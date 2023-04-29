Canlı anlatım: Azerbaycan GP sprint shootout
2023 Azerbaycan GP sprint yarışı öncesi sıralama turlarında birlikteyiz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu seansın canlı anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Saat 16.30'da sprint yarışında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Yedinci sıra ise... WILLIAMS İLE ALBON'A GİDİYOR!
OCO, PIA, MAG ve HUL elenme bölgesinde şu an. STR ve ALB risk altında.
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