Canlı Anlatım: Azerbaycan GP sıralama turları
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Durdu
09:28 Azerbaycan Grand Prix'sinin ikinci gününü de bizimle takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu heyecanlı geçen sıralama seansından sonra yarın yarışta tekrar görüşmek üzere!
09:27 İki yarıştır sıralama seansları kırmızı bayrak altında bitiyor! Bakalım yarın yarışta neler olacak.
09:25
09:25 Çok olaylı geçen bu sıralama seansında pole pozisyonunu alan isim Charles Leclerc oluyor!
09:24
09:23 Leclerc iki yarıştır üst üste pole pozisyonunu alıyor!
09:23 Mevcut sıralama şu şekilde:
- Leclerc
- Hamilton
- Verstappen
- Gasly
- Sainz
- Norris
- Perez
- Tsunoda
- Alonso
- Bottas
- Vettel
- Ocon
- Ricciardo
- Raikkonen
- Russell
- Latifi
- Schumacher
- Mazepin
- Stroll
- Giovinazzi
09:22 Seans kırmızı bayrak altında bitiyor ve Charles Leclerc pole pozisyonunun sahibi oluyor!
09:22 Sainz ve Tsunoda aynı virajda araçlarına zarar vermiş durumda!
09:21 Ve kırmızı bayrak çıkıyor!
09:21 Seansta son dakikadayız ve sarı bayrak!
09:20 Leclerc, Bottas'ı geçerek son zamna turuna başlıyor. Böylelikle Bottas hava koridoru etkisinden yararlanabilecek
09:19 Gasly dördüncü sıraya çıkıyor
09:18 Pilotlar tekrar yavaş yavaş piste çıkmaya başlıyor
09:18 Gasly ilk sektörde mor dereceyle geliyor
09:18 Son beş dakika içine girdik!
09:16
09:16 AlphaTauri'ler de piste çıktı
09:15 Hamilton 0.232 saniye arkada ikinci sıraya yerleşiyor
09:14 Leclerc - Verstappen farkı: 0.345 saniye
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