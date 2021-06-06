10:21 Birkaç dakika öncesine kadar Verstappen şampiyonluk yolunda büyük yara alacak gibi görünürken Hamilton'ın büyük hatası her şeyi değiştiriyor. Bu sayede Verstappen, yarıştan sonra şampiyona liderliğini koruyor! Red Bull ise takımlar şampiyonasında farkı açıyor