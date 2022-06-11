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Canlı anlatım: Azerbaycan GP 3. antrenman seansı
2022 Azerbaycan Grand Prix'sinin üçüncü antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Biz de 15 dakika gecikmeli olarak seansın anlatımına yavaş yavaş son veriyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 17.00'da sıralama turlarında (ve elbette Le Mans 24 Saat'in startında) görüşmek üzere, hoşça kalın!
İyi bir seans geçiren Leclerc ikinci, 20 dakika gibi bir kayıp yaşayan Verstappen üçüncü, Sainz ise dördüncü sırada.
İlk 6 sırada kimse derecesini geliştiremiyor ve 3. antrenman seansı -ilk antrenmanlarda olduğu gibi- Sergio Perez liderliğinde sona eriyor!
Verstappen ilk sektörde en hızlı zamanla gelirken ciddi şekilde engellendi ve turunu iptal etti. Red Bull pilotunu engelleyen isim Alonso.
Alonso dün ilk antrenmandaki son turunda 5. sıraya yükselmişti, bir diğer son dakika sürprizi beklemek mümkün.
Sarı bayraklar oldukça kısa sürdü. Leclerc bir sorun yaşayarak kaçış alanına girmiş ancak kısa sürede piste dönmüş.
Son 10 dakikaya girilirken sıralama:
LEC VER
PER SAI
NOR RUS
VET GAS
STR MAG
ZHO TSU
MSC BOT
HAM RIC
LAT OCO
ALO ALB
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