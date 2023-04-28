Canlı anlatım: Azerbaycan GP sıralama turları

Vasseur: "Bir fırsatımız daha olacak, yarış için kendimize güveniyoruz"

Formula 1 Azerbaycan GP

Vasseur: "Bir fırsatımız daha olacak, yarış için kendimize güveniyoruz" Vasseur: "Bir fırsatımız daha olacak, yarış için kendimize güveniyoruz"