Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Azerbaycan GP

2023 Azerbaycan GP canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Azerbaycan GP

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım.

Gelecek hafta Miami GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın!
Yarışın sona ermesiyle birlikte bizler de anlatımımıza son veriyoruz. Tekdüze bir yarıştı fakat F1 heyecanını yine de özlemişiz!
Pilotlar podyum röportajları için pit alanındalar. Röportajların tam metni kısa süre içinde sitemizde!
Charles Leclerc öyle ya da böyle iyi bir hafta sonu geçirdi, iki pole pozisyonu, iki podyum.
Şampiyonada da durumu 93-87'ye getirdi Perez, fark sadece altı puan! 2019 sezonunda Valtteri Bottas-Lewis Hamilton arasındaki mini rekabete benzer açtılar sezonu, devamı umarım gelir :) Rekabet demek zevkli bir F1 demektir.
Kariyerindeki altı galibiyetin beşini cadde pistlerinde aldı Sergio Perez.
Söz konusu cadde pistleri olduğunda Sergio Perez bir kez daha Michael Schumacher'e dönüşüverdi.
Günün son iki puanı ise Norris ve Tsunoda'ya gidiyor, Piastri 11. olarak kıl payı puan barajının dışında kalıyor!
1.43.370! GEORGE RUSSELL EN HIZLI TUR PUANINI RED BULL'DAN ALIYOR DAMALI BAYRAĞA GELİRKEN!
Sainz beş, Hamilton altıncı.
Alonso dördüncü, ilk kez podyumun gerisine düştü bu yıl.
Leclerc üçüncü sırada, Ferrari bu yıl ilk kez podyumda!
Verstappen ikinci, Red Bull'dan bir duble daha!
Perez damalı bayrağa ulaşıyor ve galibiyetin ismi oluyor!!!!!
Ocon pite geliyor, ancak fotoğrafçılar pit alanındaydı! Tuhaf bir manzara gördük.
Elbette gelecek, fakat Alpine her şeyi bekleyebileceğiniz bir takım :)
Ocon pite gelecek mi göreceğiz birazdan.
Perez bu pistte bir daha kazanmaya çok yakın.
Perez yarışın en iyi ikinci sektörüyle geliyor!
Son tur!
Derken Hulkenberg pite dalıyor.
Son iki tur. Ocon ve Hulkenberg halen pite gelmediler!
En hızlı tur denemesi gelecek.
Mercedes'te pit hazırlığı, Russell pitte!
Alonso Leclerc farkı 2.3 saniye ancak turlar bitti!
Verstappen ve Alonso en hızlı turları attılar peş peşe az önce!
Russell'ın birinci virajda dışarı taştığını görüyoruz. Stroll ile fark açılmıştı, 3.3 saniye.
Ocon dokuzunculukta direniyor.
Hulkenberg Albon ve Magnussen'e de geçildi.
Leclerc ile fark 2.7 saniye!
1.44.541! FERNANDO ALONSO EN HIZLI TURU ALIYOR!
Perez bu pistteki ikinci zaferine, beşinci podyumuna gidiyor!
Son 3 tur. Verstappen en hızlı turu attı az önce ancak 3 saniye geride.
Bu ikilinin niyeti -klasik espriyi yapacak olursak- Miami'ye kadar yarışmak gibi.
Hulkenberg kan kaybediyor, Tsunoda ve Piastri'ye de geçildi. Ocon ise Norris'in 2.6 saniye önünde.
Son dört tur.
Tsunoda en hızlı üçüncü sektör zamanıyla geldi az önce, beklenmedik bir durum mu desek?
Son beş tur. Ocon havanın kararmaya başladığını söylüyor.
Ocon ve Hulkenberg'in halen pite girmediğini belirtelim, lastikleri TAMAMEN bitti bu ikilinin.
Orta grupta tren biraz bozuluyor, Norris sonunda 10. sırayı Hulkenberg'ten alıyor! Sırada Ocon var.
Daha fazla göster

Çok Okunanlar

Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil

Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil

1
Formula 1

Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil

Horner, neden Verstappen'i güvenlik aracından önce pite aldıklarını açıkladı

Horner, neden Verstappen'i güvenlik aracından önce pite aldıklarını açıkladı

2
Formula 1
Azerbaycan GP

Horner, neden Verstappen'i güvenlik aracından önce pite aldıklarını açıkladı Horner, neden Verstappen'i güvenlik aracından önce pite aldıklarını açıkladı

Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor"

Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor"

3
Formula 1
Azerbaycan GP

Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor" Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor"

Vasseur: "Bakü'de galibiyet mümkün değildi"

Vasseur: "Bakü'de galibiyet mümkün değildi"

4
Formula 1
Azerbaycan GP

Vasseur: "Bakü'de galibiyet mümkün değildi" Vasseur: "Bakü'de galibiyet mümkün değildi"

Hamilton: "Başımı önüme eğdim ve sadece işimi yaptım"

Hamilton: "Başımı önüme eğdim ve sadece işimi yaptım"

5
Formula 1
Azerbaycan GP

Hamilton: "Başımı önüme eğdim ve sadece işimi yaptım" Hamilton: "Başımı önüme eğdim ve sadece işimi yaptım"

Son Haberler
Bakü'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

Bakü'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

Formula 1
Azerbaycan GP

Bakü'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı Bakü'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil

Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil

Formula 1

Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil

Marko: "Checo, Bakü'de harika bir yarış çıkardı"

Marko: "Checo, Bakü'de harika bir yarış çıkardı"

Formula 1
Azerbaycan GP

Marko: "Checo, Bakü'de harika bir yarış çıkardı" Marko: "Checo, Bakü'de harika bir yarış çıkardı"

Son Videolar
Azerbaycan GP öncesi: Yarış gridi

Azerbaycan GP öncesi: Yarış gridi

00:56
Formula 1

Azerbaycan GP öncesi: Yarış gridi
Allison - Elliott takası, Hamilton için Ferrari ihtimali, 2026'da Aston Martin Honda - F1 Haber turu

Allison - Elliott takası, Hamilton için Ferrari ihtimali, 2026'da Aston Martin Honda - F1 Haber turu

09:56
Formula 1

Allison - Elliott takası, Hamilton için Ferrari ihtimali, 2026'da Aston Martin Honda - F1 Haber turu
Massa:

Massa: "Eskiden Hamilton da Verstappen gibiydi" - 2023 Bodrum Rallisi - Toprak'ın MotoGP macerası

06:04
Formula 1

Massa: "Eskiden Hamilton da Verstappen gibiydi" - 2023 Bodrum Rallisi - Toprak'ın MotoGP macerası
Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.