Formula 1 Canlı anlatım

Canlı anlatım: Azerbaycan GP sıralama turları

2023 Azerbaycan GP'si sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Azerbaycan GP sıralama turları

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım.

Yarın sprint seanslarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Sıralama turları sona erip pilotlar pite dönerken, bizler de sıralama turları anlatımına nokta koyuyoruz. Pilotların röportajları kısa süre sonra sitemizde :)
Bizi oldukça heyecanlı bir ana yarış bekliyor, yarın sprint sıralamaları ve sprint yarışı gerçekleşecek, orada da farklı bir formatımız var bu yıl :)
Q3 TAM SIRALAMA:

LEC VER
PER SAI
HAM ALO
NOR TSU
STR PIA
Ferrari, Avustralya'da yaşadığı hayal kırıklığının ve sıfır çekmesinin ardından Bakü'de pole pozisyonunda olacak. Leclerc, birkaç kez duvara yaklaştığı bir turla pole pozisyonunu aldı.
Leclerc, Red Bull'un dört yarıştır devam eden pole pozisyonu serisini bozuyor, bu pistte arka arkaya üçüncü pole pozisyonunu elde ediyor!
Hamilton beşinci, Alonso altıncı sırada kalıyor. Norris yedi, Tsunoda sekizinci. Japon pilot Stroll ve Piastri'yi geride bırakıyor. Damalı bayrak da sallandı bir dakika kadar önce, yazamadık :)
POLE POZİSYONU FERRARI'NİN, POLE POZİSYONU CHARLES LECLERC'İN!!!!
1.40.391! VERSTAPPEN SON SEKTÖRDE MOR DERECEYİ ALIYOR ANCAK İKİNCİ SIRADA KALIYOR!
1.40.495! Perez üçüncü sırada kalıyor.
Verstappen Leclerc'ten yavaş gibi.
1.40.203! LECLERC LİDER!
Sainz epey yavaş, mücadelede değil. Perez ikinci sektörde zaman kaybediyor Leclerc'e göre!
Leclerc ikinci sektörde de mor dereceyle geliyor!
Leclerc ilk sektörde mor dereceyle geliyor, ancak Perez mor dereceyi alıyor!
Son 2 dakika! Leclerc, Verstappen, Sainz, Perez zaman turlarındalar! Pole kime gidecek?
Perez de bu kapışmaya dahil olabilir.
Son 3 dakika, an itibariyle Leclerc ve Verstappen arasında tur eşitliği var. Bizi ciddi bir kapışma bekliyor.
Norris pitte, kalan herkes pistte. Stroll DRS sorunu yüzünden pite dönebilir.
Piastri 10. sırada kalıyor.
Lance Stroll'ün DRS'sinde arıza var! Antrenmanlarda benzer bir arızayı Alonso da yaşamıştı.
Perez ve Verstappen de pistte! Pole mücadelesi için son turlar gelecek!
Leclerc ve Sainz son 4 dakika 20 saniye kala piste yöneliyor!
Piastri'nin turunu bekliyoruz.
1.41.971! Stroll son sektörde toparlıyor, Tsunoda ve Alonso'yu geçerek 7. sıraya yükseliyor!
Stroll oldukça yavaş bir turda şu an. Kendisi ve Piastri hariç herkes pitte.
Stroll ve Piastri de pistteler ilk kez bu seansta. Son yedi dakika.
Sainz 4. sırada kalıyor, Hamilton beşinci, Norris altıncı.

Tsunoda yedinciliği alırken Alonso ancak 8. sırada! Aston Martin çok zaman kaybediyor son sektörde.
1.40.445! LECLERC, MAX VERSTAPPEN İLE BİREBİR AYNI DERECEYİ KAYDETTİ!
Perez ikinci sırada kalıyor, son sektörde çok zaman kaybediyor. 1.40.563.
1.40.445! Verstappen lider.
Verstappen ikinci sektörde de Perez'den yavaş!
Alonso ve Stroll pole mücadelesinde olmayabilir.
Üç pilotlu bir mücadele bizi bekliyor olacak, Sainz nispeten yavaş.
LECLERC İLK SEKTÖRDE MOR DERECEYİ ALDI!
Perez ilk sektör itibariyle Verstappen'den hızlı geliyor!
Max'in önü boş olacak, bakalım bu onu etkileyecek mi?
STR ve PIA iki dakikayı geride bırakırken halen pitte. Diğer sekiz isim zaman turları için hazırlanıyor. Verstappen zaman turlarını başlatıyor!
Podyuma en çok çıkan isimse dört ile Sergio Perez.
Bu pistte birden fazla galibiyete ulaşabilen kimse yok, bu pistte birden fazla kez pole pozisyonuna ulaşan tek isim Charles Leclerc.
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