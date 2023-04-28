Canlı anlatım: Azerbaycan GP sıralama turları
2023 Azerbaycan GP'si sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Yarın sprint seanslarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Tsunoda yedinciliği alırken Alonso ancak 8. sırada! Aston Martin çok zaman kaybediyor son sektörde.
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