 17. sıra için Latifi'yi zorluyor. Geçen sene podyum mücadelesi veren McLaren, son sıralarda...
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