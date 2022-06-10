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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Azerbaycan GP 2. antrenman seansı

2022 Azerbaycan Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Azerbaycan GP 2. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Biz de ikinci antrenman seansı canlı anlatımını yavaş yavaş noktalıyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 3. antrenman seansında ve sıralama turlarında görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın!
Son sektörde ise Alonso yine en hızlı isim! Seansı 4. sırada tamamlayan İspanyol pilot, bu hafta sonunun sürprizlerinden olabilir.
Son dakikada herhangi bir sürpriz yok. 

Böylece Charles Leclerc, ikinci antrenman seansını lider tamamlamayı başarıyor! İlk antrenman seansının ardından Ferrari'nin biraz daha güçlü göründüğünü söyleyebiliriz.
2. sektörde sarı bayraklar var, Carlos Sainz pist dışına çıkan isim.
Damalı bayrak sallanıyor, bakalım herhangi bir son dakika sürprizi görecek miyiz?
Son dakikaya giriyoruz.
Son 2 dakika. Derecelerde herhangi bir değişim yok ancak Leclerc yumuşak hamurla pistte. Son turunda derecesini geliştirebilir.
Sainz hariç herkesin en iyi turunu yumuşak hamurla attığını düşünürsek bu saniyeden sonra tur zamanlarında bir değişim göremeyebiliriz.

Lastik tercihleri de epey karışmış vaziyette.

Leclerc, Gasly ve Bottas'ta yumuşak, Ricciardo'da ise sert hamur var. Kalan herkes orta hamurla geçiriyor son dakikaları.
Son 8 dakikanın içindeyiz. Verstappen halen pitte, Albon ve Schumacher da pitte. Albon'un süspansiyonuna verdiği hasardan bu yana pitte olduğunu hatırlatalım.
Stroll piste dönüyor.
2. sektörde sarı bayraklar var. Lance Stroll 15. virajda dışarı çıkmış durumda.
Zaman tablosunda son 15-20 dakikadır büyük değişiklikler yok. Henüz 1.42'lere inilmiş de değil.

İlk 10 dakika geride kalırken sıralama:

 

LEC PER
VER ALO
SAI GAS
RUS TSU
OCO NOR
VET HAM
STR RIC
BOT ZHO
MAG ALB
MSC LAT
Son 10 dakikaya girilirken pistte trafik artmış durumda, tam 17 pilot pistte.
Bottas, Magnussen ve Latifi de pistte.
Perez pistte.
Verstappen de pite dönüyor.
Albon'un seansa dönememe ihtimali bulunuyor.
Şu anda Perez, Bottas, Zhou, Magnussen, Albon ve Latifi hariç herkes pistte.
Sainz da pistte.
Leclerc pistte.
Stroll de orta hamurla pistte.
Tsunoda da orta hamurla pistte.
Ferrari pilotları ve Perez halen pitte.

Son bölüm için orta hamuru tercih eden pilot sayısı git gide artıyor.

An itibariyle Alonso, Russell, Vettel, Hamilton ve Latifi orta hamurda.

Son 20 dakikaya girilirken sıralama:

 

LEC PER
VER ALO
SAI GAS
RUS TSU
OCO NOR
VET HAM
STR RIC
BOT ZHO
MAG ALB
LAT MSC
Albon'un aracında da çalışmalar var. Sağ ön süspansiyonda hasar var gibi.
Mick Schumacher ise aracında ufak bir parçanın yerinden çıkması nedeniyle pite döndü.
Vettel pistte, orta hamur tercih etmiş durumda Aston Martin pilotu.
Verstappen pistte.
Leclerc sağ ön lastiklerinde yaşadığı blokaj sonrası pist dışına taşmış.
Leclerc piste dönüyor.
Charles Leclerc dışarı uçmuş durumda, piste dönmeye çalışıyor.
2. sektörde sarı bayraklar var.
Sergio Perez ilk virajı kaçırarak pist dışına taşıyor ancak hızlıca geri dönüyor.
Son 23 dakikaya girilirken Verstappen, Alonso, Russell, Ocon, Norris, Vettel, Albon ve Latifi pitteki isimler.
Schumacher dışarı taşıyor ancak hızlı bir şekilde piste dönüyor.
İlk sektörde sarı bayraklar var.
Ocon ise 4. virajda bariyerlerle ufak bir temas yaşamış durumda.
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