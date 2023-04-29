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Canlı anlatım: Azerbaycan GP sprint yarışı

2023 Azerbaycan GP öncesi sprint yarışı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Azerbaycan GP sprint yarışı

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Pilotlar pite dönecek ve günü kapatacaklar, biz de aynı şekilde anlatımımıza nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu sprint yarışının anlatımında sizlerleydim. Yarın 14.00'da ana yarışta görüşmek üzere, hoşça kalın!
Leclerc ise bu sezon ilk kez podyumda, sprint yarışı podyumu olsa da podyum podyumdur :)
Genel olarak heyecansız bir sprint yarışı olduğunu söyleyebiliriz, yarınki yarışın daha iyi geçmesini diliyoruz.
Albon ilk onda kalarak güzel bir yarış çıkarttı, Piastri ise ilk onu tamamladı.
Puan alan diğer üç isimse ALO-HAM-STR
Russell dördüncü olarak iyi bir iş yaptı, Sainz beşinci.
Leclerc ikinci, Verstappen üçüncü!
SERGIO PEREZ SPRİNT YARIŞINDA DAMALI BAYRAĞI İLK SIRADA GÖRÜYOR!
Son sektördeyiz, sprint yarışı birazdan sona erecek. VER-LEC farkı 1 saniyenin altında ancak turlar yetmeyecek.
Son turdayız!
Sıralama şu şekilde, bir sıkıntı olmazsa yarış da böyle bitecek:

PER LEC
VER RUS
SAI ALO
HAM STR
ALB PIA
MAG ZHO
GAS DEV
HUL BOT
NOR OCO

TSU ve SAR yarış dışı.
Son 2 turdayız artık. Verstappen sonlara doğru Leclerc ile farkı biraz kapattı, Perez ise sprint galibiyetine çok yakın. Bunun dışında farklar sabit, kimse kimseyi zorlamıyor gibi.
Perez farkı 2 saniyeye çıkarttı. Leclerc ise Verstappen ile farkı 1.1 saniye seviyesinde tutuyor. Son 3 tur!
De Vries arkalarda Bottas'ı geçip 15. sırayı aldı, böylece en az bir kez yumuşak lastik kullanmış üç isim son üç sırayı doldurmuş oldu.
En önde PER-LEC farkı 1.2 saniye. LEC-VER farkı 1.4 saniye.
Ocon az önce ikinci kez pite geldi. Yumuşak lastik takan üç pilot son dört sırada yer alıyor.
12. turdayız, sakin bir sprint yarışı oluyor. Sıralama:

PER LEC
VER RUS
SAI ALO
HAM STR
ALB PIA
MAG HUL
ZHO GAS
BOT DEV
OCO NOR

TSU ve SAR yarış dışı.
Ortalarda Magnussen'in takım arkadaşını geçerek 11. sırayı aldığını görüyoruz.
Arkalarda De Vries Ocon'dan yerini geri alıyor. Yumuşak lastik kullanan üç isim ciddi sıkıntı yaşamakta.
1.43.616 ile en hızlı turu yeniliyor Perez!
Bottas yumuşak lastiğin eridiğiin söylüyor!
Hulkenberg de pitten kısa süre önce Norris'i geçmiş.
Norris orta hamura geçiyor, en arkada Ocon'un da De Vries'i geride bıraktığını görüyoruz.
Arkalarda Norris pite yöneldi.
1.43.723 ile en hızlı turun yeni sahibi Verstappen! Leclerc'in DRS mesafesinde, fark 0.7 saniye.
1.43.932 ile Perez en hızlı turu alıyor.
Perez farkı 1 saniyeye çekti, Leclerc-Verstappen farkı da bir saniye seviyesinde.
Norris'in yumuşak hamurla pistte olduğunu belirtelim.
Arkalarda Piastri'nin takım arkadaşı Norris'i geçtiğini görüyoruz, 10. sırada Piastri!
Leclerc şu an Perez'in yarım saniye gerisinde, onun da yarım saniye gerisinde Verstappen var. Bakalım Leclerc ezeli rakibine direnebilecek mi?
Ancak Leclerc hemen kopmamaya niyetli, ilk sektörde oldukça yakın. Bu bölgede avantajını korursa Red Bull'un güçlü olduğu son sektöre avantajla gelebilir.
Perez ilk virajda DRS ile geliyor ve Leclerc'i rahatça geçiyor! Red Bull lider!
1.45.217. Leclerc en hızlı turu attı ancak Perez ile fark 0.6 saniye.
Altıncı turdayız şu an. Sıralama:

LEC PER
VER RUS
SAI ALO
HAM ALB
STR NOR
PIA HUL
MAG BOT
ZHO GAS
DEV OCO

TSU yarış dışı, SAR yarışta değil.
LEC-PER-VER-RUS-SAI-ALO-HAM-ALB-STR-NOR sıralaması var ilk onda.
Alonso altıncılığı alıyor!
Leclerc yerini korudu, Verstappen de Russell'ı geçti!
Leclerc gaza basıyor ve mücadele başlıyor!
Güvenlik Aracı ışıkları söndürdü ve farkı açtı, artık top Leclerc'in elinde!
Leclerc ufak bir güç kesintisi olduğunu söyledi, bakalım durum ne?
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