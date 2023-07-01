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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Avusturya GP sprint shootout

2023 Avusturya GP sprint yarışı öncesi sıralama turlarında sizlerleyiz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Sprint shootout sona ererken, bizler de anlatımımıza nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 17.30'da sprint yarışında görüşmek üzere, hoşça kalın.
İlk üç sıradaki isimler birazdan röportaj verecekler, röportajları kısa süre içinde sitemizde bulabilirsiniz.
Verstappen araçtan iniyor ve tartıya yöneliyor.
Mercedes sürücüleri büyük hayal kırıklığı yaşadı, Russell 15, Hamilton 18 -neyse ki sprint yarışı ana yarışı etkilemiyor.
Q3 TAM SIRALAMA:

VER PER
NOR HUL
SAI LEC
ALO STR
OCO MAG
Perez uzun süre sonra ilk çizgide, onu Norris-Hulkenberg ikilisi, Ferrari ikilisi, Aston Martin ikilisi takip ediyor.
Pole pozisyonunun sahibi ise değişmiyor, Max Verstappen sprint yarışına da zirvede başlayacak.
Leclerc altıncılığı alıyor, Alonso yedinciliğe geriliyor. Aston Martin için hafta sonu beklenenin gerisinde.
PEREZ İKİNCİLİĞE YÜKSELİYOR!
1.04.440! VERSTAPPEN DERECESİNİ GELİŞTİRİYOR!
Damalı bayrak sallanıyor, Hulkenberg dördüncü.
Alonso beşinci sırada.
Stroll yedinciliğe çıkıyor.
Norris dün dördüncü olmuştu, bakalım bugün ilk çizgi gelecek mi?
Alonso son zaman turlarını başlattı.
Herkes pistte şu an.
Son iki dakika. Anlık sıralama:

VER NOR
PER SAI
LEC HUL
ALO OCO
MAG STR
1.05.280! Beşinci sırada kaldı Leclerc, son sektörde zaman kaybetti.
Son 2.30 dakika.
Leclerc sıfır set yumuşak hamurla turluyor, ikincilik temposunda şu an.
Magnussen sekizinci, Stroll'ü geçiyor.
Magnussen'i bekliyoruz, Leclerc de zaman turu atmadı.
Hulkenberg orta hamurla beşinci!
Alonso beşinci, Stroll yedinci. Aston Martin bu hafta sonu yavaş.
Hulkenberg de orta hamura yöneliyor.
1.05.170 ile dördüncü Sainz. Ocon beşinci, iyi bir tur atamadı.
1.05.010! Norris ikinci!
1.04.613 ile açılışı yaptı Max. Perez 1.05.080 ile ikinci.
Sainz orta hamurla pistte! Kalan herkeste yumuşak hamur var. Sainz ilginç bir tercih yapıyor.
İlk zaman turu Verstappen'den gelecek, sonrasında Perez'i bekleyeceğiz.
Verstappen, Leclerc, Sainz, hatta Ocon ve Norris, herkes iddialı!
Q3 başlıyor! Bakalım düşük yol tutuşunda pole pozisyonu kime gidecek?
 
Son bölüm 2 dakika içinde başlıyor, kahvelerinizi tazelemeyi unutmayın!
Araç hafifçe havalandı, neyse ki hiçbir mekanikere bir şey olmadı.
PİT YOLUNDA İLGİNÇ OLAY!

HULKENBERG SOL ÖN TARAFTA KALDIRILMAYAN BİR LASTİĞİN ÜSTÜNDEN SEKİYOR!
Dün Gasly'e geçilen Ocon bugün ön tarafta.
Perez sprint bile olsa uzun süre sonra Q3'te.
Q2 TAM SIRALAMA:

VER SAI
OCO LEC
NOR MAG
ALO PER
STR HUL

ALB GAS
TSU DEV
RUS
İki Mercedes, iki Alfa Romeo, iki AlphaTauri ve iki Williams sıralama turlarına havlu attı böylece.
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