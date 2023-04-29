Canlı anlatım: Azerbaycan GP sprint yarışı
2023 Azerbaycan GP öncesi sprint yarışı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu sprint yarışının anlatımında sizlerleydim. Yarın 14.00'da ana yarışta görüşmek üzere, hoşça kalın!
PER LEC
VER RUS
SAI ALO
HAM STR
ALB PIA
MAG ZHO
GAS DEV
HUL BOT
NOR OCO
TSU ve SAR yarış dışı.
PER LEC
VER RUS
SAI ALO
HAM STR
ALB PIA
MAG HUL
ZHO GAS
BOT DEV
OCO NOR
TSU ve SAR yarış dışı.
LEC PER
VER RUS
SAI ALO
HAM ALB
STR NOR
PIA HUL
MAG BOT
ZHO GAS
DEV OCO
TSU yarış dışı, SAR yarışta değil.
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