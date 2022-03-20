Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Bahreyn GP
2022 Formula 1 Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Bahreyn GP'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Canlı
Sainz, Albon'un pit çıkışında neredeyse kendisine vuracağını söylüyor. Görüntülere bakınca pek de haksız sayılmaz
Son 20 tur... Açıkçası şu ana kadar Ferrari ve Leclerc, liderlikte yarışı çok iyi idare ettiler. Red Bull ve Verstappen erken pit stopa rağmen istediklerini elde edemediler
Bu arada yarışta o kadar çok pit stop oluyor ki, kim nerede zaman zaman karışabiliyor. 3. pitler olursa durum daha da karışacak :)
5. sıradaki Hamilton, liderin 30 sn gerisinde. Onun 15 sn gerisinde ise yeni takım arkadaşı Russell var
Bu arada ön grup mücadelesinde Perez'de bu sefer yumuşak lastikler bulunuyor. Bu açıdan Perez'in son pit stop öncesinde Sainz'ı geçmesi istenebilir
Yumuşak lastiklerde performanslar oldukça benzerdi. Bakalım orta lastiklerde Ferrari ve Red Bull performansları nasıl olacak?
Verstappen telsizden piste çıkış turunda 2. kez yüksek tempoyla gitmediğini bu yüzden farkı istediği gibi kapatamadığını söylüyor
Verstappen, Perez'in arkasında önü boş bir şekilde yarışa döndü. Yarışın bitmesine daha 26 tur var. Bir pit kesin gibi duruyor
Ricciardo, 17. sıra için Latifi'yi zorluyor. Geçen sene podyum mücadelesi veren McLaren, son sıralarda...
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