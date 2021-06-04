Canlı anlatım: Azerbaycan GP 2. antrenman seansı
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Canlı
08:26 Daha önce bu pistte sadece ilk dörtte yarış tamamlayan Vettel ise 1:45.988'le 17. sırada
08:25 Perez ilk sektörde mor dereceyle geliyor
08:25 Norris dördüncü, Gasly ise beşinci sırada
08:25 Giovinazzi 1:42.941'le üçüncü sıraya yerleşiyor
08:24 Ferrari pilotları bugün ilk kez 1:42'lere inen pilotlar oluyor!
08:23 Leclerc de 1:42.436'yla kendi derecesini geliştirdi
08:23 Sainz üçüncü sektörde de mor dereceyi alıyor ve 1:42.243 yaparak kendi derecesini geliştiriyor
08:22 Sainz ikinci sektörde mor dereceyi aldı
08:22 Leclerc mor dereceyi takım arkadaşının elinden alıyor
08:22 Sainz ilk sektörde mor dereceyle geliyor
08:19 Yeşil bayrak geliyor ve pilotlar yavaş yavaş piste çıkmaya başlıyor
08:19 TSi 15:19'da seans tekrar başlayacak
08:17 Sainz-Leclerc farkı 0.048 saniye. iken, Gasly İspayol pilotun 0.054 saniye ardında.
08:16 Antrenmanda zaman akmaya devam ediyor. Kırmızı bayrağa kadarki sıralama ise şu şekilde:
- Sainz
- Leclerc
- Gasly
- Verstappen
- Alonso
- Tsunoda
- Ricciardo
- Giovinazzi
- Perez
- Raikkonen
- Hamilton
- Norris
- Russell
- Ocon
- Stroll
- Bottas
- Vettel
- Latifi
- Schumacher
- Mazepin
08:14
08:14 Pist üzerindeki araçlar ise pite geri dönecek uyarısı geliyor
08:13 Aracın pistten çekilmesini bekleyeceğiz
08:13 Latifi'nin güç ünitesi iflas ediyor
08:12 Kırmızı bayrak çıkıyor!
08:12 Latifi'nin aracı durdu
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