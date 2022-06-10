Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Azerbaycan GP 2. antrenman seansı
2022 Azerbaycan Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Biz de ikinci antrenman seansı canlı anlatımını yavaş yavaş noktalıyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 3. antrenman seansında ve sıralama turlarında görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 3. antrenman seansında ve sıralama turlarında görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın!
Son sektörde ise Alonso yine en hızlı isim! Seansı 4. sırada tamamlayan İspanyol pilot, bu hafta sonunun sürprizlerinden olabilir.
Son dakikada herhangi bir sürpriz yok.
Böylece Charles Leclerc, ikinci antrenman seansını lider tamamlamayı başarıyor! İlk antrenman seansının ardından Ferrari'nin biraz daha güçlü göründüğünü söyleyebiliriz.
Böylece Charles Leclerc, ikinci antrenman seansını lider tamamlamayı başarıyor! İlk antrenman seansının ardından Ferrari'nin biraz daha güçlü göründüğünü söyleyebiliriz.
Son 2 dakika. Derecelerde herhangi bir değişim yok ancak Leclerc yumuşak hamurla pistte. Son turunda derecesini geliştirebilir.
Sainz hariç herkesin en iyi turunu yumuşak hamurla attığını düşünürsek bu saniyeden sonra tur zamanlarında bir değişim göremeyebiliriz.
Lastik tercihleri de epey karışmış vaziyette.
Leclerc, Gasly ve Bottas'ta yumuşak, Ricciardo'da ise sert hamur var. Kalan herkes orta hamurla geçiriyor son dakikaları.
Son 8 dakikanın içindeyiz. Verstappen halen pitte, Albon ve Schumacher da pitte. Albon'un süspansiyonuna verdiği hasardan bu yana pitte olduğunu hatırlatalım.
İlk 10 dakika geride kalırken sıralama:
LEC PER
VER ALO
SAI GAS
RUS TSU
OCO NOR
VET HAM
STR RIC
BOT ZHO
MAG ALB
MSC LAT
Son bölüm için orta hamuru tercih eden pilot sayısı git gide artıyor.
An itibariyle Alonso, Russell, Vettel, Hamilton ve Latifi orta hamurda.
Son 20 dakikaya girilirken sıralama:
LEC PER
VER ALO
SAI GAS
RUS TSU
OCO NOR
VET HAM
STR RIC
BOT ZHO
MAG ALB
LAT MSC
Son 23 dakikaya girilirken Verstappen, Alonso, Russell, Ocon, Norris, Vettel, Albon ve Latifi pitteki isimler.
Yorumları görüntüle
Çok Okunanlar
8 Haz 2022
7 Haz 2022
30 May 2022
28 May 2022