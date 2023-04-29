Canlı anlatım: Azerbaycan GP sprint shootout

12:13 Norris hariç herkes pitte şu an. Norris sitemizdeki haberlerden de görebileceğiniz üzere dün taktiksel davranarak ana yarış için iyi bir sıralama sonucu elde etti ve lastiklerini kullandı, dolayısıyla bu seansta büyük ihtimalle 10. sıraya razı olacak.