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Canlı anlatım: Azerbaycan GP 1. antrenman seansı

2023 Azerbaycan GP'si ilk antrenman seansında yaşananları sizlere aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Azerbaycan GP 1. antrenman seansı

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Seans sona eriyor, bizler de anlatımımıza şimdilik nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, olaylı tek antrenman seansında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 16.30'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Bir boş turun ardından pite dönecek ve ana yarışın sıralama turları için hazırlanacaklar.
Pilotlar start finish düzlüğündeler, start antrenmanlarını gerçekleştiriyorlar.
Gasly ve Magnussen seansı erkenden noktaladılar. Ocon da Gasly'nin sıkıntısından sonra bir daha piste çıkmadı.
TAM SIRALAMA:

VER LEC
PER SAI
NOR DEV
STR ALO
ALB ZHO
HAM PIA
BOT TSU
HUL SAR
RUS OCO
GAS MAG
Sanal Güvenlik Aracı! FIA deneme yapıyor her zamanki gibi :)
Toplam 13 dakika kaybettiğimiz tek antrenman seansını Red Bull liderliğinde ancak çok yakın bir Ferrari ile kapatıyoruz.
1.42.454! Perez derecesini geliştiriyor ancak üçüncü sırada kalıyor. Böylece seans sona eriyor.
Perez sadece 0.084 saniye geride ilk iki sektör itibariyle. Liderlik ihtimal dahilinde.
Perez halen zaman turunda, o da liderliği arayacaktır.
Sadece 0.037 saniye geride Leclerc! Ferrari çok yakın!
1.42.315! VERSTAPPEN DAMALI BAYRAĞA LİDER GELİYOR!
Damalı bayrak sallanıyor.
Verstappen ilk iki sektör itibariyle 0.052 saniye geride, bakalım son sektörde zamanı geri alabilecek mi?
Ferrari uzun süre sonra zirvede!
1.42.352! Leclerc an itibariyle liderliği almış vaziyette!
Aston Martin'in elini tamamen göremedik, takım ilk sektördeki avantajına rağmen bu hafta sonu Ferrari'den geride gibi.
Alonso 8. sıraya yükseliyor orta hamurla.
Son 2 dakika.
Perez 1.42.600 ile derecesini geliştiriyor.
Ancak orta hamur var kendisinde.
Alonso da yaşadığı DRS arızası nedeniyle yumuşak hamurla tur atamamıştı, o da şimdi pistte.
Son 3 dakikadayız artık. Hamilton pitte, yumuşak hamurla tur atmayabilir. 9 sıraya kadar geriledi.
1.42.744! Leclerc çok iyi bir tur attı, Perez'in 0.093 saniye arkasına kadar geldi.
Sainz üç, Norris dört, Albon beşinci sırada güncel olarak.
Leclerc ilk sektörde mor sektörle geliyor!
Ocon da Gasly'nin arızasından sonra piste çıkmadı, arıza öncesi seansı beşinci götürmekteydi.
Yumuşak hamurla derecelerin ardından sıralama:

PER VER
ALB HAM
STR DEV
SAI LEC
TSU PIA
ALO BOT
SAR ZHO
RUS NOR
HUL OCO
GAS MAG
Hamilton orta hamurla dördüncü sıraya çıkmış vaziyette! Herkesin aksine o halen orta hamurla turluyor.
Sargeant ilk viraj öncesi devasa bir blokaj gerçekleştirmiş vaziyette, o da pite döndü.
Evet, Leclerc spin atmamış, blokaj sonucu hafifçe pist dışına çıktıktan sonra aracı tamamen döndürerek piste geri dönmüş.
Piste hızlıca dönüyor Leclerc. Spin değil de blokaj sonucu pist dışı ziyareti de olabilir, birazdan yansıyacaktır ekrana.
İlk sektörde kısa süreliğine sarı bayraklar sallandı, Leclerc yine spin atmış vaziyette!
1.42.651! Perez 1.43 barajının altına inerek liderliği alıyor!
Ancak Perez çok daha hızlı bir turla geliyor!
1.43.042! Verstappen çok hızlı, liderliği alıyor!
1.43.628! Albon lider!
Perez mor sektörü takım arkadaşından çalıyor!
Verstappen ilk sektörde en hızlı zamanla geliyor.
1.44.558 ile Piastri yedinci sırada. Yumuşak hamurla dereceler hızlanacak, bu seansta 1.42'leri görebilir miyiz acaba?
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