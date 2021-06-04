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Formula 1

Canlı anlatım: Azerbaycan GP 2. antrenman seansı

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Canlı
08:26 Daha önce bu pistte sadece ilk dörtte yarış tamamlayan Vettel ise 1:45.988'le 17. sırada
08:25 Perez ilk sektörde mor dereceyle geliyor
08:25 Norris dördüncü, Gasly ise beşinci sırada
08:25 Giovinazzi 1:42.941'le üçüncü sıraya yerleşiyor
08:24 Ferrari pilotları bugün ilk kez 1:42'lere inen pilotlar oluyor!
08:23 Leclerc de 1:42.436'yla kendi derecesini geliştirdi
08:23 Sainz üçüncü sektörde de mor dereceyi alıyor ve 1:42.243 yaparak kendi derecesini geliştiriyor
08:22 Sainz ikinci sektörde mor dereceyi aldı
08:22 Leclerc mor dereceyi takım arkadaşının elinden alıyor
08:22 Sainz ilk sektörde mor dereceyle geliyor
08:19 Yeşil bayrak geliyor ve pilotlar yavaş yavaş piste çıkmaya başlıyor
08:19 TSi 15:19'da seans tekrar başlayacak
08:17 Sainz-Leclerc farkı 0.048 saniye. iken, Gasly İspayol pilotun 0.054 saniye ardında.
08:16 Antrenmanda zaman akmaya devam ediyor. Kırmızı bayrağa kadarki sıralama ise şu şekilde:
  1. Sainz
  2. Leclerc
  3. Gasly
  4. Verstappen
  5. Alonso
  6. Tsunoda
  7. Ricciardo
  8. Giovinazzi
  9. Perez
  10. Raikkonen
  11. Hamilton
  12. Norris
  13. Russell
  14. Ocon
  15. Stroll
  16. Bottas
  17. Vettel
  18. Latifi
  19. Schumacher
  20. Mazepin
08:14
 
08:14 Pist üzerindeki araçlar ise pite geri dönecek uyarısı geliyor
08:13 Aracın pistten çekilmesini bekleyeceğiz
08:13 Latifi'nin güç ünitesi iflas ediyor
08:12 Kırmızı bayrak çıkıyor!
08:12 Latifi'nin aracı durdu
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