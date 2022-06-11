Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Azerbaycan GP 3. antrenman seansı

2022 Azerbaycan Grand Prix'sinin üçüncü antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Azerbaycan GP 3. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu

Biz de 15 dakika gecikmeli olarak seansın anlatımına yavaş yavaş son veriyoruz.

 

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 17.00'da sıralama turlarında (ve elbette Le Mans 24 Saat'in startında) görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için griddeler, bir boş turun ardından pite dönecekler.

Tam sıralama şu şekilde:

 

PER LEC
VER SAI
NOR RIC
GAS RUS
OCO VET
ALO HAM
STR ZHO
MAG TSU
ALB MSC
BOT LAT
Geri kalanların en iyisi iki McLaren pilotu: Norris 5, Ricciardo 6. sırada.
İyi bir seans geçiren Leclerc ikinci, 20 dakika gibi bir kayıp yaşayan Verstappen üçüncü, Sainz ise dördüncü sırada.
İlk 6 sırada kimse derecesini geliştiremiyor ve 3. antrenman seansı -ilk antrenmanlarda olduğu gibi- Sergio Perez liderliğinde sona eriyor!
Leclerc de yola devam ediyor ancak hızlı bir turda değil.
Perez ikinci sektörde zaman kaybetti.
Verstappen ve Sainz damalı bayrağa ulaştılar, dereceleri gelişmedi.
Seansın lideri derecesini geliştirmek istiyor.
Perez en iyi ilk sektörle geliyor!
Bakalım son dakikalarda değişiklik olacak mı?
Damalı bayrak sallanıyor!
Stroll hariç herkes pistte ve son bir kurşun sıkmak istiyor.
Verstappen ilk sektörde en hızlı zamanla gelirken ciddi şekilde engellendi ve turunu iptal etti. Red Bull pilotunu engelleyen isim Alonso.
İlk 4'te sıralama RBR-Ferrari-RBR-Ferrari şeklinde.
Son 2 dakika. Perez liderliği devam ediyor.
Bottas bir kez daha ufak bir sorun yaşayıp piste dönen isim.
1. sektörde kısa süreliğine sarı bayraklar sallandı.
Alonso 11. sıraya yükseliyor.
NOR, RUS, ZHO, MAG, MSC ve LAT pitte, kalan herkes pistte.
Son 3 dakika. Pilotlar sıralama turları öncesi ilk zaman turlarına hazırlanıyorlar.
Alonso dün ilk antrenmandaki son turunda 5. sıraya yükselmişti, bir diğer son dakika sürprizi beklemek mümkün.
An itibariyle son sırada bulunan Alonso zaman turuna başladı, bakalım nasıl bir derece gelecek?
Verstappen kısa süre içinde piste dönüyor.
Verstappen de pite dönüyor.
Alonso ve Vettel yeniden pistte, Albon ise pitte.
Sarı bayraklar oldukça kısa sürdü. Leclerc bir sorun yaşayarak kaçış alanına girmiş ancak kısa sürede piste dönmüş.
2. sektörde sarı bayraklar var.
Dünün iyi takımları AlphaTauri ve Alpine ise bugün biraz daha yavaş.
McLaren 5. ve 6. sırada ve geride kalanların en iyisi durumunda.
Pite dönen isimler var: Norris, Russell, Vettel, Magnussen, Schumacher.
Alpine uzun süre sonra ilk 10 sırada.
Ocon 8, Albon 15. sıraya yükseldi.
1.43.170! Sergio Perez liderliğe yükseliyor.
Perez ilk sektörde en hızlı zamanla geliyor.

Son 10 dakikaya girilirken sıralama:

 

LEC VER
PER SAI
NOR RUS
VET GAS
STR MAG
ZHO TSU
MSC BOT
HAM RIC
LAT OCO
ALO ALB
Herkeste yumuşak hamur var.
An itibariyle Latifi ve Alonso hariç herkes pistte.
Bottas pistte, yeşil bayrakları görüyoruz.
Daha fazla göster
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2022 Azerbaycan GP: Leclerc arka arkaya dördüncü kez pole pozisyonunda!

14 s
2
Formula 1

Alonso, kendisini arkasında tutmaya çalıştığını söyleyen Albon'un iddialarını reddetti

8 s
3
Formula 1

Wolff: "Hamilton'ın aracında işe yaramayan bir taban denedik"

11 s
4
Formula 1

Hamilton, sıralamada yavaş sürdüğünü söyleyen hakemleri yalanladı

11 s
5
Formula 1

Sainz: "Artık aracı daha iyi anlıyorum"

11 s
Son Haberler
Alonso, kendisini arkasında tutmaya çalıştığını söyleyen Albon'un iddialarını reddetti
F1

Alonso, kendisini arkasında tutmaya çalıştığını söyleyen Albon'un iddialarını reddetti

8 s
Norris: "Q1'de pitten çıkan araçların yarışması yavaş sürmekten daha tehlikeliydi"
F1

Norris: "Q1'de pitten çıkan araçların yarışması yavaş sürmekten daha tehlikeliydi"

9 s
Russell: "Zıpladığımız için frenleme bölgesini zar zor görüyoruz"
F1

Russell: "Zıpladığımız için frenleme bölgesini zar zor görüyoruz"

9 s
Horner: "Sonuçtan tamamen memnunum"
F1

Horner: "Sonuçtan tamamen memnunum"

10 s
Wolff: "Hamilton'ın aracında işe yaramayan bir taban denedik"
F1

Wolff: "Hamilton'ın aracında işe yaramayan bir taban denedik"

11 s
Son Videolar
2022 Azerbaycan GP: Yarış gridi 00:53
Formula 1
10 s

2022 Azerbaycan GP: Yarış gridi

F1® Manager 2022 fragmanı 01:49
Formula 1
8 Haz 2022

F1® Manager 2022 fragmanı

Grand Prix Greats: Azerbaycan'dan öne çıkan kareler 03:50
Formula 1
8 Haz 2022

Grand Prix Greats: Azerbaycan'dan öne çıkan kareler

Sanal tur: Bakü'de bir tur atıyoruz 01:53
Formula 1
7 Haz 2022

Sanal tur: Bakü'de bir tur atıyoruz

McLaren, Ayrton Senna'yı unutmadı 00:43
Formula 1
30 May 2022

McLaren, Ayrton Senna'yı unutmadı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.