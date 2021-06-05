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Formula 1

Canlı Anlatım: Azerbaycan GP sıralama turları

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Durdu
09:28 Azerbaycan Grand Prix'sinin ikinci gününü de bizimle takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu heyecanlı geçen sıralama seansından sonra yarın yarışta tekrar görüşmek üzere!
09:27 İki yarıştır sıralama seansları kırmızı bayrak altında bitiyor!  Bakalım yarın yarışta neler olacak.
09:25
 
09:25 Çok olaylı geçen bu sıralama seansında pole pozisyonunu alan isim Charles Leclerc oluyor!
09:24
 
09:23 Leclerc iki yarıştır üst üste pole pozisyonunu alıyor!
09:23 Mevcut sıralama şu şekilde:
  1. Leclerc
  2. Hamilton
  3. Verstappen
  4. Gasly
  5. Sainz
  6. Norris
  7. Perez
  8. Tsunoda
  9. Alonso
  10. Bottas
  11. Vettel
  12. Ocon
  13. Ricciardo
  14. Raikkonen
  15. Russell
  16. Latifi
  17. Schumacher
  18. Mazepin
  19. Stroll
  20. Giovinazzi
09:22 Seans kırmızı bayrak altında bitiyor ve Charles Leclerc pole pozisyonunun sahibi oluyor!
09:22 Sainz ve Tsunoda aynı virajda araçlarına zarar vermiş durumda!
09:21 Ve kırmızı bayrak çıkıyor!
09:21 Seansta son dakikadayız ve sarı bayrak!
09:20 Leclerc, Bottas'ı geçerek son zamna turuna başlıyor. Böylelikle Bottas hava koridoru etkisinden yararlanabilecek
09:19 Gasly dördüncü sıraya çıkıyor
09:18 Pilotlar tekrar yavaş yavaş piste çıkmaya başlıyor
09:18 Gasly ilk sektörde mor dereceyle geliyor
09:18 Son beş dakika içine girdik!
09:16
 
09:16 AlphaTauri'ler de piste çıktı
09:15 Hamilton 0.232 saniye arkada ikinci sıraya yerleşiyor
09:14 Leclerc - Verstappen farkı: 0.345 saniye
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