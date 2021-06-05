Canlı anlatım: Azerbaycan GP 3. antrenman seansı
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Durdu
06:07 Azerbaycan Grand Prix hafta sonundaki sıralama heyecanı için görüşmek üzere, iyi günler dileriz!
06:06 Bakü caddelerinde gerçekleştirilen üçüncü antrenmanı bizimle takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Antrenman hakkındaki detaylı raporumuzu buradan okuyabilirsiniz:
Azerbaycan GP 3. antrenman: Gasly lider, Verstappen kaza yaptı
2021 Formula 1 sezonunun altıncı yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde, üçüncü antrenman seansını AlphaTauri pilotu Pierre Gasly birinci sırada tamamladı.
06:05
06:04
06:03 Sıralama temposu ise şu şkeilde
Hamilton
Gasly +0.07
Perez +0.08
Sainz +0.18
Leclerc +0.25
Norris +0.36
Tsunoda +0.63
Ricciardo +0.63
Verstappen +0.85
Vettel +1.04
Hamilton
Gasly +0.07
Perez +0.08
Sainz +0.18
Leclerc +0.25
Norris +0.36
Tsunoda +0.63
Ricciardo +0.63
Verstappen +0.85
Vettel +1.04
06:01 Seans sıralaması şu şekilde:
- Gasly
- Perez
- Hamilton
- Leclerc
- Sainz
- Norris
- Alonso
- Tsunoda
- Ocon
- Ricciardo
- Vettel
- Stroll
- Bottas
- Raikkonen
- Verstappen
- Latifi
- Giovinazzi
- Russell
- Schumacher
- Mazepin
06:00 Azerbaycan'daki üçüncü seansta damalı bayrağı görüyoruz!
06:00 Seansın bitimine 3 saniye kala sarı bayrak açıldı
05:59 Seansta son 1 dakikaya giriyoruz
05:59
05:58 Gasly 0.3 saniye önde
05:58 Bottas ise 1:42.745'le 13. sırada
05:58 Vettel de 1:43.585'le 11. sıraya yükseliyor
05:57 Hamilton 1:42.697'yle üçüncü sıraya yerleşti
05:57 Norris ise 1:43.011'le. beşinci sıraya yerleşiyor
05:57 Gasly 1:42.251'le birinci sıraya yerleşiyor
05:56 Gasly ikinci sektörde de mor dereceyi eline alıyor
05:56 Gasly ilk sektörde mor dereceyle geliyor
05:55 Yeşil bayrak geldi
05:55
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