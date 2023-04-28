Canlı anlatım: Azerbaycan GP 1. antrenman seansı
2023 Azerbaycan GP'si ilk antrenman seansında yaşananları sizlere aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, olaylı tek antrenman seansında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 16.30'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
PER VER
ALB HAM
STR DEV
SAI LEC
TSU PIA
ALO BOT
SAR ZHO
RUS NOR
HUL OCO
GAS MAG
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