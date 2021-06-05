Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Formula 1

Canlı anlatım: Azerbaycan GP 3. antrenman seansı

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Durdu
06:07 Azerbaycan Grand Prix hafta sonundaki sıralama heyecanı için görüşmek üzere, iyi günler dileriz!
06:06 Bakü caddelerinde gerçekleştirilen üçüncü antrenmanı bizimle takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Antrenman hakkındaki detaylı raporumuzu buradan okuyabilirsiniz:

Azerbaycan GP 3. antrenman: Gasly lider, Verstappen kaza yaptı

2021 Formula 1 sezonunun altıncı yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde, üçüncü antrenman seansını AlphaTauri pilotu Pierre Gasly birinci sırada tamamladı.

Azerbaycan GP 3. antrenman: Gasly lider, Verstappen kaza yaptı
06:05
 
06:04
 
06:03 Sıralama temposu ise şu şkeilde
Hamilton
Gasly +0.07
Perez +0.08
Sainz +0.18
Leclerc +0.25
Norris +0.36
Tsunoda +0.63
Ricciardo +0.63
Verstappen +0.85
Vettel +1.04
06:01 Seans sıralaması şu şekilde:
  1. Gasly
  2. Perez
  3. Hamilton
  4. Leclerc
  5. Sainz
  6. Norris
  7. Alonso
  8. Tsunoda
  9. Ocon
  10. Ricciardo
  11. Vettel
  12. Stroll
  13. Bottas
  14. Raikkonen
  15. Verstappen
  16. Latifi
  17. Giovinazzi
  18. Russell
  19. Schumacher
  20. Mazepin
06:00 Azerbaycan'daki üçüncü seansta damalı bayrağı görüyoruz!
06:00 Seansın bitimine 3 saniye kala sarı bayrak açıldı
05:59 Seansta son 1 dakikaya giriyoruz
05:59
 
05:58 Gasly 0.3 saniye önde
05:58 Bottas ise 1:42.745'le 13. sırada
05:58 Vettel de 1:43.585'le 11. sıraya yükseliyor
05:57 Hamilton 1:42.697'yle üçüncü sıraya yerleşti
05:57 Norris ise 1:43.011'le. beşinci sıraya yerleşiyor
05:57 Gasly 1:42.251'le birinci sıraya yerleşiyor
05:56 Gasly ikinci sektörde de mor dereceyi eline alıyor
05:56 Gasly ilk sektörde mor dereceyle geliyor
05:55 Yeşil bayrak geldi
05:55
 
Daha fazla göster
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Azerbaycan GP 3. antrenman: Gasly lider, Verstappen kaza yaptı

1s
2
Formula 1

Azerbaycan GP: Mercedes'in yaşadığı sıkıntılar ne kadar gerçekçi?

2s
3
Formula 1

F1, Red Bull Ring'de tersine yarış yapılması fikrini reddetmiş

28 dk
4
Formula 1

Red Bull, Mercedes'in ön kanadını protesto etmeye hazır

4s
5
Formula 1

Sainz: "Beklediğimizden daha hızlıyız"

16s
Son Haberler
F1, Red Bull Ring'de tersine yarış yapılması fikrini reddetmiş
F1

F1, Red Bull Ring'de tersine yarış yapılması fikrini reddetmiş

28dk
Azerbaycan GP 3. antrenman: Gasly lider, Verstappen kaza yaptı
F1

Azerbaycan GP 3. antrenman: Gasly lider, Verstappen kaza yaptı

1s
Canlı anlatım: Azerbaycan GP 3. antrenman seansı
F1

Canlı anlatım: Azerbaycan GP 3. antrenman seansı

2s
Azerbaycan GP: Mercedes'in yaşadığı sıkıntılar ne kadar gerçekçi?
F1

Azerbaycan GP: Mercedes'in yaşadığı sıkıntılar ne kadar gerçekçi?

2s
Belçika Grand Prix'sine 75 bin taraftar katılabilir
F1

Belçika Grand Prix'sine 75 bin taraftar katılabilir

3s
Son Videolar
Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Formula 1: Esnek kanatlar, Bakü'de oyunu değiştirmeyecek 00:43
Formula 1
2 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar, Bakü'de oyunu değiştirmeyecek

Bakü Şehir Pisti sanal tur 01:53
Formula 1
31 May 2021

Bakü Şehir Pisti sanal tur

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor 05:26
Formula 1
23 May 2021

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor

2021 Monako GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
23 May 2021

2021 Monako GP grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.