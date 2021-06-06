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Formula 1

Canlı anlatım: Azerbaycan GP

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Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu
10:23 Herkese iyi pazarlar
10:22

Azerbaycan GP: Kaotik yarışı Perez kazandı, Verstappen ve Hamilton puansız ayrıldı!

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın altıncı yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sini Red Bull pilotu Sergio Perez kazandı.

Azerbaycan GP: Kaotik yarışı Perez kazandı, Verstappen ve Hamilton puansız ayrıldı!
10:22 Onun dışında youtube kanalımızdaki yayında yapacağımız sohbet için sizleri de bekliyoruz. Yayına Cihangir Perperik, Abdullah Çelik ve Kemal Şengül katılacaklar.

Yayın podyum kutlamalarından sonra başlayacak.


 
10:21 Yaklaşık 2.5 saattir devam eden yayını burada noktalıyoruz. Yarış sonrası açıklamalar için Motorsport.com Türkiye'yi takip edebilirsiniz.
10:21 Birkaç dakika öncesine kadar Verstappen şampiyonluk yolunda büyük yara alacak gibi görünürken Hamilton'ın büyük hatası her şeyi değiştiriyor. Bu sayede Verstappen, yarıştan sonra şampiyona liderliğini koruyor! Red Bull ise takımlar şampiyonasında farkı açıyor
10:20 Bottas 12. Hamilton 15. sırada yarışı noktalıyor
10:19 İnanılmaz ama Mercedes iki araçla birden finiş görse de yarıştan puan alamıyor!
10:19 Perez aracını pite dönüş turunu tamamlamadan kenara çekiyor
10:19 Tsunoda 7. olurken Sainz ve Ricciardo takip ediyor. Günün son puanını kazanan isim Kimi Raikkonen oluyor!
10:18 Leclerc, Norris'in önünde dördüncü olurken Alonso son bölümde harika yükselişle 6. oluyor!
10:18 Pierre Gasly podyumun 3. basamağını kazanıyor!
10:18 Sebastian Vettel Aston Martin'le ilk podyumunu alıyor!
10:17 2021 Azerbaycan GP'de kazanan isim Red Bull pilotu Sergio Perez oluyor!!!
10:17 Perez son virajı da dönüyor!
10:17 Perez, Formula 1'deki ikinci zaferine doğru ilerliyor. Tüm bunlardan en kazançlı çıkacak isim Verstappen olacak
10:16 Leclerc, Gasly'i zorlarken Norris'in baskısı altına girdi
10:16 Leclerc'in arkasında Norris hata yapmasını kovalıyor
10:16 İki pilot podyumun son basamağı için zorluyor
10:16 Gasly karşı atakla yerini geri alıyor
10:16 Leclerc, Gasly'i geçerek 3. sıraya yükseliyor!
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