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Formula 1 Canlı anlatım

Canlı anlatım: Azerbaycan GP

2022 Formula 1 Şampiyonası'nın 8. yarışı olan Azerbaycan GP canlı anlatım seansı ile sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Azerbaycan GP

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu

Azerbaycan GP: Verstappen 2022'deki beşinci zaferini aldı, Ferrari pilotları yolda kaldı!

2022 Formula 1 sezonunun 8. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

Azerbaycan GP: Verstappen 2022'deki beşinci zaferini aldı, Ferrari pilotları yolda kaldı!
Gelecek hafta sonu Kanada GP'de görüşmek üzere.
Azerbaycan GP için canlı anlatımı artık noktalıyorum. Yarış sonrası açıklamaları sitemizden takip edebilirsiniz.
Hamilton kokpitten çıkarken oldukça yavaş kaldı ve belini tutuyor
Günün pilotu olan Hamilton, aracından inmekte zorlanıyor!
Takımlar şampiyonasında ise Red Bull, Ferrari'ye 80 puan fark atıyor.
Azerbaycan GP'nin ardından Verstappen 150 puana çıkarken Perez, 129 puanla şampiyonada Leclerc'i geçerek 2. sıraya yükseliyor
Yarışın en hızlı turunu Sergio Perez attı
McLaren pilotları Daniel Ricciardo ve Lando Norris 8 ve 9. olurken son puan Alpine'den Ocon'un oluyor.
Vettel ve Alonso, iki şampiyon yarışı 6. ve 7. sıralarda tamamlıyorlar
Lewis Hamilton, zorlu hafta sonunda 4. olurken Pierre Gasly 5. olmayı başarıyor
George Russell 3. olarak bu sezon 3. kez podyuma çıkma hakkı kazanıyor
Verstappen bu sezonki 5., kariyerindeki ise 25. Formula 1 zaferini kazanıyor. Bakü'de ise ilk galibiyeti
Sergio Perez yarışı ikinci sırada tamamlıyor!
2022 Azerbaycan GP'de kazanan isim Max Verstappen oluyor!!!
Verstappen zafere doğru gidiyor. Bu zaferle şampiyonada puan farkını bir yarış galibiyetinin üstüne taşıyacak
Son tur
Verstappen kendisinin en hızlı turunu atıyor ancak Perez'in turundan 0.04 sn yavaş kalıyor!
Norris'e pozisyonlarını koruyacakları söyleniyor
Verstappen en hızlı tura sahip değil demiştik ancak turlar biterken gazı açıyor
Hamilton'ın Gasly'i geçtiği an


 
McLaren Ricciardo'dan Alonso'ya baskı kurmasını istiyor
Son 3 tur
Aston Martin, aşırı titreşim nedeniyle Stroll'ü pite çağırarak yarıştan çekiyor. Neyse ki Stroll, pist üstünde bir kaza yapmadan yarışa veda ediyor :)
Pist üstünde birbirine en yakın isimler 1.3 sn uzakta bulunan Alonso ve Ricciardo
Verstappen 18 sn'nin üzerinde farkla zafere doğru ilerliyor ancak şu aşamada maksimum puanları alamayacak çünkü en hızlı tur Perez'de bulunuyor
Son 5 tur
Ancak Ricciardo zaten Alonso'nun 1.5 sn kadar gerisinde. Norris ise Ricciardo'nun 2.5 sn gerisinde. Şu durumda bu hamleye pek gerek yok gibi
Norris'e Alonso'yu geçebilmesi için Ricciardo'nun kendisine yol verebileceği, bunu yapamazsa Ricciardo'ya yeniden yol vermesi gerekeceği söylendi.
Latifi, tur bindirmelerde mavi bayraklara riayet etmediği için 5 sn zaman cezası aldı
 
Ferrari ekibi çoktan toplanmaya başladı...
Latifi, mavi bayraklara uymadığı için inceleme altında
Ancak Hamilton sonunda geçerek 4. sıraya yükseliyor
Gasly yine aracını iyi bir şekilde konumlandırarak yerini korumayı başardı
 
Gasly'ye savunma yapabileceği ancak ne olursa olsun pistte kalması gerektiği, bu puanlara ihtiyaçları olduğu söyleniyor
Gasly ilk savunmasında başarılı
Gasly, Latifi'ye tur bindirirken DRS desteği aldı ve şimdilik Hamilton'ın önünde kalmayı başardı ancak fark artık iyice kapandı
Pistte birbirine en yakın olan isimler Gasly ve Hamilton. Diğer isimler atak yapabilecek pozisyonda değil
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