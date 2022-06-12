Formula 1 Canlı anlatım
Canlı anlatım: Azerbaycan GP
2022 Formula 1 Şampiyonası'nın 8. yarışı olan Azerbaycan GP canlı anlatım seansı ile sizlerleyiz.
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Durdu
Azerbaycan GP için canlı anlatımı artık noktalıyorum. Yarış sonrası açıklamaları sitemizden takip edebilirsiniz.
Azerbaycan GP'nin ardından Verstappen 150 puana çıkarken Perez, 129 puanla şampiyonada Leclerc'i geçerek 2. sıraya yükseliyor
McLaren pilotları Daniel Ricciardo ve Lando Norris 8 ve 9. olurken son puan Alpine'den Ocon'un oluyor.
Verstappen bu sezonki 5., kariyerindeki ise 25. Formula 1 zaferini kazanıyor. Bakü'de ise ilk galibiyeti
Verstappen zafere doğru gidiyor. Bu zaferle şampiyonada puan farkını bir yarış galibiyetinin üstüne taşıyacak
Aston Martin, aşırı titreşim nedeniyle Stroll'ü pite çağırarak yarıştan çekiyor. Neyse ki Stroll, pist üstünde bir kaza yapmadan yarışa veda ediyor :)
Verstappen 18 sn'nin üzerinde farkla zafere doğru ilerliyor ancak şu aşamada maksimum puanları alamayacak çünkü en hızlı tur Perez'de bulunuyor
Ancak Ricciardo zaten Alonso'nun 1.5 sn kadar gerisinde. Norris ise Ricciardo'nun 2.5 sn gerisinde. Şu durumda bu hamleye pek gerek yok gibi
Norris'e Alonso'yu geçebilmesi için Ricciardo'nun kendisine yol verebileceği, bunu yapamazsa Ricciardo'ya yeniden yol vermesi gerekeceği söylendi.
Gasly'ye savunma yapabileceği ancak ne olursa olsun pistte kalması gerektiği, bu puanlara ihtiyaçları olduğu söyleniyor
Gasly, Latifi'ye tur bindirirken DRS desteği aldı ve şimdilik Hamilton'ın önünde kalmayı başardı ancak fark artık iyice kapandı
Pistte birbirine en yakın olan isimler Gasly ve Hamilton. Diğer isimler atak yapabilecek pozisyonda değil
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