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Canlı anlatım: Azerbaycan GP sprint shootout

2023 Azerbaycan GP sprint yarışı öncesi sıralama turlarında birlikteyiz.

Canlı anlatım: Azerbaycan GP sprint shootout

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Bizler de bu kısa ve heyecanlı seansın ardından anlatıma nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın canlı anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Saat 16.30'da sprint yarışında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar araçlarından indiler ve röportajlar için alandalar, röportajları kısa süre içinde sitemizde bulabilirsiniz.
SQ3 TAM SIRALAMA

LEC VER
PER RUS
SAI HAM
ALB ALO
STR NOR
Leclerc kazaya rağmen sevinçli, sadece tek turla pole pozisyonunu aldı!
Leclerc radyodan Sainz için üzgün olduğunu söylemiş, Sainz son turunu atamadı muhtemelen.
Altıncı sırada Hamilton bulunmakta, sekizinci ve dokuzuncu sırada Alonso-Stroll ikilisi yer alıyor.

Yedinci sıra ise... WILLIAMS İLE ALBON'A GİDİYOR!
George Russell da Sainz'ı geçmiş vaziyette! Mercedes için dördüncü sıra!
VERSTAPPEN 3. SIRADA KALIYOR! SPRINT YARIŞINDA POLE POZİSYONU SADECE TEK TURLA LECLERC'E GİDİYOR!
Leclerc yola devam ediyor, ağır bir hasar yok.
Perez dereceyi geliştiriyor ancak 2. sırada kaldı! Verstappen ilk sektörü geçmişti kaza sırasında, bakalım geliştirebilecek mi turunu!
ÖN KANADI KIRIK LECLERC'İN'
CHARLES LECLERC İLK SEKTÖRDE BARİYERLERDE!
Damalı bayrak sallanıyor! Perez ikinci sektörde mor dereceyle geliyor!
Perez son zaman turlarını başlatıyor!
Aston Martin bu hafta sonunun hayal kırıklıklarından biri gibi.
Son turlar öncesi sıralama:

LEC PER
VER SAI
HAM RUS
ALB STR
ALO NOR
Şu an beş araç arka arkaya, herkes hava koridoru kovalayacak!
Son 2 dakika, herkesin bir zaman turu daha olacak! Bu kez yumuşak hamurlar kullanılıyor, unutmayalım!
Verstappen'in ikinci sektörde arka tarafı kontrol etmekte zorlandığını görüyoruz.
Sainz 1.42.287 ile, 0.6 saniye geride dördüncü.
1.41.697! Leclerc lider!
Ferrari pilotları Red Bull'a göre daha kötü zamanlarla geliyorlardı -ancak Leclerc ikinci sektörde en hızlı dereceyi ele geçirdi!
HAM 3, RUS 4, ALB 5. sıralardalar.
Perez 1.41.876 ile açılışı yapıyor. Verstappen iki mor sektöre rağmen 0.264 saniye geride ikinci!
İlk sektörde VER, ikinci sektörde PER en hızlı derecelerle gelmekteler.
Norris hariç herkes pitte şu an. Norris sitemizdeki haberlerden de görebileceğiniz üzere dün taktiksel davranarak ana yarış için iyi bir sıralama sonucu elde etti ve lastiklerini kullandı, dolayısıyla bu seansta büyük ihtimalle 10. sıraya razı olacak.
Bu seans 8 dakika, temiz şartlar altında iki zaman turu atılmasını bekleyebiliriz -ancak pencere oldukça dar!
SQ3 başlıyor, sprint yarışında pole pozisyonunun kime gideceğini öğreneceğiz!
AWS verilerine göre düzlüklerde Leclerc Verstappen'den 0.050 saniye daha hızlı! Sansasyonel bir hafta sonu geçiriyor Monakolu pilot.
Alpine ve Haas için sıralama seansı tamamen son buldu böylece. Piastri ise iyi bir performans sergiledi ancak yeterli olmuyor!
SQ2 TAM SIRALAMA

VER LEC
SAI PER
ALO HAM
RUS STR
ALB NOR

PIA HUL
OCO MAG
SAR
Russell son turuyla 7. sıraya çıkıyor ancak zaten elenmemeyi garantilemişti.
Norris ise 10. sırada tamamlıyor sıralama turlarını.
Stroll 7. sıraya yükseliyor ve Piastri'yi eliyor! Albon 8. sırada, Williams yine Q3'te!
Piastri 10. sıraya yükseldi, Stroll'ü bekliyoruz.
Hulkenberg 11. sıraya çıkıyor ancak eleniyor.
Ocon pite dönüyor ve eleniyor.
Hamilton beşinci sırada.
Magnussen 13. sırada damalı bayrağa geliyor ve eleniyor.
Son saniyelerdeyiz artık! VER ve PER pite döndüler, kalan herkes turluyor! Bakalım dereceler gelişecek mi?

OCO, PIA, MAG ve HUL elenme bölgesinde şu an. STR ve ALB risk altında.
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